В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, для того чтобы в домах, школах, детских садах, больницах было тепло, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.Ранее президент России Владимир Путин потребовал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону. Он отметил, что благодушие в данном вопросе неуместно.
