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В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В венесуэльском городе Ла Гуайра открылась выставка "Ялта, объединяющая мир", посвященная 80-летию Ялтинской конференции с историческими и современными фото... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T18:31

2025-03-07T18:31

2025-03-07T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В венесуэльском городе Ла Гуайра открылась выставка "Ялта, объединяющая мир", посвященная 80-летию Ялтинской конференции с историческими и современными фото крымской курортной столицы. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, которая в составе крымский делегации с рабочим визитом находится в Боливарианской республике.Она также отметила, что Ялта теперь будет сотрудничать с городом Ла Гуайра в сферах экономики, спорта, туризма и культуры. По ее словам, речь идет о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, обмена информацией, культуры, образования, спорта, здравоохранения, молодежной политики и туризма.Кроме того, подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Крыма и правительством штата Ла Гуайра. Документ завизировали зампред Совмина – Постоянный Представитель Республики при Президенте России Георгий Мурадов и губернатор Ла-Гуайры Хосе Алехандро Теран.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФКитайцам рассказали о курортах КрымаЯлту посетила делегация из Италии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, ялта, 80 лет победы, ялтинская конференция, история, янина павленко, в мире, политика, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости, общество