https://crimea.ria.ru/20250215/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-svo-1144217594.html

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Константином Алеевым. Он погиб на Донецком направлении, выполняя боевую задачу, сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T22:24

2025-02-15T22:24

2025-02-15T22:24

герои сво

антон кравец

нижнегорский район

крым

новости крыма

память

утраты

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144217410_0:342:904:851_1920x0_80_0_0_e46a5a19033701cd837c4c22e422774c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Константином Алеевым. Он погиб на Донецком направлении, выполняя боевую задачу, сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Боец служил в составе штурмового подразделения мотострелкового полка."Его всегда отличали повышенное чувство справедливости, энтузиазм и энергия, помноженные на созидательную гражданскую позицию. Он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Заключив контракт на военную службу, в составе штурмового подразделения мотострелкового полка принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса", - написал Кравец в своем ТГ-канале.И добавил, что в боях Константин Алеев проявил отвагу и самоотверженность, старался во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи. Погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. "Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!", - заключил глава Нижнегорской районной администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижнегорский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, антон кравец, нижнегорский район, крым, новости крыма, память, утраты, армия и флот