https://crimea.ria.ru/20250211/rassekrecheno-vo-vremya-yaltinskoy-konferentsii-zaderzhali-agenta-parashyutista-1144077344.html

Рассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютиста

Рассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютиста - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Рассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютиста

Во время проведения Ялтинской конференции 1945 года в Крыму были выявлены и задержаны три агента вражеских разведок и шесть предателей Родины. Такие данные... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T10:43

2025-02-11T10:43

2025-02-11T11:02

ялта-45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Во время проведения Ялтинской конференции 1945 года в Крыму были выявлены и задержаны три агента вражеских разведок и шесть предателей Родины. Такие данные содержатся в документах, рассекреченных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.К 80-й годовщине Ялтинской конференции в УФСБ опубликовали копии доклада отдела контрразведки "Смерш" Отдельной Приморской армии, в котором идет речь об обеспечении безопасности во время встречи лидеров трех держав. В ходе этой работы сотрудники "Смерша" выявили и арестовали шестерых предателей и изменников Родины."В районе села Тавель задержан немецкий агент-парашютист. В Симеизском доме отдыха Харьковского военного округа разоблачен и арестован агент СД. В частях ПВО, прибывших в Крым для выполнения специального задания по обеспечению безопасности Ялтинской конференции, военными контрразведчиками выявлены 83 человека, возможно причастных к украинским и белорусским националистическим движениям", - цитируют доклад в пресс-службе.Задержанные военнослужащие частей ПВО были отправлены для проверки в Керчь. В районе станции Джанкой была "обеспечена безопасность хранения" 45 вагонов с трофейными боеприпасами.Всего в специальной операции "Долина", целью которой было обеспечение безопасности Ялтинской конференции, задействовали более 1200 оперативных сотрудников. К охране привлекли четыре полка НКВД и мотоциклетный отряд из 120 человек. Личной охраной Сталина занимались 50 офицеров шестого управления НКГБ СССР.За время проведения операции на территории Крыма было проверено 67 267 человек, задержано 324 и арестовано из них 197, в числе которых оказались агенты германской и румынской разведок, сообщают в пресс-службе УФСБ.Накануне в Крыму прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине проведения Ялтинской конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройстваНовую систему международных отношений определят три государства – мнениеИсторик назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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