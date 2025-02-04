https://crimea.ria.ru/20250204/dukh-yalty-udastsya-li-dogovoritsya-o-novykh-printsipakh-miroustroystva-1143912878.html

Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства

Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Дух "Ялты": удастся ли договориться о новых принципах мироустройства

Формирование новой справедливой системы мироустройства без глобального военного конфликта возможно, наметившийся конструктив в отношениях между российским... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T17:17

2025-02-04T17:17

2025-02-04T17:17

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ЯЛТА, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Формирование новой справедливой системы мироустройства без глобального военного конфликта возможно, наметившийся конструктив в отношениях между российским руководством и новой администрацией США позволяют на это рассчитывать. Такие мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в кулуарах мероприятий в Ливадийском дворце в честь 80-летия Ялтинской конференции 1945 года.По его мнению, есть основания рассчитывать на то, что именно на этом уровне удастся путем диалога решить принципиальные для России вопросы, поставленные нашей страной в конце 2021 года, касающиеся в первую очередь равной и неделимой безопасности, но уже не только в Европе, а на всем евразийском континенте.По словам постпреда Крыма при президенте РФ, новый формат не будет повторять Ялтинскую конференцию 1945 года, хотя бы потому, что за это время в мире сформировались новые центры силы, которые также должны принимать участие в создании нового мироустройства – Китай, Индия, Латинская Америка, Африка и другие.В то же время дух "Ялты", по мнению Мурадова, позволит найти те решения, которые уберегут мир и дадут перспективу развития современного человечества.Вице-премьер Крыма считает, что основной проблемой, которую предстоит решить, будет не столько конфликт на Украине, сколько прекращение агрессии Запада в отношении России в целом. Сегодня эта агрессия выстроена на "украинском плацдарме", а завтра она может быть выстроена на других плацдармах, пояснил он.В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны. В них принимают участие руководители Крыма, депутаты Госдумы и крымского парламента, историки, политологи, общественные деятели.Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференцииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныНовую систему международных отношений определят три государства – мнение

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крым, россия, сша, украина, европа, новости сво, политика, внешняя политика, мнения, георгий мурадов