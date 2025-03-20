Рейтинг@Mail.ru
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/80-let-yaltinskoy-konferentsii-v-krym-priedut-eksperty-iz-raznykh-stran-1145106948.html
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран - РИА Новости Крым, 20.03.2025
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T16:34
2025-03-20T16:48
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
политика
ялта
ливадия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1a/1119511541_0:23:1620:934_1920x0_80_0_0_1988c6295e972bb14076af7c94986ea2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом конгрессе в честь 80-летия Ялтинской конференции 1945 года. Мероприятие анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."27 и 28 марта Совет министров Республики Крым при поддержке МИД РФ и Российской ассоциации международного сотрудничества организуют Международный научно-дипломатический конгресс, который посвящен 80-летию Ялтинской конференции правительств трех союзных держав Антигитлеровской коалиции. Как и тогда, мероприятие пройдет в Ливадийском дворце, в Ялте ", - рассказала Захарова журналистам.По ее словам, конгресс соберет более сотни видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также многочисленных представителей зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Участникам предстоит обсудить формирование нового мироустройства, актуальные геополитические вызовы. Ключевыми темами станут роль России в формировании нового многополярного мироустройства, роль ООН в решении современных проблем, а также символическое и геополитическое значение воссоединения Крыма с Россией.Она подчеркнула, что в текущей геополитической ситуации данное мероприятие предоставляет уникальную возможность, учитывая базис конференции 1945 года, проанализировать перспективы и механизмы формирования нового миропорядка.На мероприятие открыта аккредитация для российских и иностранных СМИ, пресс-служб и блогеров. Документы необходимо направить на почту iafc.forum@gmail.comИнформационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия - МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференцииРассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютистаДух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
ялта
ливадия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1a/1119511541_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84b6471c0c26abd33e18f5a3be47f26c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, политика, ялта, ливадия, крым, новости крыма
80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран

Конгресс к 80-летию Ялтинской конференции пройдет в Ливадийском дворце

16:34 20.03.2025 (обновлено: 16:48 20.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивадийский дворец
Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ученые, политики дипломаты и общественники разных стран соберутся в Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма для участия в Международном научно-дипломатическом конгрессе в честь 80-летия Ялтинской конференции 1945 года. Мероприятие анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"27 и 28 марта Совет министров Республики Крым при поддержке МИД РФ и Российской ассоциации международного сотрудничества организуют Международный научно-дипломатический конгресс, который посвящен 80-летию Ялтинской конференции правительств трех союзных держав Антигитлеровской коалиции. Как и тогда, мероприятие пройдет в Ливадийском дворце, в Ялте ", - рассказала Захарова журналистам.
По ее словам, конгресс соберет более сотни видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также многочисленных представителей зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.

"Ожидается, что в нем примут участие представители Японии, США, Великобритании, Франции. В Ялту приедут внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль и многие другие видные общественные деятели. По видеосвязи подключится американский экономист, директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс", - проинформировала Захарова.

Участникам предстоит обсудить формирование нового мироустройства, актуальные геополитические вызовы. Ключевыми темами станут роль России в формировании нового многополярного мироустройства, роль ООН в решении современных проблем, а также символическое и геополитическое значение воссоединения Крыма с Россией.

"Именно события весны 2014 года, возвращение Крыма в Россию, дали мощный импульс переустройству старой системы глобального доминирования Запада, укреплению набирающих силу цивилизационных центров, выступающих за равноправие и суверенитет государств и народов," - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в текущей геополитической ситуации данное мероприятие предоставляет уникальную возможность, учитывая базис конференции 1945 года, проанализировать перспективы и механизмы формирования нового миропорядка.
На мероприятие открыта аккредитация для российских и иностранных СМИ, пресс-служб и блогеров. Документы необходимо направить на почту iafc.forum@gmail.com
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия - МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
Рассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютиста
Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваНовостиПолитикаЯлтаЛивадияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД
17:32На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода
17:21"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
17:12Что поразило испанских танцоров в Крыму
16:45Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
16:3480 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
16:25В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
15:47Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
15:43Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
15:36Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ
15:35Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева
15:29В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
15:25Он был истинный патриот – Алушта простилась с героем спецоперации
15:11В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
14:56Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
14:43Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
14:31На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ
14:22Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"
14:11Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки
14:02Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу
Лента новостейМолния