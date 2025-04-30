https://crimea.ria.ru/20250430/shest-chlenov-terroristicheskoy-yacheyki-iz-kryma-poluchili-prigovory-1146099842.html
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
Шесть членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации из Джанкойского района Крыма признаны виновными и... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T10:32
2025-04-30T10:32
2025-04-30T10:35
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации из Джанкойского района Крыма признаны виновными и приговорены судом к длительным срокам заключения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Установлено, что задержанные на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата планировали насильственное свержение действующей власти.По местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.Южный военный окружной суд приговорил пятерых задержанных к 14 годам заключения. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме. Кроме того, предусматривается один год ограничения свободы.Еще один фигурант приговорен к 11 годам заключения, первые три года он проведет в тюрьме, и после на год также предусмотрено ограничение свободы на один год. Приговор пока в законную силу не вступил.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключенияПланировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговорДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, терроризм, антитеррор, приговор, южный военный округ, происшествия, новости крыма, джанкой
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
Суд приговорил шесть членов законспирированной террористической ячейки из Крыма к тюрьме
10:32 30.04.2025 (обновлено: 10:35 30.04.2025)
CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации из Джанкойского района Крыма признаны виновными и приговорены судом к длительным срокам заключения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Установлено, что задержанные на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата планировали насильственное свержение действующей власти.
"Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - уточнили силовики.
По местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.
Южный военный окружной суд приговорил пятерых задержанных к 14 годам заключения. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме. Кроме того, предусматривается один год ограничения свободы.
Еще один фигурант приговорен к 11 годам заключения, первые три года он проведет в тюрьме, и после на год также предусмотрено ограничение свободы на один год.
Приговор пока в законную силу не вступил.
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