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Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
Цифровой рубль не сможет вытеснить наличные деньги из оборота в России еще длительное время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-30T07:55
2023-03-30T07:55
2023-03-29T18:24
радио "спутник в крыму"
экономика
мнения
михаил беляев
финансы
россия
цифровой рубль
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Цифровой рубль не сможет вытеснить наличные деньги из оборота в России еще длительное время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Ранее в Центробанке РФ заявили, что готовы начать пилотное тестирование цифрового рубля в апреле. Однако для старта мероприятий необходимо принять пакет законопроектов, так как участниками эксперимента станут реальные люди, а операции будут проводиться на реальных деньгах.Комментируя вероятность полного ухода наличных денег из оборота, эксперт заверил, что этого не произойдет в обозримом будущем.Финансовый аналитик при этом подчеркнул, что не стоит страшиться внедрения цифрового рубля. По его мнению, рядовые граждане едва ли испытают какие-либо неудобства – напротив, цифровой рубль более защищен."Разве испытали мы какие-то неудобства при переходе телевидения с аналогового на цифровое вещание? Нет, только картинка стала лучше", – резюмировал Беляев.Ранее экономист дал оценку вероятному краху биткоина и других цифровых валют, которые не подконтрольны ни одному из центробанков мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущееНовые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросетьЧто будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика
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экономика, мнения, михаил беляев, финансы, россия, цифровой рубль, крым
Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
Экономист: цифровой рубль не вытеснит наличные деньги в обозримом будущем
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Цифровой рубль не сможет вытеснить наличные деньги из оборота в России еще длительное время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что готовы начать пилотное тестирование цифрового рубля в апреле. Однако для старта мероприятий необходимо принять пакет законопроектов, так как участниками эксперимента станут реальные люди, а операции будут проводиться на реальных деньгах.
Комментируя вероятность полного ухода наличных денег из оборота, эксперт заверил, что этого не произойдет в обозримом будущем.
"Наличные во внутреннем обороте с гражданами будут существовать в любом случае", – заверил Беляев. Он привел пример самой передовой страны в плане отказа от наличных — Исландии. Там при населении около 400 тысяч человек исключительно картами пользуется 93%, но при этом 7% – используют деньги в классической форме. В любой стране мира от 10 до 20% пользуются наличными вне зависимости от общего уровня цифровизации, подчеркнул он.
Финансовый аналитик при этом подчеркнул, что не стоит страшиться внедрения цифрового рубля. По его мнению, рядовые граждане едва ли испытают какие-либо неудобства – напротив, цифровой рубль более защищен.
"Разве испытали мы какие-то неудобства при переходе телевидения с аналогового на цифровое вещание? Нет, только картинка стала лучше", – резюмировал Беляев.
Ранее экономист дал оценку вероятному краху биткоина
и других цифровых валют, которые не подконтрольны ни одному из центробанков мира.
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