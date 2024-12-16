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Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции
Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции
К операции по спасению членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, привлекалась авиация МЧС России, силы Морского... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T09:58
2024-12-16T10:00
россия
новости
происшествия
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. К операции по спасению членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, привлекалась авиация МЧС России, силы Морского спасательного координационного центра и Минобороны РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.В ходе спасательной операции были эвакуированы с судна 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.Эвакуация членов экипажа танкера "Волгонефть 239", который находится на мели возле Тамани, будет производиться силами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.ЧП с танкерами в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, новости, происшествия, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керчь, керченский пролив, тамань, гу мчс рф по республике крым
Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции

К спасению танкеров в Керченском проливе привлекались 60 человек и 12 единиц техники - МЧС

09:58 16.12.2024 (обновлено: 10:00 16.12.2024)
 
© Скриншот с видео очевидцаДва судна терпят бедствие в Керченском проливе
Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. К операции по спасению членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, привлекалась авиация МЧС России, силы Морского спасательного координационного центра и Минобороны РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.

"Операция проходила в условиях штормовой погоды: сильный шквалистый ветер, волнение до 7 баллов в Керченском проливе. Суда получили повреждения и запросили помощь. Помощь оказывалась авиацией МЧС России, Министерством обороны. Также привлекался спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", - сказала Диюнова.

В ходе спасательной операции были эвакуированы с судна 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.
Эвакуация членов экипажа танкера "Волгонефть 239", который находится на мели возле Тамани, будет производиться силами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"В целом к спасательной операции привлечено 60 человек и 12 единиц техники. Сегодня группировка, думаю, изменится. Позже мы сообщим обновленную информацию", - добавила начальник пресс-службы.
ЧП с танкерами в Керченском проливе
В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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