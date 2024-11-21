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Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей
Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей
Сильный ветер и дожди, которые обрушились на Крым в четверг, принес на полуостров холодный атмосферный фронт. Об этом в эфире радио "спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T19:08
2024-11-21T19:08
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дожди, которые обрушились на Крым в четверг, принес на полуостров холодный атмосферный фронт. Об этом в эфире радио "спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Специалист отметил, что в пятницу погода постепенно улучшится.Однако в субботу в Крыму ожидается повторная волна непогоды. На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.Из-за шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.В связи с ухудшением погоды в ряде населенных пунктов в четверг пропало электричество из-за срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Без света оставались жители двух городов и 38 сел в девяти районах.Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двух человек придавило деревомВ Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробкаСильный ветер остановил трамваи в Евпатории
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РИА Новости Крым
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Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей

Штормовая погода принесла в Крым сильный ветер и ливни – ФОБОС

19:08 21.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер и дожди, которые обрушились на Крым в четверг, принес на полуостров холодный атмосферный фронт. Об этом в эфире радио "спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг в Крыму сложились достаточно сложные метеоусловия. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который сопровождался интенсивными ливневыми дождями и штормовым ветром с порывами до 24 м/с. Это не ураган. Но это опасный ветер, который несет угрозу здоровью и жизни крымчан и материальным ценностям", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что в пятницу погода постепенно улучшится.

"Связано это с гребнем антициклона, холодный фронт уйдет на восток нашей страны. В Крыму выглянет солнце, осадки прекратятся. Температура днем составит +10…12 в Симферополе, по Крыму от +8 до +13 градусов", - добавил эксперт.

Однако в субботу в Крыму ожидается повторная волна непогоды. На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.
Из-за шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.
В связи с ухудшением погоды в ряде населенных пунктов в четверг пропало электричество из-за срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Без света оставались жители двух городов и 38 сел в девяти районах.
Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
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