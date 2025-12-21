https://crimea.ria.ru/20251221/v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-v-udmurtii-postradali-14-chelovek-1151862366.html

В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек - РИА Новости Крым, 21.12.2025

В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

14 человек, в том числе 8 детей, пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом и легковушкой в Удмуртии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе 8 детей, пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом и легковушкой в Удмуртии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.По информации госавтоинспекции республики, 69-летний водитель школьного микроавтобуса при маневре обгон, в месте где это запрещено, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины.Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса. Обстоятельства и причину аварии устанавливают республиканская госавтоинспекция и следственные органы.

удмуртия

2025

Новости

