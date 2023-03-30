https://crimea.ria.ru/20230330/kak-skoro-nalichnye-dengi-vyydut-iz-oborota-v-rossii--mnenie-1127852570.html

Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение

Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение

Цифровой рубль не сможет вытеснить наличные деньги из оборота в России еще длительное время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-30T07:55

2023-03-30T07:55

2023-03-29T18:24

радио "спутник в крыму"

экономика

мнения

михаил беляев

финансы

россия

цифровой рубль

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Цифровой рубль не сможет вытеснить наличные деньги из оборота в России еще длительное время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Ранее в Центробанке РФ заявили, что готовы начать пилотное тестирование цифрового рубля в апреле. Однако для старта мероприятий необходимо принять пакет законопроектов, так как участниками эксперимента станут реальные люди, а операции будут проводиться на реальных деньгах.Комментируя вероятность полного ухода наличных денег из оборота, эксперт заверил, что этого не произойдет в обозримом будущем.Финансовый аналитик при этом подчеркнул, что не стоит страшиться внедрения цифрового рубля. По его мнению, рядовые граждане едва ли испытают какие-либо неудобства – напротив, цифровой рубль более защищен."Разве испытали мы какие-то неудобства при переходе телевидения с аналогового на цифровое вещание? Нет, только картинка стала лучше", – резюмировал Беляев.Ранее экономист дал оценку вероятному краху биткоина и других цифровых валют, которые не подконтрольны ни одному из центробанков мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущееНовые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросетьЧто будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика

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экономика, мнения, михаил беляев, финансы, россия, цифровой рубль, крым