https://crimea.ria.ru/20220809/zarplata-v-bitkoinakh-mif-ili-vozmozhnoe-buduschee-1124104089.html

Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее

Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Зарплата в биткоинах: миф или возможное будущее

Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T08:38

2022-08-09T08:38

2022-08-09T08:38

экономика

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупные криптовалютные платформы предложили платить зарплаты в виртуальной валюте. Помимо этого, в настоящее время разрабатываются и пенсионные криптовалютные продукты. Об этом "Известиям" сообщил руководитель инвестиционного департамента Аарон Хомский. "Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета", — рассказал эксперт. По его словам, в России технически возможно получение такой разновидности заработной платы при условии, что начисление зарплаты будет производиться в рублях, а средства будут использоваться для покупки цифровых активов. В зарубежных странах можно совершать платежи с помощью криптовалюты. В России такое вряд ли возможно в ближайшем будущем, считает эксперт. Поэтому тем специалистам, которые хотят получать заработную плату в биткоинах, придется пользоваться обменниками для перевода своих средств в фиат. Но не исключено, что такие трансакции могут блокироваться банками, заметил Хомский. Кроме того, эксперт рассказал о возможных рисках, связанных с изменчивостью криптовалюты на рынке и особенностями виртуального кошелька. Так, возможна потеря доступа к средствам в связи со взломом виртуального кошелька. Среди плюсов эксперт выделил тот факт, что человек контролирует свои финансы в условиях обозначенных рисков, а также сможет обезопасить и приумножить накопления в случае, если криптовалюта станет востребованной на мировом рынке экономики.

https://crimea.ria.ru/20210222/Ekonomist-obyasnil-kacheli-so-stoimostyu-bitkoina-1119293503.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, совет эксперта