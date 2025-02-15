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Главы МИД России и США провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Главы МИД России и США провели телефонный разговор
Главы МИД России и США провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Главы МИД России и США провели телефонный разговор
По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили в МИД. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T22:02
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили в МИД.По информации МИД, обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях."Состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - говорится в сообщении.Стороны подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, политика, новости, сергей лавров
Главы МИД России и США провели телефонный разговор

МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Рубио по инициативе США

22:02 15.02.2025 (обновлено: 22:07 15.02.2025)
 
© МИД РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили в МИД.
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", — говорится в сообщении.
По информации МИД, обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.

"Состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.
Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСШАПолитикаНовостиСергей Лавров
 
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