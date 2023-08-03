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Банк России представил логотип цифрового рубля - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Банк России представил логотип цифрового рубля
Банк России представил логотип цифрового рубля - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Банк России представил логотип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля утвержден советом директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T16:35
2023-08-03T16:35
центробанк рф
банк россии
экономика
цифровой рубль
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Логотип цифрового рубля утвержден советом директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.Представленный логотип будет интегрирован в мобильные приложения коммерческих банков. Через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.Гражданам и компаниям предоставляется возможность открыть один счет цифрового рубля или цифровой кошелек на платформе регулятора.Ранее в Центробанке РФ озвучили тарифы для операций с цифровыми рублями. Так, для граждан переводы и платежи будут бесплатными. Для бизнеса установлен тариф в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. При этом для поставщиков жилищно-коммунальных услуг размер комиссии составит 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровым рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.Ранее в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" советник экономический отделения Банка России по РК Виктория Зимненко рассказала о принципиальных отличиях цифровой валюты, уровне защищенности и особенностях ее обращения.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистНовая форма национальной валюты появится в РоссииКак скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
https://crimea.ria.ru/20230801/umnye-dengi-tsifrovoy-rubl--vse-o-novom-vide-natsionalnoy-valyuty-1130464711.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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центробанк рф, банк россии, экономика, цифровой рубль, общество, новости
Банк России представил логотип цифрового рубля

Логотип цифрового рубля появился в банковском приложении: что это значит

16:35 03.08.2023
 
© Банк РоссииЦентробанк показал логотип цифрового рубля
Центробанк показал логотип цифрового рубля
© Банк России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Логотип цифрового рубля утвержден советом директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности. С одной стороны она повторяет форму традиционной монеты, с другой – перекликается с логотипом Банка России", – говорится с сообщении.
Представленный логотип будет интегрирован в мобильные приложения коммерческих банков. Через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.
Гражданам и компаниям предоставляется возможность открыть один счет цифрового рубля или цифровой кошелек на платформе регулятора.
Ранее в Центробанке РФ озвучили тарифы для операций с цифровыми рублями. Так, для граждан переводы и платежи будут бесплатными. Для бизнеса установлен тариф в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. При этом для поставщиков жилищно-коммунальных услуг размер комиссии составит 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.
Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровым рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.
Ранее в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" советник экономический отделения Банка России по РК Виктория Зимненко рассказала о принципиальных отличиях цифровой валюты, уровне защищенности и особенностях ее обращения.
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Центробанк РФБанк РоссииЭкономикаЦифровой рубльОбществоНовости
 
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