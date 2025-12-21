В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
19:59 21.12.2025 (обновлено: 20:14 21.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе 8 детей, пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом и легковушкой в Удмуртии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"Школьный микроавтобус и легковушка столкнулись в Увинском районе Удмуртии. ДТП произошло около 18:00 21 декабря. На автодороге Ижевск – Ува столкнулись Changan и микроавтобус "ГАЗ 322121". По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них 8 детей", – сказано в сообщении.
По информации госавтоинспекции республики, 69-летний водитель школьного микроавтобуса при маневре обгон, в месте где это запрещено, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса. Обстоятельства и причину аварии устанавливают республиканская госавтоинспекция и следственные органы.