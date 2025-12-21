Рейтинг@Mail.ru
В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
14 человек, в том числе 8 детей, пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом и легковушкой в Удмуртии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T19:59
2025-12-21T20:14
удмуртия
новости
происшествия
дтп
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе 8 детей, пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом и легковушкой в Удмуртии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.По информации госавтоинспекции республики, 69-летний водитель школьного микроавтобуса при маневре обгон, в месте где это запрещено, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины.Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса. Обстоятельства и причину аварии устанавливают республиканская госавтоинспекция и следственные органы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
удмуртия
удмуртия, новости, происшествия, дтп, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

19:59 21.12.2025
 
© МЧС РоссииДТП в Удмуртии
ДТП в Удмуртии
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе 8 детей, пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом и легковушкой в Удмуртии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

"Школьный микроавтобус и легковушка столкнулись в Увинском районе Удмуртии. ДТП произошло около 18:00 21 декабря. На автодороге Ижевск – Ува столкнулись Changan и микроавтобус "ГАЗ 322121". По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них 8 детей", – сказано в сообщении.

По информации госавтоинспекции республики, 69-летний водитель школьного микроавтобуса при маневре обгон, в месте где это запрещено, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса. Обстоятельства и причину аварии устанавливают республиканская госавтоинспекция и следственные органы.
УдмуртияНовостиПроисшествияДТПМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
