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Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века
Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века
"Штормом века" это не назовешь, а погодным армагеддоном – вполне. Так в комментарии РИА Новости Крым оценил погоду грядущей недели на полуострове специалист... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T16:43
2024-11-17T16:43
погода в крыму
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эксклюзивы риа новости крым
евгений тишковец
татьяна любецкая
центр погоды "фобос"
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. "Штормом века" это не назовешь, а погодным армагеддоном – вполне. Так в комментарии РИА Новости Крым оценил погоду грядущей недели на полуострове специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, призвав всех готовиться, поскольку за считаные дни на республику выльется почти месячная норма осадков.Первая часть недели будет относительно спокойной. Все начнется со второй половины четверга, когда холодный фронт североатлантического циклона начнет накрывать Крым, прогнозирует Тишковец."Пойдут ливни. Порывы ветра до 20 м/с, так что возможно падение деревьев и рекламных конструкций, а в прибрежной части Крыма это до 25 м/с. При таком ноябрьском шторме высота волн достигнет четырех метров", – отметил Тишковец.К выходным к тому же обрушится вниз столбик термометра, и миновать сильного удара стихии не Крыму удастся, считает эксперт.По его словам, с четверга по воскресенье включительно на полуостров выльется как минимум 3/4 месячной нормы осадков: до 30-40 мм.При этом эксперт подчеркнул, что колебания атмосферного давления будут такими существенными (10-15 единиц за сутки) в эти дни, что их почувствуют не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые.По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, говорить с уверенностью о том, что полуостров ждет неординарный удар стихии, пока нельзя.Также она отметила, что не является сторонником использовать выражение "шторм века", если в Крыму усиливается ветер и проходят сильные ливни в сезон, когда это является нормой."У нас часто такие явления бывают через какой-то определенный период времени. В понедельник фронтальный раздел пройдет, и есть вероятность осадков. А там посмотрим", – подытожила специалист.На днях в Гидрометцентре России сообщали, что в южных районах Европейской России в ближайшее время ожидается неустойчивая погода, виновниками которой станет высотный циклон в районе Черного моря, а также мощный североатлантический циклон, который накрыл уже всю Европейскую часть страны. Отмечалось, что весь Крым может накрыть снегом к следующим выходным.Афинский метеоцентр опубликовал данные, согласно которым 23 ноября Крым ждать удар стихии, который может пройти по всему побережью полуострова с запада, от мыса Тарханкут. Прогнозируется ветер до 30 м/c и волны до 5 метров.Тишковец в недавнем прогнозе предрекал Крыму "камни с неба" в последнюю неделю ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрылиУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаВ ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, татьяна любецкая, центр погоды "фобос", крымский гидрометцентр
Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века

Погодный армагеддон надвигается на Крым – ФОБОС

16:43 17.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. "Штормом века" это не назовешь, а погодным армагеддоном – вполне. Так в комментарии РИА Новости Крым оценил погоду грядущей недели на полуострове специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, призвав всех готовиться, поскольку за считаные дни на республику выльется почти месячная норма осадков.
Первая часть недели будет относительно спокойной. Все начнется со второй половины четверга, когда холодный фронт североатлантического циклона начнет накрывать Крым, прогнозирует Тишковец.
"Пойдут ливни. Порывы ветра до 20 м/с, так что возможно падение деревьев и рекламных конструкций, а в прибрежной части Крыма это до 25 м/с. При таком ноябрьском шторме высота волн достигнет четырех метров", – отметил Тишковец.
К выходным к тому же обрушится вниз столбик термометра, и миновать сильного удара стихии не Крыму удастся, считает эксперт.

"К финалу недели у вас будет армагеддон – это не вызывает никаких сомнений. Не думаю, что это будет тянуть на "шторм века", но будет огромное количество дождей, переходящих в залпы снега. Штормовой ветер. Нужно готовиться", – сказал Тишковец.

По его словам, с четверга по воскресенье включительно на полуостров выльется как минимум 3/4 месячной нормы осадков: до 30-40 мм.
При этом эксперт подчеркнул, что колебания атмосферного давления будут такими существенными (10-15 единиц за сутки) в эти дни, что их почувствуют не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые.
По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, говорить с уверенностью о том, что полуостров ждет неординарный удар стихии, пока нельзя.
"Это может быть только с выходом активного циклона – средиземноморского или черноморского. Мы пользуемся основными гидродинамическими моделями атмосферы, и пока я этого не вижу. И ни одна модель за неделю этого не видит", – сказала Любецкая.
Также она отметила, что не является сторонником использовать выражение "шторм века", если в Крыму усиливается ветер и проходят сильные ливни в сезон, когда это является нормой.
"У нас часто такие явления бывают через какой-то определенный период времени. В понедельник фронтальный раздел пройдет, и есть вероятность осадков. А там посмотрим", – подытожила специалист.
На днях в Гидрометцентре России сообщали, что в южных районах Европейской России в ближайшее время ожидается неустойчивая погода, виновниками которой станет высотный циклон в районе Черного моря, а также мощный североатлантический циклон, который накрыл уже всю Европейскую часть страны. Отмечалось, что весь Крым может накрыть снегом к следующим выходным.
Афинский метеоцентр опубликовал данные, согласно которым 23 ноября Крым ждать удар стихии, который может пройти по всему побережью полуострова с запада, от мыса Тарханкут. Прогнозируется ветер до 30 м/c и волны до 5 метров.
Тишковец в недавнем прогнозе предрекал Крыму "камни с неба" в последнюю неделю ноября.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПогода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецТатьяна ЛюбецкаяЦентр погоды "ФОБОС"Крымский гидрометцентр
 
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