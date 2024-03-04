https://crimea.ria.ru/20240304/bolshinstvo-falshivok-prikhoditsya-na-5-tysyachnye-banknoty--kak-proverit-1135406082.html

Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить

Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить

164 банкноты с признаками подделки были выявлены в Республике Крым в прошлом году. Это в 2,3 раза меньше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба Центробанка. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T21:31

2024-03-04T21:31

2024-03-04T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. 164 банкноты с признаками подделки были выявлены в Республике Крым в прошлом году. Это в 2,3 раза меньше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба Центробанка.В Центробанке называют несколько мгновенных способов определить – в руках у вас настоящая или поддельная банкнота. Специалисты называют три критерия подлинности: на просвет, на ощупь и при наклоне.Для более тщательной проверки эксперт рекомендует пользоваться бесплатным мобильным приложением "Банкноты Банка России".Читайте также на РИА Новости Крым:Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФНе пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановленПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, новости, деньги, совет эксперта, банк