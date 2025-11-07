https://crimea.ria.ru/20251107/v-rossii-vveli-shtrafy-za-narusheniya-pri-podgotovke-k-otopitelnomu-sezonu-1150722035.html

В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.11.2025

В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, для того чтобы в домах, школах, детских садах, больницах было тепло, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.Ранее президент России Владимир Путин потребовал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону. Он отметил, что благодушие в данном вопросе неуместно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧСАксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки

