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Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить
Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить
164 банкноты с признаками подделки были выявлены в Республике Крым в прошлом году. Это в 2,3 раза меньше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба Центробанка. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T21:31
2024-03-04T21:31
2024-03-04T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. 164 банкноты с признаками подделки были выявлены в Республике Крым в прошлом году. Это в 2,3 раза меньше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба Центробанка.В Центробанке называют несколько мгновенных способов определить – в руках у вас настоящая или поддельная банкнота. Специалисты называют три критерия подлинности: на просвет, на ощупь и при наклоне.Для более тщательной проверки эксперт рекомендует пользоваться бесплатным мобильным приложением "Банкноты Банка России".Читайте также на РИА Новости Крым:Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФНе пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановленПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
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центробанк рф, новости, деньги, совет эксперта, банк
Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить
Всего 164 поддельных банкноты выявили за прошлый год в Крыму – Центробанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. 164 банкноты с признаками подделки были выявлены в Республике Крым в прошлом году. Это в 2,3 раза меньше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба Центробанка.
"Большинство фальшивок пришлось на банкноты номиналом 5000 рублей: с января по декабрь прошлого года специалисты выявили 120 таких банкнот, однако по сравнению с 2022 годом их количество уменьшилось на 169. На 28 сократилось и число поддельных двухтысячных банкнот – до 14 купюр. Также из оборота изъято 28 банкнот номиналом тысяча рублей и две 500-рублевые купюры", – говорится в сообщении.
В Центробанке называют несколько мгновенных способов определить – в руках у вас настоящая или поддельная банкнота. Специалисты называют три критерия подлинности: на просвет, на ощупь и при наклоне.
Для более тщательной проверки эксперт рекомендует пользоваться бесплатным мобильным приложением "Банкноты Банка России".
"Если сомнения остались, то деньги можно отнести в любой коммерческий банк для проверки платежеспособности и подлинности. Кассовый работник внимательно оценит банкноты, и, если они окажутся фальшивыми, их изымут и передадут в правоохранительные органы", – поясняет руководитель отделения банка России по Республике Крым Игорь Цветков.
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