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В Севастополе двух человек придавило деревом - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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В Севастополе двух человек придавило деревом
В Севастополе двух человек придавило деревом - РИА Новости Крым, 21.11.2024
В Севастополе двух человек придавило деревом
В Севастополе рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T17:00
2024-11-21T17:00
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.Инцидент произошел в четверг днем. Дерево на конечной остановке общественного транспорта по проспекту Победы повалил сильный ветер. Ранее сообщалось об одном пострадавшем – мужчину увезла скорая, он в состоянии средней степени тяжести.Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1. Прокуратура Нахимовского района проверит соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченными органами и службами."По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.С вечера в Севастополе, как и по всему Крыму, наблюдается ухудшение погоды: усилился ветер, в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове прошли дожди разной интенсивности. Накануне в МЧС РК предупредили, что на Крым надвигается погодный апокалипсис. Ранее об этом же предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаДва человека стали жертвами урагана в МосквеМасштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, общество
В Севастополе двух человек придавило деревом

В Севастополе прокуратура начала проверку после падения дерева на двух человек

17:00 21.11.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяПоследствия непогоды в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе рухнувшее от ветра дерево придавило двух человек на остановке общественного транспорта. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.
Инцидент произошел в четверг днем. Дерево на конечной остановке общественного транспорта по проспекту Победы повалил сильный ветер. Ранее сообщалось об одном пострадавшем – мужчину увезла скорая, он в состоянии средней степени тяжести.
"21 ноября 2024 года на конечной остановке общественного транспорта на проспекте Победы в Севастополе от ветра упало дерево. Вследствие этого пострадали два работника "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова": 63-летний мужчина и 36-летняя женщина", - сказано в сообщении.
Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1. Прокуратура Нахимовского района проверит соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченными органами и службами.
"По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.
С вечера в Севастополе, как и по всему Крыму, наблюдается ухудшение погоды: усилился ветер, в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове прошли дожди разной интенсивности. Накануне в МЧС РК предупредили, что на Крым надвигается погодный апокалипсис. Ранее об этом же предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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