https://crimea.ria.ru/20230803/bank-rossii-predstavil-logotip-tsifrovogo-rublya-1130517776.html

Банк России представил логотип цифрового рубля

Банк России представил логотип цифрового рубля - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Банк России представил логотип цифрового рубля

Логотип цифрового рубля утвержден советом директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T16:35

2023-08-03T16:35

2023-08-03T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Логотип цифрового рубля утвержден советом директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.Представленный логотип будет интегрирован в мобильные приложения коммерческих банков. Через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.Гражданам и компаниям предоставляется возможность открыть один счет цифрового рубля или цифровой кошелек на платформе регулятора.Ранее в Центробанке РФ озвучили тарифы для операций с цифровыми рублями. Так, для граждан переводы и платежи будут бесплатными. Для бизнеса установлен тариф в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. При этом для поставщиков жилищно-коммунальных услуг размер комиссии составит 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровым рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.Ранее в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" советник экономический отделения Банка России по РК Виктория Зимненко рассказала о принципиальных отличиях цифровой валюты, уровне защищенности и особенностях ее обращения.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистНовая форма национальной валюты появится в РоссииКак скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение

https://crimea.ria.ru/20230801/umnye-dengi-tsifrovoy-rubl--vse-o-novom-vide-natsionalnoy-valyuty-1130464711.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк россии, экономика, цифровой рубль, общество, новости