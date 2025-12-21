Рейтинг@Mail.ru
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/kholodno-v-kvartire--kak-poluchit-pereraschet-za-otoplenie-1151857885.html
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
Когда зима не только на дворе, но и в квартире, возникают вопросы: когда же появится тепло и как не переплачивать за некачественное отопление. В организации... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T20:11
2025-12-21T20:11
совет эксперта
крымтэц
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
отопление
цены и тарифы
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344180_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19a82c85fa629ce02ddb5996d1656203.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Когда зима не только на дворе, но и в квартире, возникают вопросы: когда же появится тепло и как не переплачивать за некачественное отопление. В организации "КРЫМТЭЦ" разъяснили, кто отвечает за подачу ресурса и в каких случаях жители могут требовать перерасчет. Эксперты компании объяснили порядок действий при нарушении температурных норм и допустимые сроки отключений, чтобы люди знали, как защитить свои права.Кто за что отвечает при подаче тепла в МКДРесурсоснабжающая организация "КРЫМТЭЦ" отвечает за подачу тепла до наружной стены многоквартирного дома. За систему отопления внутри дома – трубы в подвале, стояки, прибор учета и участок до первого крана перед батареями – отвечает управляющая компания. За состояние самих батарей в квартире ответственность несет собственник жилья.Сколько может не быть отопления при аварииОтопление должно подаваться круглосуточно. Однако при авариях допускаются перерывы, продолжительность которых зависит от температуры в квартире:При этом суммарно за месяц отопление может отсутствовать не более 24 часов.Какая температура считается нормальнойВ жилых комнатах температура должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых – не ниже +20. Допустимое превышении нормы – до +22.Ночью, с полуночи до пяти утра, температура может быть ниже нормы не более чем на 3 градуса. В остальное время суток снижение температуры не допускается.Когда можно требовать перерасчетЕсли в квартире холоднее установленной нормы или отопление подается с перерывами дольше допустимого времени, собственник имеет право на перерасчет платы.В каких случая перерасчет делают автоматическиПерерасчет производится без заявлений жильцов в следующих ситуациях:В этих случаях перерасчет делается сразу всему дому.Что делать, если холодно только в своей квартиреЕсли в квартире холодно, а у соседей тепло, необходимо обратиться с заявлением в абонентский отдел "КРЫМТЭЦ".После обращения назначается комиссия с участием представителей ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. Они проводят замеры температуры в помещении и проверяют параметры теплоносителя на вводе в дом, после чего составляют акт и определяют причину проблемы.Нарушение фиксируется с даты обращения жильца.Как правильно измерить температуруДля замеров нужно закрыть окна и двери, установить комнатный термометр в центре самой большой комнаты на высоте одного метра от пола и не ближе полуметра от батареи.Когда сделают перерасчетЕсли факт некачественного отопления был зафиксирован до 25 числа месяца, перерасчет появится в квитанции за текущий месяц. Если позже – в платежке за следующий месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаВ Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономВ России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344180_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fba1d11686d03902b13e4e79d03aa3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, крымтэц, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, цены и тарифы, крым
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление

Как получить перерасчет за отопление – разъяснения "КРЫМТЭЦ"

20:11 21.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектомОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектом
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Когда зима не только на дворе, но и в квартире, возникают вопросы: когда же появится тепло и как не переплачивать за некачественное отопление. В организации "КРЫМТЭЦ" разъяснили, кто отвечает за подачу ресурса и в каких случаях жители могут требовать перерасчет. Эксперты компании объяснили порядок действий при нарушении температурных норм и допустимые сроки отключений, чтобы люди знали, как защитить свои права.

Кто за что отвечает при подаче тепла в МКД

Ресурсоснабжающая организация "КРЫМТЭЦ" отвечает за подачу тепла до наружной стены многоквартирного дома. За систему отопления внутри дома – трубы в подвале, стояки, прибор учета и участок до первого крана перед батареями – отвечает управляющая компания. За состояние самих батарей в квартире ответственность несет собственник жилья.

Сколько может не быть отопления при аварии

Отопление должно подаваться круглосуточно. Однако при авариях допускаются перерывы, продолжительность которых зависит от температуры в квартире:
  • до 16 часов, если в помещении от +12 до +18 градусов;
  • до 8 часов, если температура от +10 до +12 градусов;
  • не более 4 часов, если температура от +8 до +10 градусов.
При этом суммарно за месяц отопление может отсутствовать не более 24 часов.

Какая температура считается нормальной

В жилых комнатах температура должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых – не ниже +20. Допустимое превышении нормы – до +22.
Ночью, с полуночи до пяти утра, температура может быть ниже нормы не более чем на 3 градуса. В остальное время суток снижение температуры не допускается.

Когда можно требовать перерасчет

Если в квартире холоднее установленной нормы или отопление подается с перерывами дольше допустимого времени, собственник имеет право на перерасчет платы.
В каких случая перерасчет делают автоматически
Перерасчет производится без заявлений жильцов в следующих ситуациях:
  • если отопление отсутствовало из-за аварии на теплосетях и перерыв превысил установленные сроки;
  • если авария произошла на внутридомовых сетях и нормативные сроки устранения также были превышены.
В этих случаях перерасчет делается сразу всему дому.

Что делать, если холодно только в своей квартире

Если в квартире холодно, а у соседей тепло, необходимо обратиться с заявлением в абонентский отдел "КРЫМТЭЦ".
После обращения назначается комиссия с участием представителей ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. Они проводят замеры температуры в помещении и проверяют параметры теплоносителя на вводе в дом, после чего составляют акт и определяют причину проблемы.
Нарушение фиксируется с даты обращения жильца.

Как правильно измерить температуру

Для замеров нужно закрыть окна и двери, установить комнатный термометр в центре самой большой комнаты на высоте одного метра от пола и не ближе полуметра от батареи.

Когда сделают перерасчет

Если факт некачественного отопления был зафиксирован до 25 числа месяца, перерасчет появится в квитанции за текущий месяц. Если позже – в платежке за следующий месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
 
Совет экспертаКрымТЭЦОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонОтоплениеЦены и тарифыКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
19:59В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
19:31В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
19:15Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
18:52Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
18:35Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой
18:10Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
17:47Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
17:28Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
17:08Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
16:46"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели
16:16Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России
15:46Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
15:10Крымский мост сейчас: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:48Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
14:16Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок
13:48Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году
13:23Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:43Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
Лента новостейМолния