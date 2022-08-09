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Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T08:38
2022-08-09T08:38
2022-08-09T08:38
экономика
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные продукты. Об этом "Известиям" сообщил руководитель инвестиционного департамента Аарон Хомский. "Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета", — рассказал эксперт. По его словам, в России технически возможно получение такой разновидности заработной платы при условии, что начисление зарплаты будет производиться в рублях, а средства будут использоваться для покупки цифровых активов. В зарубежных странах можно совершать платежи с помощью криптовалюты. В России такое вряд ли возможно в ближайшем будущем, считает эксперт. Поэтому тем специалистам, которые хотят получать заработную плату в биткоинах, придется пользоваться обменниками для перевода своих средств в фиат. Но не исключено, что такие трансакции могут блокироваться банками, заметил Хомский. Кроме того, эксперт рассказал о возможных рисках, связанных с изменчивостью криптовалюты на рынке и особенностями виртуального кошелька. Так, возможна потеря доступа к средствам в связи со взломом виртуального кошелька. Среди плюсов эксперт выделил тот факт, что человек контролирует свои финансы в условиях обозначенных рисков, а также сможет обезопасить и приумножить накопления в случае, если криптовалюта станет востребованной на мировом рынке экономики.
https://crimea.ria.ru/20210222/Ekonomist-obyasnil-kacheli-so-stoimostyu-bitkoina-1119293503.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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экономика, совет эксперта
Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
Зарплата в биткоинах: экономист оценил технические возможности и потенциальные риски
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым
. Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные продукты. Об этом "Известиям"
сообщил руководитель инвестиционного департамента Аарон Хомский.
"Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета", — рассказал эксперт.
По его словам, в России технически возможно получение такой разновидности заработной платы при условии, что начисление зарплаты будет производиться в рублях, а средства будут использоваться для покупки цифровых активов.
Однако из-за того, что иностранные сервисы по автоматизации этого процесса могут не работать на территории России, процедуру потребуется организовать своими силами. Для этого сотруднику потребуется завести виртуальный кошелек или создать аккаунт на биткоин-бирже. Компании в свою очередь надо найти посредника или самостоятельно заниматься операциями по покупке и переводу криптовалют.
В зарубежных странах можно совершать платежи с помощью криптовалюты. В России такое вряд ли возможно в ближайшем будущем, считает эксперт. Поэтому тем специалистам, которые хотят получать заработную плату в биткоинах, придется пользоваться обменниками для перевода своих средств в фиат. Но не исключено, что такие трансакции могут блокироваться банками, заметил Хомский.
Кроме того, эксперт рассказал о возможных рисках, связанных с изменчивостью криптовалюты на рынке и особенностями виртуального кошелька. Так, возможна потеря доступа к средствам в связи со взломом виртуального кошелька.
Среди плюсов эксперт выделил тот факт, что человек контролирует свои финансы в условиях обозначенных рисков, а также сможет обезопасить и приумножить накопления в случае, если криптовалюта станет востребованной на мировом рынке экономики.