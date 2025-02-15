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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Константином Алеевым. Он погиб на Донецком направлении, выполняя боевую задачу, сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T22:24
2025-02-15T22:24
герои сво
антон кравец
нижнегорский район
крым
новости крыма
память
утраты
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Константином Алеевым. Он погиб на Донецком направлении, выполняя боевую задачу, сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Боец служил в составе штурмового подразделения мотострелкового полка."Его всегда отличали повышенное чувство справедливости, энтузиазм и энергия, помноженные на созидательную гражданскую позицию. Он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Заключив контракт на военную службу, в составе штурмового подразделения мотострелкового полка принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса", - написал Кравец в своем ТГ-канале.И добавил, что в боях Константин Алеев проявил отвагу и самоотверженность, старался во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи. Погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. "Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!", - заключил глава Нижнегорской районной администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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герои сво, антон кравец, нижнегорский район, крым, новости крыма, память, утраты, армия и флот
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Константином Алеевым

22:24 15.02.2025
 
© Антон КравецКонстантин Алеев
Константин Алеев
© Антон Кравец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Константином Алеевым. Он погиб на Донецком направлении, выполняя боевую задачу, сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Боец служил в составе штурмового подразделения мотострелкового полка.

"Его всегда отличали повышенное чувство справедливости, энтузиазм и энергия, помноженные на созидательную гражданскую позицию. Он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Заключив контракт на военную службу, в составе штурмового подразделения мотострелкового полка принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса", - написал Кравец в своем ТГ-канале.
И добавил, что в боях Константин Алеев проявил отвагу и самоотверженность, старался во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи. Погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
"Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!", - заключил глава Нижнегорской районной администрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Герои СВОАнтон КравецНижнегорский районКрымНовости КрымаПамятьУтратыАрмия и флот
 
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