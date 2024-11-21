https://crimea.ria.ru/20241121/shtorm-v-krymu--v-fobos-otsenili-ugrozu-dlya-zhiteley-1142043119.html

Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей

Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей

Сильный ветер и дожди, которые обрушились на Крым в четверг, принес на полуостров холодный атмосферный фронт. Об этом в эфире радио "спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T19:08

2024-11-21T19:08

2024-11-21T19:08

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дожди, которые обрушились на Крым в четверг, принес на полуостров холодный атмосферный фронт. Об этом в эфире радио "спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Специалист отметил, что в пятницу погода постепенно улучшится.Однако в субботу в Крыму ожидается повторная волна непогоды. На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.Из-за шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.В связи с ухудшением погоды в ряде населенных пунктов в четверг пропало электричество из-за срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Без света оставались жители двух городов и 38 сел в девяти районах.Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двух человек придавило деревомВ Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробкаСильный ветер остановил трамваи в Евпатории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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