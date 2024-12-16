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С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасены пять человек - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасены пять человек
С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасены пять человек - РИА Новости Крым, 16.12.2024
С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасены пять человек
Пять членов экипажа спасены с терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239", эвакуация людей продолжается. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T10:11
2024-12-16T10:17
россия
новости
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс краснодарского края
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Пять членов экипажа спасены с терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239", эвакуация людей продолжается. Об этом сообщает МЧС России.Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива. На место прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России, главка МЧС России по Краснодарскому краю и специалисты других ведомств.На данный момент в ликвидации последствий ЧП задействованы более 200 специалистов и 37 единиц техники.В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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россия, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края, краснодарский край
С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасены пять человек

МЧС: пять членов экипажа спасены с терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239"

10:11 16.12.2024 (обновлено: 10:17 16.12.2024)
 
© МЧС РоссииМЧС увеличило группировку в районе Керченского пролива, где терпят бедствие танкеры
МЧС увеличило группировку в районе Керченского пролива, где терпят бедствие танкеры
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Пять членов экипажа спасены с терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239", эвакуация людей продолжается. Об этом сообщает МЧС России.

"На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера "Волгонефть 239". Спасены пять человек ", - говорится в сообщении.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива. На место прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России, главка МЧС России по Краснодарскому краю и специалисты других ведомств.
На данный момент в ликвидации последствий ЧП задействованы более 200 специалистов и 37 единиц техники.
В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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