Рейтинг@Mail.ru
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220809/zarplata-v-bitkoinakh-mif-ili-vozmozhnoe-buduschee-1124104089.html
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T08:38
2022-08-09T08:38
экономика
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c560d61e8e6bad5fc73e5b3e7d62e4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные продукты. Об этом "Известиям" сообщил руководитель инвестиционного департамента Аарон Хомский. "Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета", — рассказал эксперт. По его словам, в России технически возможно получение такой разновидности заработной платы при условии, что начисление зарплаты будет производиться в рублях, а средства будут использоваться для покупки цифровых активов. В зарубежных странах можно совершать платежи с помощью криптовалюты. В России такое вряд ли возможно в ближайшем будущем, считает эксперт. Поэтому тем специалистам, которые хотят получать заработную плату в биткоинах, придется пользоваться обменниками для перевода своих средств в фиат. Но не исключено, что такие трансакции могут блокироваться банками, заметил Хомский. Кроме того, эксперт рассказал о возможных рисках, связанных с изменчивостью криптовалюты на рынке и особенностями виртуального кошелька. Так, возможна потеря доступа к средствам в связи со взломом виртуального кошелька. Среди плюсов эксперт выделил тот факт, что человек контролирует свои финансы в условиях обозначенных рисков, а также сможет обезопасить и приумножить накопления в случае, если криптовалюта станет востребованной на мировом рынке экономики.
https://crimea.ria.ru/20210222/Ekonomist-obyasnil-kacheli-so-stoimostyu-bitkoina-1119293503.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b7ccde0da8054df2ad936fd1cb3429f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, совет эксперта
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее

Зарплата в биткоинах: экономист оценил технические возможности и потенциальные риски

08:38 09.08.2022
 
© Depositphotos JirkaejcКриптовалюты на черном фоне
Криптовалюты на черном фоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Depositphotos Jirkaejc
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные продукты. Об этом "Известиям" сообщил руководитель инвестиционного департамента Аарон Хомский.
"Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета", — рассказал эксперт.
По его словам, в России технически возможно получение такой разновидности заработной платы при условии, что начисление зарплаты будет производиться в рублях, а средства будут использоваться для покупки цифровых активов.
Однако из-за того, что иностранные сервисы по автоматизации этого процесса могут не работать на территории России, процедуру потребуется организовать своими силами. Для этого сотруднику потребуется завести виртуальный кошелек или создать аккаунт на биткоин-бирже. Компании в свою очередь надо найти посредника или самостоятельно заниматься операциями по покупке и переводу криптовалют.
В зарубежных странах можно совершать платежи с помощью криптовалюты. В России такое вряд ли возможно в ближайшем будущем, считает эксперт. Поэтому тем специалистам, которые хотят получать заработную плату в биткоинах, придется пользоваться обменниками для перевода своих средств в фиат. Но не исключено, что такие трансакции могут блокироваться банками, заметил Хомский.
Кроме того, эксперт рассказал о возможных рисках, связанных с изменчивостью криптовалюты на рынке и особенностями виртуального кошелька. Так, возможна потеря доступа к средствам в связи со взломом виртуального кошелька.
Среди плюсов эксперт выделил тот факт, что человек контролирует свои финансы в условиях обозначенных рисков, а также сможет обезопасить и приумножить накопления в случае, если криптовалюта станет востребованной на мировом рынке экономики.
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля 2021, 15:29
Экономист объяснил "качели" со стоимостью биткоина
 
ЭкономикаСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
10:13В Севастополе вынесли приговор паре наркоторговцев
10:02Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
09:57Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
09:53В Армянске мужчина до смерти забил знакомого
09:45Володин посчитал иностранные компании в РФ и высмеял санкции США
09:37Семь муниципалитетов Крыма останутся без воды – адреса
09:17Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян
09:02Запрет на полеты в Крым продлен
08:56Как организму поможет снижение углеводов – диетолог
08:38Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
08:23Как сохранить зрение школьника - советы докторов
07:57В Крыму предложили вводить в школах уроки курортного сервиса
07:33Сколько россиян в детстве стояли в углу и "получали ремня" - опрос
07:02Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье
03:25Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
00:01Жара и ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
22:01Главные события и комментарии дня: 8 августа
21:57Врач назвала лучшие продукты для очищения организма
Лента новостейМолния