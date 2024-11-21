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В Севастополе двух человек придавило деревом

В Севастополе двух человек придавило деревом - РИА Новости Крым, 21.11.2024

В Севастополе двух человек придавило деревом

В Севастополе рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T17:00

2024-11-21T17:00

2024-11-21T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.Инцидент произошел в четверг днем. Дерево на конечной остановке общественного транспорта по проспекту Победы повалил сильный ветер. Ранее сообщалось об одном пострадавшем – мужчину увезла скорая, он в состоянии средней степени тяжести.Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1. Прокуратура Нахимовского района проверит соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченными органами и службами."По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.С вечера в Севастополе, как и по всему Крыму, наблюдается ухудшение погоды: усилился ветер, в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове прошли дожди разной интенсивности. Накануне в МЧС РК предупредили, что на Крым надвигается погодный апокалипсис. Ранее об этом же предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаДва человека стали жертвами урагана в МосквеМасштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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