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В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В венесуэльском городе Ла Гуайра открылась выставка "Ялта, объединяющая мир", посвященная 80-летию Ялтинской конференции с историческими и современными фото... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T18:31
2025-03-07T18:31
венесуэла
ялта
80 лет победы
ялтинская конференция
история
янина павленко
в мире
политика
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В венесуэльском городе Ла Гуайра открылась выставка "Ялта, объединяющая мир", посвященная 80-летию Ялтинской конференции с историческими и современными фото крымской курортной столицы. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, которая в составе крымский делегации с рабочим визитом находится в Боливарианской республике.Она также отметила, что Ялта теперь будет сотрудничать с городом Ла Гуайра в сферах экономики, спорта, туризма и культуры. По ее словам, речь идет о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, обмена информацией, культуры, образования, спорта, здравоохранения, молодежной политики и туризма.Кроме того, подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Крыма и правительством штата Ла Гуайра. Документ завизировали зампред Совмина – Постоянный Представитель Республики при Президенте России Георгий Мурадов и губернатор Ла-Гуайры Хосе Алехандро Теран.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФКитайцам рассказали о курортах КрымаЯлту посетила делегация из Италии
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венесуэла, ялта, 80 лет победы, ялтинская конференция, история, янина павленко, в мире, политика, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости, общество
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В Ла Гуайра открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции - Павленко

18:31 07.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В венесуэльском городе Ла Гуайра открылась выставка "Ялта, объединяющая мир", посвященная 80-летию Ялтинской конференции с историческими и современными фото крымской курортной столицы. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, которая в составе крымский делегации с рабочим визитом находится в Боливарианской республике.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
Она также отметила, что Ялта теперь будет сотрудничать с городом Ла Гуайра в сферах экономики, спорта, туризма и культуры.

"Ялта официально подружилась с венесуэльским городом Ла Гуайра – крупнейшим морским портом Венесуэлы и лидером туристической отрасли всей Боливарианской Республики. Как и в Ялте, здесь красивая природа и очень доброжелательные люди. Только за одну неделю карнавала его посещают более 2 млн человек, а в год – 12", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, речь идет о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, обмена информацией, культуры, образования, спорта, здравоохранения, молодежной политики и туризма.
Кроме того, подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Крыма и правительством штата Ла Гуайра. Документ завизировали зампред Совмина – Постоянный Представитель Республики при Президенте России Георгий Мурадов и губернатор Ла-Гуайры Хосе Алехандро Теран.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВенесуэлаЯлта80 лет ПобедыЯлтинская конференцияИсторияЯнина ПавленкоВ миреПолитикаВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеНовостиОбщество
 
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