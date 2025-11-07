Рейтинг@Mail.ru
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/v-rossii-vveli-shtrafy-za-narusheniya-pri-podgotovke-k-otopitelnomu-sezonu-1150722035.html
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:41
2025-11-07T11:41
россия
отопительный сезон
новости
закон и право
штрафы
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:109:3014:1804_1920x0_80_0_0_60a45d058710e06eb68124d80e704aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, для того чтобы в домах, школах, детских садах, больницах было тепло, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.Ранее президент России Владимир Путин потребовал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону. Он отметил, что благодушие в данном вопросе неуместно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧСАксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73d4069f0b835ce7033fe4f0ba50e6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, отопительный сезон, новости, закон и право, штрафы, жкх
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

В России вступил в силу закон об усилении ответственности за срыв отопительного сезона

11:41 07.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Согласно новым нормам, штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц составят до 40 тысяч рублей, для должностных – до 10 тысяч рублей.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, для того чтобы в домах, школах, детских садах, больницах было тепло, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону. Он отметил, что благодушие в данном вопросе неуместно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
Аксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки
 
РоссияОтопительный сезонНовостиЗакон и правоШтрафыЖКХ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:36Когда достроят театр кукол в Симферополе
12:35В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:31Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
12:27Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
12:07Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
12:03Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
11:55Крымский мост открыт для проезда
11:47В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
11:41В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:35Крымский мост закрыт
11:29В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
11:29ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
11:15Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь
11:05Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
10:58С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
10:49Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается
10:30С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
10:24Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Лента новостейМолния