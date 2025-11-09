https://crimea.ria.ru/20251109/kak-vernut-dengi-za-ele-tepluyu-vodu-vmesto-goryachey--sovet-eksperta-1150763519.html
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
Еле теплая вода из горячего крана в многоквартирном доме должна оплачиваться по тарифу холодной воды. Об этом агетству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия... РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Еле теплая вода из горячего крана в многоквартирном доме должна оплачиваться по тарифу холодной воды. Об этом агетству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия Яковлева.По словам адвоката, в соответствии с требованиями СанПиН температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0:00 до 5:00 часов) – не более чем на 5 градусов, в дневное время (с 5:00 до 0:00 часов) – не более чем на 3 градуса.Для изменения рассчетной стоимость ЖКХ гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию, а также в обязательном порядке вызывать ее сотрудника, который сделает замеры температурв воды и составит акт. На основании зафиксированного нарушения нужно требовать перерасчета платы за коммунальные услуги.
Платить за горячую воду при ее температуре в +40 градусов можно как за холодную – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Еле теплая вода из горячего крана в многоквартирном доме должна оплачиваться по тарифу холодной воды. Об этом агетству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия Яковлева.
По словам адвоката, в соответствии с требованиями СанПиН температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0:00 до 5:00 часов) – не более чем на 5 градусов, в дневное время (с 5:00 до 0:00 часов) – не более чем на 3 градуса.
"За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения", – объяснила эксперт.
Для изменения рассчетной стоимость ЖКХ гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию, а также в обязательном порядке вызывать ее сотрудника, который сделает замеры температурв воды и составит акт. На основании зафиксированного нарушения нужно требовать перерасчета платы за коммунальные услуги.
