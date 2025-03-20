https://crimea.ria.ru/20250320/80-let-yaltinskoy-konferentsii-v-krym-priedut-eksperty-iz-raznykh-stran-1145106948.html
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран - РИА Новости Крым, 20.03.2025
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T16:34
2025-03-20T16:34
2025-03-20T16:48
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
политика
ялта
ливадия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1a/1119511541_0:23:1620:934_1920x0_80_0_0_1988c6295e972bb14076af7c94986ea2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом конгрессе в честь 80-летия Ялтинской конференции 1945 года. Мероприятие анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."27 и 28 марта Совет министров Республики Крым при поддержке МИД РФ и Российской ассоциации международного сотрудничества организуют Международный научно-дипломатический конгресс, который посвящен 80-летию Ялтинской конференции правительств трех союзных держав Антигитлеровской коалиции. Как и тогда, мероприятие пройдет в Ливадийском дворце, в Ялте ", - рассказала Захарова журналистам.По ее словам, конгресс соберет более сотни видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также многочисленных представителей зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Участникам предстоит обсудить формирование нового мироустройства, актуальные геополитические вызовы. Ключевыми темами станут роль России в формировании нового многополярного мироустройства, роль ООН в решении современных проблем, а также символическое и геополитическое значение воссоединения Крыма с Россией.Она подчеркнула, что в текущей геополитической ситуации данное мероприятие предоставляет уникальную возможность, учитывая базис конференции 1945 года, проанализировать перспективы и механизмы формирования нового миропорядка.На мероприятие открыта аккредитация для российских и иностранных СМИ, пресс-служб и блогеров. Документы необходимо направить на почту iafc.forum@gmail.comИнформационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия - МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференцииРассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютистаДух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
ялта
ливадия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1a/1119511541_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84b6471c0c26abd33e18f5a3be47f26c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, политика, ялта, ливадия, крым, новости крыма
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
Конгресс к 80-летию Ялтинской конференции пройдет в Ливадийском дворце
16:34 20.03.2025 (обновлено: 16:48 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом конгрессе в честь 80-летия Ялтинской конференции 1945 года. Мероприятие анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"27 и 28 марта Совет министров Республики Крым при поддержке МИД РФ и Российской ассоциации международного сотрудничества организуют Международный научно-дипломатический конгресс, который посвящен 80-летию Ялтинской конференции правительств трех союзных держав Антигитлеровской коалиции. Как и тогда, мероприятие пройдет в Ливадийском дворце, в Ялте ", - рассказала Захарова журналистам.
По ее словам, конгресс соберет более сотни видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также многочисленных представителей зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
"Ожидается, что в нем примут участие представители Японии, США, Великобритании, Франции. В Ялту приедут внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль и многие другие видные общественные деятели. По видеосвязи подключится американский экономист, директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс", - проинформировала Захарова.
Участникам предстоит обсудить формирование нового мироустройства, актуальные геополитические вызовы. Ключевыми темами станут роль России в формировании нового многополярного мироустройства, роль ООН в решении современных проблем, а также символическое и геополитическое значение воссоединения Крыма с Россией.
"Именно события весны 2014 года, возвращение Крыма в Россию, дали мощный импульс переустройству старой системы глобального доминирования Запада, укреплению набирающих силу цивилизационных центров, выступающих за равноправие и суверенитет государств и народов," - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что в текущей геополитической ситуации данное мероприятие предоставляет уникальную возможность, учитывая базис конференции 1945 года, проанализировать перспективы и механизмы формирования нового миропорядка.
На мероприятие открыта аккредитация для российских и иностранных СМИ, пресс-служб и блогеров. Документы необходимо направить на почту iafc.forum@gmail.com
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия - МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: