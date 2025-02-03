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Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны

Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны

Победное для России окончание специальной военной операции будет являться важным условием возможного проведения конференции лидеров ведущих государств по... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T14:45

2025-02-03T14:45

2025-02-03T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Победное для России окончание специальной военной операции будет являться важным условием возможного проведения конференции лидеров ведущих государств по выработке условий нового миропорядка, аналогичной Ялтинской конференции 1945 года. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в ходе видеомоста Москва-Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым, посвященного 80-летию начала Ялтинской конференции.Он напомнил, что предыдущие системы миропорядка – Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская – сформировались после двух мировых войн. Отвечая на вопрос о вероятности формирования нового мироустройства через очередной глобальный военный конфликт, Мягков выразил мнение, что этот конфликт уже происходит, но не в такой форме, как это было в Первую и Вторую мировые войны."Ядерный фактор играет свою сдерживающую роль – глобальный конфликт между ядерными державами приведет к окончанию мира. Сегодня происходят локальные конфликты по всему миру, в ходе которых мир переформатируется. Одна из фаз окончания этого процесса – победа России в СВО. После этого многие вопросы будут решаемы и будут решаться, прежде всего, исходя из интересов России", - считает историк.Председатель Крымского отделения Российского исторического общества, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин также обратил внимание на то, что две предыдущие системы, которые сменили друг друга – Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская – возникли в результате двух мировых войн. В то же время, по словам эксперта, это вовсе не означает, что новый миропорядок также установится в результате глобального военного столкновения.Ялтинская конференция 1945 года и ее итогиКрымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.В частности, обсуждался вопрос об оккупации Германии и контроле над ней. Было решено, что СССР контролирует восточную часть Германии, Англия - северо-западную, США - юго-западную. Союзные державы пригласили Францию принять участие в оккупации Германии. Район Большого Берлина будет оккупирован силами трех союзных держав.Участниками конференции была принята Декларация об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. Разногласия возникли по Польше и Югославии. Сталин не соглашался, чтобы Польша получила старые территории, но и не хотел, чтобы она была слабым союзником. После длительных дискуссий было зафиксировано, что восточная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона, но западная граница еще не была определена, это было отложено до мирной конференции.На конференции также ставится вопрос об ООН. Учредительную конференцию ООН было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. В основу ее деятельности был положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами СоветаБезопасности (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых имел право заблокировать неприемлемое для себя решение (право вето). Кроме того, Сталин добился согласия партнеров по переговорам на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская союзные республики как наиболее пострадавшие от войны.Также было подписано соглашение о том, что СССР вступит в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Взамен Советский Союз возвращал контроль над южной частью Сахалина и Курильскими островами, получал право на использование военно-морской базы в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дороги. Монголия в соответствии с соглашением признавалась независимым государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как создавался памятник Большой тройке в крымской ЛивадииВернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улицИсторию Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед

https://crimea.ria.ru/20241011/rossiya-otkryta-dlya-obsuzhdeniya-novogo-miroporyadka--putin-1141009471.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта-45, политика, россия, в мире, мнения, андрей мальгин, михаил мягков, крым