СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.Для застолья, советует эксперт, лучше остановить выбор на фасованных продуктах в герметичной упаковке. Приобретать же их все-таки лучше не на рынках, а в магазинах, ориентируясь на соблюдение сроков годности и условий хранения, дополнила специалист.Традиционным "украшением" русского новогоднего стола является красная икра, но ее качество не всегда соответствует нормам.Также, по ее словам, уже 10 лет каждый год Роскачество проводит исследования разных товарных категорий. О всех выявленных нарушениях организация сообщает в контрольно-надзорные органы.Эксперт рассказала, что и цена продукта также является показателем качества.При выборе рыбы, считает Наталья Завьялова, стоит ориентироваться на ее внешний вид и запах.Консервированные же продукты должны быть максимально маркированы, то есть на них должен быть указан юридический адрес производителя, чтобы знать, куда в случае чего-то обращаться с претензиями, разъяснила специалист национальной системы качества.Также она отметила, что следует с осторожностью отнестись к покупке сырных и мясных нарезок.По тем же причинам желательно воздержаться от покупки готовых салатов и холодцов, заменив их на собственноручно приготовленные.В преддверии новогодних праздников при выборе продуктов и алкоголя Наталья Завьялова посоветовала всем ориентироваться на рейтинги Роскачества, размещенные на портале roskrf.ru, обращая внимание на торговые марки с хорошей репутацией, у которых всегда максимально высокие оценки по разным категориям продуктов.
Не омрачить праздник: топ небезопасных новогодних продуктов

В канун новогодних праздников наиболее опасны при покупке продукты на развес – эксперт

21:07 21.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В период предпраздничных покупок важно помнить о качестве приобретаемых продуктов питания: какие могут оказаться небезопасными для новогоднего стола – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

"Наибольший риск у тех, которые вы покупали на развес, если они продаются без вакуумной упаковки и не лежат в морозилке. Употреблять такие продукты рискованно, так как это может вызвать не только расстройство желудка, но и более серьезные последствия", – отметила она.

Для застолья, советует эксперт, лучше остановить выбор на фасованных продуктах в герметичной упаковке. Приобретать же их все-таки лучше не на рынках, а в магазинах, ориентируясь на соблюдение сроков годности и условий хранения, дополнила специалист.
Традиционным "украшением" русского новогоднего стола является красная икра, но ее качество не всегда соответствует нормам.

"Ситуация с красной икрой уже гораздо лучше, чем была, например, два года назад. Тогда подделок было больше, дорогую икру подменяли на более дешевую… Сейчас мы не встречаем такого откровенного фальсификата", – поделилась собеседница.

Также, по ее словам, уже 10 лет каждый год Роскачество проводит исследования разных товарных категорий. О всех выявленных нарушениях организация сообщает в контрольно-надзорные органы.
Эксперт рассказала, что и цена продукта также является показателем качества.
"Например, сыры и сливочное масло. Если это именно дешевые сегменты – там, скорее всего, могут быть подделки. То есть в таких сырах и сливочном масле очень высокая вероятность того, что будут растительные жиры вместо молочных", – объяснила специалист.
При выборе рыбы, считает Наталья Завьялова, стоит ориентироваться на ее внешний вид и запах.
"Если вы видите, что рыба подсохшая, не блестит, что у нее глаза ввалились – лучше понюхать, потому что у действительно свежей рыбы приятный запах. А неприятный запах уже говорит о начальной порче", – советует эксперт.
Консервированные же продукты должны быть максимально маркированы, то есть на них должен быть указан юридический адрес производителя, чтобы знать, куда в случае чего-то обращаться с претензиями, разъяснила специалист национальной системы качества.
"Должна быть указана вся информация по продукту: его пищевая ценность, максимально расписан его состав. Если мы видим, что производитель в маркировке открыто сообщает, ничего не утаивает, то к такому продукту доверия гораздо больше. Также надо смотреть и на сроки годности, сроки изготовления", – советует гостья эфира.
Также она отметила, что следует с осторожностью отнестись к покупке сырных и мясных нарезок.
"Любая нарезка – это сразу же повышенный риск обсеменения бактериями, а если она еще и неправильно хранилась, то, естественно, все эти бактерии будут развиваться", – предостерегает эксперт.
По тем же причинам желательно воздержаться от покупки готовых салатов и холодцов, заменив их на собственноручно приготовленные.
В преддверии новогодних праздников при выборе продуктов и алкоголя Наталья Завьялова посоветовала всем ориентироваться на рейтинги Роскачества, размещенные на портале roskrf.ru, обращая внимание на торговые марки с хорошей репутацией, у которых всегда максимально высокие оценки по разным категориям продуктов.
