https://crimea.ria.ru/20221116/polnyy-krakh-ili-vozrozhdenie-ekonomist-dal-prognoz-o-buduschem-bitkoina-1125373883.html
Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоина
Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоина - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоина
Нынешний обвал крипторынка не приведет к окончательному краху биткоина и других криптовалют, интерес к этому инструменту будет "подогреваться" держателями... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T03:36
2022-11-16T03:36
2022-11-16T03:36
радио "спутник в крыму"
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Нынешний обвал крипторынка не приведет к окончательному краху биткоина и других криптовалют, интерес к этому инструменту будет "подогреваться" держателями цифровой валюты и соответствующими аналитическими агентствами и СМИ, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.На минувшей неделе поглощение криптовалютной биржи FTX их конкурентами Binance привело к резкому падению курса практически всех криптовалют. Курс биткоина снизился на 16%, основная криптовалюта подешевела до 15,6 тыс. долларов. Таким образом, в течение года биткоин упал в цене на треть. Криптовалюты Ether, Polkadot и Avalanche упали более чем на 14%, в то время как Solana и Dogecoin подешевели более чем на 28%."Биржа рухнула, но это упала опора. У людей в криптокошельках эти деньги остались. Не обязательно должна быть биржа. Эти держатели могут между собой рассчитываться биткоинами за пределами национальной экономики. Сейчас курс задержался на 15 тысячах долларов, думаю, ниже определенного уровня стоимость биткоина не упадет", - сказал Беляев в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт отметил, что только в России насчитывается порядка 10 миллионов владельцев криптокошельков, на которых, по приблизительным подсчетам, хранится цифровая валюта общей стоимостью от 10 до 15 триллионов рублей.По мнению экономиста, в данном случае нужно учитывать психологию людей. Среди них всегда были, есть и будут те, кто рассчитывает на "чудо", на легкое и быстрое обогащение."Такие люди, а также соответствующие СМИ и аналитические агентства будут "подогревать" интерес и все это дело возрождать, поэтому биткоин и другие криптовалюты получат реинкарнацию", – полагает Беляев.В то же время, по мнению аналитика, периодические обвалы рынка криптовалют, снижение их стоимости и ущерб, который в этих случаях претерпевают их держатели – неизбежное явление, учитывая саму специфику этого инструмента.Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее >>
https://crimea.ria.ru/20221115/chto-budet-s-bitkoinom-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-analitika-1125367515.html
https://crimea.ria.ru/20210727/Chto-ne-tak-s-bitkoinom-i-pochemu-ne-nado-v-nego-vkladyvat--ekonomist-1119841694.html
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экономика, мнения
Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоина
Экономист Беляев рассказал, от чего будет зависеть будущее биткоина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Нынешний обвал крипторынка не приведет к окончательному краху биткоина и других криптовалют, интерес к этому инструменту будет "подогреваться" держателями цифровой валюты и соответствующими аналитическими агентствами и СМИ, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
На минувшей неделе поглощение криптовалютной биржи FTX их конкурентами Binance привело к резкому падению курса практически всех криптовалют. Курс биткоина снизился на 16%, основная криптовалюта подешевела до 15,6 тыс. долларов. Таким образом, в течение года биткоин упал в цене на треть. Криптовалюты Ether, Polkadot и Avalanche упали более чем на 14%, в то время как Solana и Dogecoin подешевели более чем на 28%.
"Биржа рухнула, но это упала опора. У людей в криптокошельках эти деньги остались. Не обязательно должна быть биржа. Эти держатели могут между собой рассчитываться биткоинами за пределами национальной экономики. Сейчас курс задержался на 15 тысячах долларов, думаю, ниже определенного уровня стоимость биткоина не упадет", - сказал Беляев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт отметил, что только в России насчитывается порядка 10 миллионов владельцев криптокошельков, на которых, по приблизительным подсчетам, хранится цифровая валюта общей стоимостью от 10 до 15 триллионов рублей.
По мнению экономиста, в данном случае нужно учитывать психологию людей. Среди них всегда были, есть и будут те, кто рассчитывает на "чудо", на легкое и быстрое обогащение.
"Такие люди, а также соответствующие СМИ и аналитические агентства будут "подогревать" интерес и все это дело возрождать, поэтому биткоин и другие криптовалюты получат реинкарнацию", – полагает Беляев.
В то же время, по мнению аналитика, периодические обвалы рынка криптовалют, снижение их стоимости и ущерб, который в этих случаях претерпевают их держатели – неизбежное явление, учитывая саму специфику этого инструмента.
"У биткоина и других криптовалют, в отличие от тех, которые имитируются центральными банками государств, нет никакой рациональной основы – только доверие людей, азарт и желание заработать. Поэтому рано или поздно это должно было рухнуть. Сначала рынок держался на доверии друг другу, радостном впечатлении и слепой вере в то, что можно туда вложиться и заработать большие деньги, хотя кто-то, конечно, заработал на этом. Когда рухнула последняя опора – биржа, на которой происходила самая крупная игра – рухнуло все,. Произошло то, что и должно было произойти", – пояснил Беляев.