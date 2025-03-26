https://crimea.ria.ru/20250326/kongress-v-krymu-k-80-letiyu-yaltinskoy-konferentsii-chto-zaplanirovano-1145259035.html

Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано

Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Конгресс в Крыму к 80-летию Ялтинской конференции: что запланировано

РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T22:15

2025-03-26T22:15

2025-03-26T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Участниками Международного научно-дипломатического конгресса в Ялте 27 – 28 марта станут известные политические и общественные деятели, дипломаты и ученые, в том числе те, род которых исторически связан с событиями 80-летней давности Ялтинской конференцией 1945 года. По итогам мероприятия будет принята резолюция с предложениями властям, науке и общественности государств-участников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Совета министров Республики Крым, постпред РК при президенте России Георгий Мурадов.Цели и задачиПо словам Мурадова, этот Конгресс готовился долго и "с учетом происходящих в последнее время событий и перемен, связанных с формированием нового – равноправного и справедливого полицентричного мироустройства".Он подчеркнул, что Ливадийский дворец в Ялте, где 80 лет назад прошла знаковая встреча, "сакральное место, которое предопределило судьбу мира на следующие полвека"."Поэтому мы говорим о Крыме как о колыбели "ялтинской системы" международных отношений. А это означает, что мы должны вернуться к истории и сделать выводы на сегодняшний день и на будущее", – заметил Мурадов.В рамках Конгресса, по его словам, все участники дадут оценку Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений, которая существовала полстолетия, сыграв важную роль для обеспечения стабильности в мире.Для этих целей, в частности, по итогам Конгресса будет не только выпущен сборник, в который включат все выступления, но и примут резолюцию."Она будет призвана отразить все наши идеи и предложения, которые мы можем выдвинуть для властей различных государств, науки, политических деятелей и для общественности", – уточнил Мурадов.УчастникиВ Конгрессе примут участие видные российские и зарубежные дипломаты, ученые, политики и государственные деятели. "Знаковых фигур, в том числе иностранцев, много, что позволяет сказать, что наш Конгресс международный", – отметил он.Часть участников готовится выступить по видеоконференцсвязи, но многие гости приехали в Крым лично. Среди них те, "род которых исторически связаны с Ялтой 1945 года", добавил Мурадов."Это, например, Пьер Де Голль – внук генерала Шарля де Голля (экс-президента Франции и основатель Пятой республики – ред.), который сыграл важную роль в становлении системы ООН, поэтому и Франция вошла в состав Совета безопасности ООН. Пьер Де Голль приехал сюда лично, будет участвовать в нашем Конгрессе", – уточнил Мурадов.В числе иностранных участников, по его словам, известные американцы, такие как профессор колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс и профессор кафедры истории, директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона, писатель Питер Кузник.Также среди докладчиков и гостей: британский историк Джеффри Робертс; французский историк, политолог и советник экс-президента Франции Жака Ширака Елена Перру; греческий политический и общественный деятель, бывший первый замминистра обороны Греции, председатель международной ассоциации друзей Крыма Костас Исихос; генеральный секретарь Компартии Чехии и Моравии Роман Блашко; сербский политик, дипломат и ученый Владимир Кршлянин и многие другие.Среди представителей культурной среды это рок-музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, отметил Мурадов.В числе статусных участников от России в Крыму будут присутствовать представители руководства Совета Федерации и Государственной Думы.В частности, зампредседателя ГД РФ Александр Бабаков; депутат ГД, политолог, внук В. М. Молотова (народный комиссар иностранных дел СССР в 1939 –1946 гг., министр иностранных дел СССР в 1946 –1949 и 1953 –1956 гг.) Вячеслав Никонов; сенаторы Алексей Пушков и Сергей Кисляк (экс-посол РФ в США) и другие. Среди российских гостей Ялты также представители научного экспертного сообщества и деятели культуры.ПрограммаКонгресс откроется исторической сессией "Крым как колыбель ялтинской системы международных отношений", после чего участники перейдут к теме "Россия и новое мировое устройство: взгляд в будущее"."А после этого мы затронем очень важные вопросы, связанные с вызовами, которые существуют на сегодняшний день для России и мира. Эта сессия так и будет называться – "Осмысление новых вызовов в мировой политике". Она будет проходить весь второй день, то есть 28 числа", – сказал Мурадов.Одновременно во второй день в Воронцовском дворце будет проходить так называемая молодежная секция, добавил он.27 марта 2025 года в Ялте стартует Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании). Мероприятие организовано Российской Ассоциацией Международного Сотрудничества при поддержке МИД РФ и правительства Крыма. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что в Крым для участия в Конгрессе приедут ученые, политики, дипломаты и общественники из разных стран.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь дней, которые изменили мир: что осталось за кулисами Ялты-1945 В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции Рассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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