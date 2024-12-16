https://crimea.ria.ru/20241216/krushenie-tankerov-v-kerchi-raskryty-detali-spasatelnoy-operatsii-1142639863.html

Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции

Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции

К операции по спасению членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, привлекалась авиация МЧС России, силы Морского... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T09:58

2024-12-16T09:58

2024-12-16T10:00

россия

новости

происшествия

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керчь

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тамань

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. К операции по спасению членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, привлекалась авиация МЧС России, силы Морского спасательного координационного центра и Минобороны РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.В ходе спасательной операции были эвакуированы с судна 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.Эвакуация членов экипажа танкера "Волгонефть 239", который находится на мели возле Тамани, будет производиться силами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.ЧП с танкерами в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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