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Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты

Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты

В Крыму поступили в обращение новые пятитысячные купюры, на которых изображены архитектурные достопримечательности городов Урала. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму поступили в обращение новые пятитысячные купюры, на которых изображены архитектурные достопримечательности городов Урала. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Ольга Михайлова.На обороте купюры изображены памятники уральских городов и узнаваемые символы региона: сталелитейный ковш и ротор паровой турбины. Справа – нефтегазодобывающее оборудование и стилизованное изображение карты Уральского федерального округа.Новые купюры в Крыму будут запускаться в обращение постепенно, и специально менять их в банке не нужно, предупредила Ольга Михайлова.В обороте сейчас продолжают оставаться три вида пятитысячных купюр: образца 1997 года, ее модификация 2010 года и эта новая банкнота 2023 года. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра, и все они одинаково платежеспособны.Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей: цифровое обозначение номинала на обеих сторонах размещено дважды - цветные цифры на белом и белые цифры на цветном фоне. Кроме того, на лицевой стороне крупное число номинала нанесено рельефно и распознается на ощупь.Новые банкноты номиналом в одну тысячу и в пять тысяч рублей были введены в обращение 16 октября 2023 года. На каждой из них есть QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот. Кроме того, отличить фальшивку можно с помощью специального мобильного приложения "Банкноты Банка России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверитьВ РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государстваПластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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