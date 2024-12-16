https://crimea.ria.ru/20241216/shtrafy-do-milliona-rubley-vveli-za-vovlechenie-v-finansovye-piramidy-1142639705.html
Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды
Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды
Вовлечение в финансовые пирамиды будет наказываться крупными штрафами. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении, информация об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T09:56
2024-12-16T09:56
2024-12-16T09:56
мошенничество
финансовая пирамида
государственная дума рф
новости
россия
общество
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вовлечение в финансовые пирамиды будет наказываться крупными штрафами. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении, информация об этом опубликована в Telegram-канале законодательного органа.В Госдуме обращают внимание, что финансовые пирамиды продолжают существовать, только сейчас это мошенничество маскируется под инвестиционную и другую законную деятельность. То есть это уже не классическая финансовая пирамида, когда за счет денег новых вкладчиков выплачиваются долги перед предыдущими.В Госдуме отметили, что с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступили более шести тысяч обращений граждан, которые пожаловались на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды."С учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более восьми тысяч человек. Также из года в год растет количество выявляемых финансовых пирамид. Если в 2019 году их было 237, то в 2020-м — 222, в 2021 году — 871, а в 2022-м — более 1 500", - добавляют в ГД.При этом в действующем законодательстве за создание и деятельность финансовых пирамид ранее уже была закреплена уголовная ответственность. Теперь будут введены и штрафы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублейНе верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мошенничество, финансовая пирамида, государственная дума рф, новости, россия, общество, штрафы
Штрафы до миллиона рублей ввели за вовлечение в финансовые пирамиды
Госдума одобрила штрафы до миллиона рублей за вовлечение в финансовые пирамиды
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вовлечение в финансовые пирамиды будет наказываться крупными штрафами. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении, информация об этом опубликована в Telegram-канале законодательного органа.
В Госдуме обращают внимание, что финансовые пирамиды продолжают существовать, только сейчас это мошенничество маскируется под инвестиционную и другую законную деятельность. То есть это уже не классическая финансовая пирамида, когда за счет денег новых вкладчиков выплачиваются долги перед предыдущими.
"Преступники используют более хитрые схемы. Появится ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Штраф для граждан составит до 50 000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 000, для юрлиц — до 1 миллиона рублей", - уточняют в законодательном органе.
В Госдуме отметили, что с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступили более шести тысяч обращений граждан, которые пожаловались на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды.
"С учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более восьми тысяч человек. Также из года в год растет количество выявляемых финансовых пирамид. Если в 2019 году их было 237, то в 2020-м — 222, в 2021 году — 871, а в 2022-м — более 1 500", - добавляют в ГД.
При этом в действующем законодательстве за создание и деятельность финансовых пирамид ранее уже была закреплена уголовная ответственность. Теперь будут введены и штрафы.
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