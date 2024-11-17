Рейтинг@Mail.ru
Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241117/ne-falshivka-v-krym-postupili-novye-uralskie-pyatitysyachnye-banknoty-1141857713.html
Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты
Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты
В Крыму поступили в обращение новые пятитысячные купюры, на которых изображены архитектурные достопримечательности городов Урала. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T11:00
2024-11-17T11:21
деньги
центробанк рф
новости
новости крыма
общество
экономика
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141913560_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_16e9ef845dd7ad6ad1fc8bf16dca0850.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму поступили в обращение новые пятитысячные купюры, на которых изображены архитектурные достопримечательности городов Урала. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Ольга Михайлова.На обороте купюры изображены памятники уральских городов и узнаваемые символы региона: сталелитейный ковш и ротор паровой турбины. Справа – нефтегазодобывающее оборудование и стилизованное изображение карты Уральского федерального округа.Новые купюры в Крыму будут запускаться в обращение постепенно, и специально менять их в банке не нужно, предупредила Ольга Михайлова.В обороте сейчас продолжают оставаться три вида пятитысячных купюр: образца 1997 года, ее модификация 2010 года и эта новая банкнота 2023 года. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра, и все они одинаково платежеспособны.Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей: цифровое обозначение номинала на обеих сторонах размещено дважды - цветные цифры на белом и белые цифры на цветном фоне. Кроме того, на лицевой стороне крупное число номинала нанесено рельефно и распознается на ощупь.Новые банкноты номиналом в одну тысячу и в пять тысяч рублей были введены в обращение 16 октября 2023 года. На каждой из них есть QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот. Кроме того, отличить фальшивку можно с помощью специального мобильного приложения "Банкноты Банка России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверитьВ РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государстваПластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141913560_139:0:1023:663_1920x0_80_0_0_2c30b6c4082bcfb99f7ec35733d53086.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
деньги, центробанк рф, новости, новости крыма, общество, экономика
Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты

В Крым поступили новые пятитысячные банкноты с видами Екатеринбурга и Челябинска

11:00 17.11.2024 (обновлено: 11:21 17.11.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму поступили в обращение новые пятитысячные купюры, на которых изображены архитектурные достопримечательности городов Урала. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Ольга Михайлова.
"Лицевая сторона посвящена Екатеринбургу. В центре размещено изображение стелы "Европа – Азия", видна панорама узнаваемых зданий Екатеринбурга, среди которых гостиница "Исеть", Почтамт, Дворец игровых видов спорта. С правой стороны архитектурная достопримечательность города – Дом Севастьянова".
На обороте купюры изображены памятники уральских городов и узнаваемые символы региона: сталелитейный ковш и ротор паровой турбины. Справа – нефтегазодобывающее оборудование и стилизованное изображение карты Уральского федерального округа.
Новые купюры в Крыму будут запускаться в обращение постепенно, и специально менять их в банке не нужно, предупредила Ольга Михайлова.
"Уже были случаи, когда мошенники предлагают пенсионерам обменять старые банкноты на новые под предлогом того, что старые выйдут из обращения. Так людям меняли подлинные деньги на фальшивку. Не стоит поддаваться на такие провокации", - подчеркнула эксперт.
В обороте сейчас продолжают оставаться три вида пятитысячных купюр: образца 1997 года, ее модификация 2010 года и эта новая банкнота 2023 года. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра, и все они одинаково платежеспособны.
Новые пятитысячные купюры
Новые пятитысячные купюры
Новые пятитысячные купюры
Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей: цифровое обозначение номинала на обеих сторонах размещено дважды - цветные цифры на белом и белые цифры на цветном фоне. Кроме того, на лицевой стороне крупное число номинала нанесено рельефно и распознается на ощупь.
Новые пятитысячные купюры
Новые пятитысячные купюры
Новые пятитысячные купюры
Новые банкноты номиналом в одну тысячу и в пять тысяч рублей были введены в обращение 16 октября 2023 года. На каждой из них есть QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот. Кроме того, отличить фальшивку можно с помощью специального мобильного приложения "Банкноты Банка России".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить
В РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства
Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту
Эксклюзивы РИА Новости КрымДеньгиЦентробанк РФНовостиНовости КрымаОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Армия России продвинулась в ДНР на нескольких направлениях
13:07В море у Севастополя появились первые "моржи"
12:55Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг
12:28Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ
12:02Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
11:30Умер экс-солист "На-на" Владимир Левкин
11:10Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
11:00Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты
10:41Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
10:24ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники
09:42Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане
09:12В Феодосии на пожаре в частном доме погиб человек
08:45Мужчина получил травму головы при падении БПЛА в Ижевске
08:26В Свастополе перекрыт рейд
08:02Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
07:37ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами
07:01Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
21:54Главное за день: 16 ноября
Лента новостейМолния