https://crimea.ria.ru/20250430/shest-chlenov-terroristicheskoy-yacheyki-iz-kryma-poluchili-prigovory-1146099842.html

Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры

Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры

Шесть членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации из Джанкойского района Крыма признаны виновными и... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T10:32

2025-04-30T10:32

2025-04-30T10:35

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации из Джанкойского района Крыма признаны виновными и приговорены судом к длительным срокам заключения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Установлено, что задержанные на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата планировали насильственное свержение действующей власти.По местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.Южный военный окружной суд приговорил пятерых задержанных к 14 годам заключения. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме. Кроме того, предусматривается один год ограничения свободы.Еще один фигурант приговорен к 11 годам заключения, первые три года он проведет в тюрьме, и после на год также предусмотрено ограничение свободы на один год. Приговор пока в законную силу не вступил.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключенияПланировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговорДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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