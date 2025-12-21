https://crimea.ria.ru/20251221/ne-omrachit-prazdnik-top-nebezopasnykh-novogodnikh-produktov-1151393662.html

Не омрачить праздник: топ небезопасных новогодних продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.Для застолья, советует эксперт, лучше остановить выбор на фасованных продуктах в герметичной упаковке. Приобретать же их все-таки лучше не на рынках, а в магазинах, ориентируясь на соблюдение сроков годности и условий хранения, дополнила специалист.Традиционным "украшением" русского новогоднего стола является красная икра, но ее качество не всегда соответствует нормам.Также, по ее словам, уже 10 лет каждый год Роскачество проводит исследования разных товарных категорий. О всех выявленных нарушениях организация сообщает в контрольно-надзорные органы.Эксперт рассказала, что и цена продукта также является показателем качества.При выборе рыбы, считает Наталья Завьялова, стоит ориентироваться на ее внешний вид и запах.Консервированные же продукты должны быть максимально маркированы, то есть на них должен быть указан юридический адрес производителя, чтобы знать, куда в случае чего-то обращаться с претензиями, разъяснила специалист национальной системы качества.Также она отметила, что следует с осторожностью отнестись к покупке сырных и мясных нарезок.По тем же причинам желательно воздержаться от покупки готовых салатов и холодцов, заменив их на собственноручно приготовленные.В преддверии новогодних праздников при выборе продуктов и алкоголя Наталья Завьялова посоветовала всем ориентироваться на рейтинги Роскачества, размещенные на портале roskrf.ru, обращая внимание на торговые марки с хорошей репутацией, у которых всегда максимально высокие оценки по разным категориям продуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейВ Крыму научились делать конфеты из мороженогоСладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма

