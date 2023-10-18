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Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен
Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен
Новая купюра в 1000 рублей не пошла в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T09:06
2023-10-18T09:06
2023-10-18T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Новая купюра в 1000 рублей не пошла в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Ранее в Банке России сообщали, что с 16 октября введены в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. У купюр новый современный дизайн и усиленный защитный комплекс.На лицевой стороне банкноты номиналом в 1000 рублей должно было быть изображение Никольской башни Нижегородского Кремля. На оборотной стороне: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионовБанк России представил логотип цифрового рубляНовая форма национальной валюты появится в России
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банк россии, новости, деньги, россия, экономика, рубль
Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен
Банк России принял решение остановить выпуск новой купюры в 1000 рублей