https://crimea.ria.ru/20231018/ne-poshla-v-oborot-vypusk-novoy-kupyury-v-1000-rubley-ostanovlen-1132163823.html

Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен

Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен

Новая купюра в 1000 рублей не пошла в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T09:06

2023-10-18T09:06

2023-10-18T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Новая купюра в 1000 рублей не пошла в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Ранее в Банке России сообщали, что с 16 октября введены в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. У купюр новый современный дизайн и усиленный защитный комплекс.На лицевой стороне банкноты номиналом в 1000 рублей должно было быть изображение Никольской башни Нижегородского Кремля. На оборотной стороне: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионовБанк России представил логотип цифрового рубляНовая форма национальной валюты появится в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, новости, деньги, россия, экономика, рубль