Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление

21.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Когда зима не только на дворе, но и в квартире, возникают вопросы: когда же появится тепло и как не переплачивать за некачественное отопление. В организации "КРЫМТЭЦ" разъяснили, кто отвечает за подачу ресурса и в каких случаях жители могут требовать перерасчет. Эксперты компании объяснили порядок действий при нарушении температурных норм и допустимые сроки отключений, чтобы люди знали, как защитить свои права.Кто за что отвечает при подаче тепла в МКДРесурсоснабжающая организация "КРЫМТЭЦ" отвечает за подачу тепла до наружной стены многоквартирного дома. За систему отопления внутри дома – трубы в подвале, стояки, прибор учета и участок до первого крана перед батареями – отвечает управляющая компания. За состояние самих батарей в квартире ответственность несет собственник жилья.Сколько может не быть отопления при аварииОтопление должно подаваться круглосуточно. Однако при авариях допускаются перерывы, продолжительность которых зависит от температуры в квартире:При этом суммарно за месяц отопление может отсутствовать не более 24 часов.Какая температура считается нормальнойВ жилых комнатах температура должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых – не ниже +20. Допустимое превышении нормы – до +22.Ночью, с полуночи до пяти утра, температура может быть ниже нормы не более чем на 3 градуса. В остальное время суток снижение температуры не допускается.Когда можно требовать перерасчетЕсли в квартире холоднее установленной нормы или отопление подается с перерывами дольше допустимого времени, собственник имеет право на перерасчет платы.В каких случая перерасчет делают автоматическиПерерасчет производится без заявлений жильцов в следующих ситуациях:В этих случаях перерасчет делается сразу всему дому.Что делать, если холодно только в своей квартиреЕсли в квартире холодно, а у соседей тепло, необходимо обратиться с заявлением в абонентский отдел "КРЫМТЭЦ".После обращения назначается комиссия с участием представителей ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. Они проводят замеры температуры в помещении и проверяют параметры теплоносителя на вводе в дом, после чего составляют акт и определяют причину проблемы.Нарушение фиксируется с даты обращения жильца.Как правильно измерить температуруДля замеров нужно закрыть окна и двери, установить комнатный термометр в центре самой большой комнаты на высоте одного метра от пола и не ближе полуметра от батареи.Когда сделают перерасчетЕсли факт некачественного отопления был зафиксирован до 25 числа месяца, перерасчет появится в квитанции за текущий месяц. Если позже – в платежке за следующий месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаВ Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономВ России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

