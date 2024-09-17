https://crimea.ria.ru/20240917/ne-ver-glazam-svoim-iskusstvennyy-intellekt-na-sluzhbe-u-moshennikov-1140393503.html

Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников

Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников

Технологии шагают вперед, а мошенничество становится все более изощренным. И надо принять за аксиому: верить нельзя никому, если телефонный звонок связан с... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T09:58

2024-09-17T09:58

2024-09-17T09:58

мошенничество

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безопасность

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Технологии шагают вперед, а мошенничество становится все более изощренным. И надо принять за аксиому: верить нельзя никому, если телефонный звонок связан с деньгами, банковскими картами и личными данными. Просто кладите трубку. Возникли сомнения – сами позвоните в свой банк или иную упомянутую организацию, которая так "озадачена" проблемами вашими или ваших близких. И не спешите реагировать на крик о помощи из соцсети или мессенджера денежными переводами. Даже если это видеообращение, и на экране, допустим, ваш горячо любимый коллега.Новое слово в искусстве отъема денег: дипфейкДело в том, что теперь уже даже картинка и голос могут быть поддельными. Новый инструмент обмана – дипфейк. Возможно, сами мошенники не так уж продвинуты в области цифровых технологий, но охотно пользуются чужими достижениями. В частности, дипфейк-технологиями, которые позволяют создать видео с помощью искусственного интеллекта. Изучая тысячи видео- и фотоизображений, нейросеть по пикселям собирает ролик, где виртуальный герой двигается и говорит как живой. Конечно, придумывали эти программы для достойных целей – изначально для тренировки искусственного интеллекта, но они быстро ушли "в жизнь", в том числе и "на службу" к преступникам."С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме – болезни, ДТП, увольнении – и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва", – объяснил представитель банковской сферы.Заполучить фото и видео конкретного человека – не проблема. Люди и сами охотно делятся ими в соцсетях, или же преступники получают материал для цифровой копии человека, взломав его аккаунт в социальной сети или мессенджере.Есть варианты мошенничества и попроще: без видео – только голосовое сообщение. А то и совсем без высоких технологий. Проявляйте осторожность при получении от своего знакомого любого сообщения с просьбой о финансовой помощи – будь то видео-, голосовое или текстовое послание. Помните: его аккаунт могли взломать злоумышленники.За примерами далеко ходить не надо – люди, как правило, охотно делятся новыми вариантами "развода" с друзьями и коллегами, предупреждая о появлении очередной схемы выманивания средств."Получила сообщение от коллеги в таком ключе: срочно нужны деньги – завтра до обеда верну. Сумма приличная, но вполне укладывается в историю со срочностью – всякое бывает. Далее идет переписка: коллега уточняет, что на зарплатную карту перевести не получится – приложение глючит, и присылает фото своей карты другого банка – на ней его имя и фамилия. И все так правдоподобно, что я буквально в шутку пишу: "А ну-ка подтверди, что ты не мошенник…" Несколькими днями ранее мы обсуждали один город – коллега ему любопытное определение дал. Об этом и спросила. А в ответ – тишина. Слились. С тех пор уже много раз друзей и знакомых — вот так же в мессенджерах взламывали. Задаешь особый вопрос – проситель исчезает", – поделилась сотрудница РИА Новости.Бывает, что мошенников выдает стилистика, пунктуация или элементарная орфография. В общем, торопиться не надо. И бдительность не помешает. Позвоните знакомому по телефону – убедитесь, что у него все в порядке. Не отвечает – тоже не повод отправлять денежные средства. Есть многоходовки, когда жертву окучивают с разных сторон, мешая ей ответить на ваш звонок.Ролевые игры телефонных мошенниковОстап Бендер, как известно, знал 400 сравнительно честных способа отъема денег. Работал преимущественно на доверии, цепляя за живое. Никаких высоких технологий – прямой контакт и сила убеждения. Сегодня главное орудие злоумышленников – телефон. Даже если исключить схемы при участии интернета, а оставить чисто мобильную связь, то и здесь мошеннических сценариев – уйма. Тут, конечно, большой простор для ролевых игр – назовем это так. Служащие банков, МФЦ, пенсионного фонда и страховых компаний, участковые и следователи, представители службы госбезопасности и других органов, сотрудники кредитных, торговых и иных организаций – кто только не бьет тревогу о вашей проблеме, на самом деле, претендуя на ваш кошелек.Липовые банковские служащие пугают вас подозрительными списаниями, по линии "закона" совершенствуются сценарии с ДТП, уголовным делом, поимкой уклонистов и даже обвинением в госизмене. Как правило, эти ужасы "происходят" с кем-то из ваших родственников, а то и с вами – пока заочно, только вы об этом до сего момента не знали. Постарайтесь не волноваться. Страх за близких – нормальная реакция, но возьмите себя в руки и попробуйте мыслить критически. Скажите себе: не верю. И в очередной раз кладите трубку.Просят код для восстановления доступа к порталу госуслуг? Точно мошенники!Злоумышленники пользуются доверием людей к официальным организациям и их сайтам. Все чаще в их "легендах" фигурируют пенсионный фонд, МФЦ и госуслуги, где собрана важная личная информация человека."Только что позвонили якобы из компании мобильного оператора, назвали меня на имени-отчеству и сказали, что мой тариф уходит в архив. Чтобы не потерять его, нужно оформить заявку на индивидуальный тарифный план на сайте оператора или через Госуслуги, если я не подтверждала там свой телефон. Они сейчас сами это сделают – только надо продиктовать им номер заявки из смс. Как только я услышала про госуслуги и про то, что надо предоставить какие-то данные, тут же положила трубку. Уже потом посмотрела смс, где отправителем значились госуслуги, а в тексте фигурировал цифровой код для восстановления доступа в личный кабинет", – рассказала об очередной уловке телефонных мошенников еще одна сотрудница РИА Новости.Разбираться, как это делается технически – задача специалистов по защите данных. Вам же главное, ни при каких условиях не давать неизвестным людям на другом конце провода доступ к своим данным, ведь в этом случае перед ними открываются широкие возможности для махинаций."Болтун – находка для шпиона": как сберечь свои личные данные и веру в людейОтдельной строкой идут преступления, связанные с созданием поддельных интернет-страниц магазинов и организаций, задача которых все та же – собрать информацию о картах пользователей и их личные данные. Есть в арсенале злоумышленников и афера с возвратом денег за товар, когда вам звонят якобы из интернет-магазина и рассказывают о том, что на ваш онлайн-заказ ошибочно был оформлен возврат. Все это тоже "якобы". Далее вам предлагают вернуть деньги за товар и заказать его заново. Для этого присылают смс со ссылкой, и, вводя по ней свои данные для возврата, вы не получаете деньги, а напротив, теряете их. Такой вариант проворачивают, взламывая сайт интернет-магазина. А бывает и утечка информации, когда ее сливают операторы по обработке заказов.Фальшивые онлайн-собеседования с будущим работодателем, цель которых все та же – ваши данные, предложения в мессенджерах быстрого и легкого заработка, там же – липовые акции с выгодными "офферами" и большим кешбэком (ссылка ведет на фишинговые сайты, где вновь запрашивают пароли или коды из смс), оплата услуг по фейковому QR-коду… А еще можно купить, к примеру, недорогой индивидуальный оздоровительный курс, но потом окажется, что с вас будут списывать куда большую сумму и каждые три дня в течение всего срока действия данного оффера. Выглядит так, что это уже другая история, но суть та же – получение данных вашей карты для последующих незаконных списаний.Кажется, что обезопасить себя можно лишь выбросив телефон и отказавшись от интернета. Но тогда мы лишаем себя комфорта использования современных цифровых технологий с мобильными приложениями и всем спектром честных услуг онлайн, которые существенно облегчают нашу жизнь.Утверждение, что доверять нельзя никому тоже неоднозначно, ибо лишает человека веры в людей и добро. А ведь в жизни много ситуаций, когда доверие очень ценно. Постарайтесь сохранить веру в человечество, отсекая при этом уловки мошенников. Позаботьтесь о пожилых родителях, бабушках и дедушках, объясняя им, как не попасться на крючок телефонных и интернет-аферистов, ведь они наиболее уязвимы именно из-за своей доверчивости. И сами не забывайте, что мошенники атакуют всех, пытаясь подобрать к нам нужную отмычку с помощью нашей же информации о себе.

https://crimea.ria.ru/20240910/moshennichestvo-s-polisami-oms---krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-1140254634.html

https://crimea.ria.ru/20240908/ekspert-nazval-samye-populyarnye-v-krymu-skhemy-moshennikov-1140082851.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, совет эксперта, общество, безопасность, киберпреступность, кибербезопасность