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Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
Двое радикально настроенных жителя Симферополя осуждены за подготовку теракта в православном храме Крыма. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T14:04
2024-06-06T14:33
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Двое радикально настроенных жителя Симферополя осуждены за подготовку теракта в православном храме Крыма. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что осужденные в 2022 году хотели совершить теракт на территории религиозной организации "Православный приход храма Иконы Божией Матери "Путеводительница" в крымской столице.По информации спецслужб, один из молодых людей яростно убеждал свое окружение устроить нескольких акций террористического характера против христиан. Он также разработал план преступления и предложил приятелю, который полностью разделял его взгляды, взорвать бомбу. Вместе мужчины купили необходимые части и изготовили самодельное взрывное устройство.Однако довести преступный замысел до конца террористам не удалось – их задержали сотрудники УФСБ. В отношении задержаны были возбуждены и расследованы восемь уголовных дел.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
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происшествия, крым, симферополь, теракт, антитеррор, религия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

В Крыму два радикала получили сроки за подготовку теракта в православном храме Симферополя

14:04 06.06.2024 (обновлено: 14:33 06.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Двое радикально настроенных жителя Симферополя осуждены за подготовку теракта в православном храме Крыма. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что осужденные в 2022 году хотели совершить теракт на территории религиозной организации "Православный приход храма Иконы Божией Матери "Путеводительница" в крымской столице.
"Двое приятелей 1990 и 1994 года рождения, являясь приверженцами неоязыческого вероисповедания, придерживаясь радикальных взглядов, вступили в преступный сговор, направленный на совершение в феврале 2022 года террористического акта", - говорится в сообщении.
По информации спецслужб, один из молодых людей яростно убеждал свое окружение устроить нескольких акций террористического характера против христиан. Он также разработал план преступления и предложил приятелю, который полностью разделял его взгляды, взорвать бомбу. Вместе мужчины купили необходимые части и изготовили самодельное взрывное устройство.
Однако довести преступный замысел до конца террористам не удалось – их задержали сотрудники УФСБ. В отношении задержаны были возбуждены и расследованы восемь уголовных дел.

"Южным окружным военным судом фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 14 и 12 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.
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