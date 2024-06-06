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Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

Двое радикально настроенных жителя Симферополя осуждены за подготовку теракта в православном храме Крыма. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T14:04

2024-06-06T14:04

2024-06-06T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Двое радикально настроенных жителя Симферополя осуждены за подготовку теракта в православном храме Крыма. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что осужденные в 2022 году хотели совершить теракт на территории религиозной организации "Православный приход храма Иконы Божией Матери "Путеводительница" в крымской столице.По информации спецслужб, один из молодых людей яростно убеждал свое окружение устроить нескольких акций террористического характера против христиан. Он также разработал план преступления и предложил приятелю, который полностью разделял его взгляды, взорвать бомбу. Вместе мужчины купили необходимые части и изготовили самодельное взрывное устройство.Однако довести преступный замысел до конца террористам не удалось – их задержали сотрудники УФСБ. В отношении задержаны были возбуждены и расследованы восемь уголовных дел.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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