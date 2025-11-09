Рейтинг@Mail.ru
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
Еле теплая вода из горячего крана в многоквартирном доме должна оплачиваться по тарифу холодной воды. Об этом агетству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T19:51
2025-11-09T19:51
совет эксперта
жкх
водоснабжение
цены и тарифы
вода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/82/1115818262_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_1eb213178e84986d1f5938bfd822bbef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Еле теплая вода из горячего крана в многоквартирном доме должна оплачиваться по тарифу холодной воды. Об этом агетству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия Яковлева.По словам адвоката, в соответствии с требованиями СанПиН температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0:00 до 5:00 часов) – не более чем на 5 градусов, в дневное время (с 5:00 до 0:00 часов) – не более чем на 3 градуса.Для изменения рассчетной стоимость ЖКХ гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию, а также в обязательном порядке вызывать ее сотрудника, который сделает замеры температурв воды и составит акт. На основании зафиксированного нарушения нужно требовать перерасчета платы за коммунальные услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифыВ Крыму изменится тариф на капремонтСитуация с водой в Симферополе – грозят ли столице ограничения
Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта

Платить за горячую воду при ее температуре в +40 градусов можно как за холодную – эксперт

19:51 09.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Еле теплая вода из горячего крана в многоквартирном доме должна оплачиваться по тарифу холодной воды. Об этом агетству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия Яковлева.
По словам адвоката, в соответствии с требованиями СанПиН температура горячей воды для конечного потребителя должна составлять от 60 до 70 градусов Цельсия. Допустимое отклонение температуры горячей воды в ночное время (с 0:00 до 5:00 часов) – не более чем на 5 градусов, в дневное время (с 5:00 до 0:00 часов) – не более чем на 3 градуса.
"За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения", – объяснила эксперт.
Для изменения рассчетной стоимость ЖКХ гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию, а также в обязательном порядке вызывать ее сотрудника, который сделает замеры температурв воды и составит акт. На основании зафиксированного нарушения нужно требовать перерасчета платы за коммунальные услуги.
