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Формирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области
Формирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Формирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области
Армия России нанесла поражение формированиям двенадцати бригад ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял 320 боевиков, пятеро сдались в плен. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T15:10
2024-11-17T15:10
2024-11-17T15:10
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла поражение формированиям двенадцати бригад ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял 320 боевиков, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Кроме того, по расположениям украинских вооруженных сил в районе населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное нанесены артиллерийские и авиационные удары, добавили в МО.Также живая сила и техника противника были поражены в 15 населенных пунктах в Сумской области.В числе техники и вооружения противник потерял пять боевых машин, в том числе Marder производства ФРГ, три автомобиля, пушку-гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33 250 военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1171 боевую бронированную машину, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", – перечислили в МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Канаде допустили окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцыАрмия России продвинулась в ДНР на нескольких направленияхУдары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, потери всу
Формирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области
В Курской области армия России разбила формирования 12 бригад ВСУ – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла поражение формированиям двенадцати бригад ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял 320 боевиков, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, уточнили в оборонном ведомстве РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, по расположениям украинских вооруженных сил в районе населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное нанесены артиллерийские и авиационные удары, добавили в МО.
Также живая сила и техника противника были поражены в 15 населенных пунктах в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 320 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", – заявили в Минобороны.
В числе техники и вооружения противник потерял пять боевых машин, в том числе Marder производства ФРГ, три автомобиля, пушку-гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33 250 военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1171 боевую бронированную машину, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", – перечислили в МО.
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