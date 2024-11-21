В Севастополе двух человек придавило деревом
В Севастополе прокуратура начала проверку после падения дерева на двух человек
© Telegram Дептранс СевастополяПоследствия непогоды в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.
Инцидент произошел в четверг днем. Дерево на конечной остановке общественного транспорта по проспекту Победы повалил сильный ветер. Ранее сообщалось об одном пострадавшем – мужчину увезла скорая, он в состоянии средней степени тяжести.
"21 ноября 2024 года на конечной остановке общественного транспорта на проспекте Победы в Севастополе от ветра упало дерево. Вследствие этого пострадали два работника "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова": 63-летний мужчина и 36-летняя женщина", - сказано в сообщении.
Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1. Прокуратура Нахимовского района проверит соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченными органами и службами.
"По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.
С вечера в Севастополе, как и по всему Крыму, наблюдается ухудшение погоды: усилился ветер, в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове прошли дожди разной интенсивности. Накануне в МЧС РК предупредили, что на Крым надвигается погодный апокалипсис. Ранее об этом же предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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