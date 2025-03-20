https://crimea.ria.ru/20250320/80-let-yaltinskoy-konferentsii-v-krym-priedut-eksperty-iz-raznykh-stran-1145106948.html

80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран

80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран - РИА Новости Крым, 20.03.2025

80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран

Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T16:34

2025-03-20T16:34

2025-03-20T16:48

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом конгрессе в честь 80-летия Ялтинской конференции 1945 года. Мероприятие анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."27 и 28 марта Совет министров Республики Крым при поддержке МИД РФ и Российской ассоциации международного сотрудничества организуют Международный научно-дипломатический конгресс, который посвящен 80-летию Ялтинской конференции правительств трех союзных держав Антигитлеровской коалиции. Как и тогда, мероприятие пройдет в Ливадийском дворце, в Ялте ", - рассказала Захарова журналистам.По ее словам, конгресс соберет более сотни видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также многочисленных представителей зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Участникам предстоит обсудить формирование нового мироустройства, актуальные геополитические вызовы. Ключевыми темами станут роль России в формировании нового многополярного мироустройства, роль ООН в решении современных проблем, а также символическое и геополитическое значение воссоединения Крыма с Россией.Она подчеркнула, что в текущей геополитической ситуации данное мероприятие предоставляет уникальную возможность, учитывая базис конференции 1945 года, проанализировать перспективы и механизмы формирования нового миропорядка.На мероприятие открыта аккредитация для российских и иностранных СМИ, пресс-служб и блогеров. Документы необходимо направить на почту iafc.forum@gmail.comИнформационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия - МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференцииРассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютистаДух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, политика, ялта, ливадия, крым, новости крыма