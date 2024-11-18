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Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угроза

Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угроза - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угроза

Самые сильные штормы в истории Крыма обычно происходят в ноябре, однако сейчас невозможно спрогнозировать, станут ли они привычным ноябрьским явлением для... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T13:44

2024-11-18T13:44

2024-11-18T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым, Галина Овсянникова. Самые сильные штормы в истории Крыма обычно происходят в ноябре, однако сейчас невозможно спрогнозировать, станут ли они привычным ноябрьским явлением для региона, несмотря на меняющийся климат. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.К финалу недели в Крыму ожидается погодный армагеддон. Полуостров накроют ливневые дожди, переходящие в залпы снега. Ожидается штормовой ветер и четырехметровые волны - такой прогноз ранее давал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вместе с тем, прогноз крымского гидрометцентра более сдержанный - усиление ветра и сильные ливни являются нормой для осеннего сезона.Шторм обрушится на запад Крыма"Холодный фронт действительно идет, в первую очередь это коснется западного Крыма. Есть вероятность, что непогода затронет восточное побережье, меньше - Южный берег Крыма. Ветер ожидается до 20 м/с. Это уже шторм, но вряд ли он способен поднять четырех-, пятиметровые волны",- считает Вахрушев.По его данным, пик непогоды придется на четверг, примерно со второй полвины дня. Продлится опасная погода до субботы, и в целом на полуострове похолодает, поскольку на юг России движется холодный фронт."Но каких-то страшных катаклизмов, ураганного ветра, который бы сносил крыши домов, массово ломал деревья, не ожидается. Хотя все зависит от того, как он будет развиваться. Самые точные прогнозы даются за два дня", - заметил ученый.Погодные удары в ноябреЯвляется ли это систематическим изменением, пока сказать трудно, продолжает профессор. Хотя сильные штормы случались в Крыму именно в ноябре - в том числе и знаменитая балаклавская буря 1854 года, нанесшая значительный урон английскому военному флоту во время Крымской войны - пока статистической выборки не достаточно, чтобы говорить о том, что разрушительная погода в ноябре будет происходить чаще.Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявлял ранее Вахрушев. В Крыму в этом случае на несколько градусов повысится среднегодовая температура, отметил ученый, что может привести к самым разным последствиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На юг России пришли холодаХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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