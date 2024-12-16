https://crimea.ria.ru/20241216/shtrafy-do-milliona-rubley-vveli-za-vovlechenie-v-finansovye-piramidy-1142639705.html

Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды

Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды

Вовлечение в финансовые пирамиды будет наказываться крупными штрафами. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении, информация об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T09:56

2024-12-16T09:56

2024-12-16T09:56

мошенничество

финансовая пирамида

государственная дума рф

новости

россия

общество

штрафы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вовлечение в финансовые пирамиды будет наказываться крупными штрафами. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении, информация об этом опубликована в Telegram-канале законодательного органа.В Госдуме обращают внимание, что финансовые пирамиды продолжают существовать, только сейчас это мошенничество маскируется под инвестиционную и другую законную деятельность. То есть это уже не классическая финансовая пирамида, когда за счет денег новых вкладчиков выплачиваются долги перед предыдущими.В Госдуме отметили, что с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступили более шести тысяч обращений граждан, которые пожаловались на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды."С учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более восьми тысяч человек. Также из года в год растет количество выявляемых финансовых пирамид. Если в 2019 году их было 237, то в 2020-м — 222, в 2021 году — 871, а в 2022-м — более 1 500", - добавляют в ГД.При этом в действующем законодательстве за создание и деятельность финансовых пирамид ранее уже была закреплена уголовная ответственность. Теперь будут введены и штрафы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублейНе верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, финансовая пирамида, государственная дума рф, новости, россия, общество, штрафы