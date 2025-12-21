Рейтинг@Mail.ru
Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
Археологи Крыма заинтересованы в развитии археологического туризма и приглашают туристов участвовать в раскопках. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T17:28
2025-12-21T17:30
археология в крыму
новости крыма
вадим майко
крым
история
туризм в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Археологи Крыма заинтересованы в развитии археологического туризма и приглашают туристов участвовать в раскопках. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.По его словам, в каждой экспедиции всегда не хватает рабочих рук.Он добавил, что такие туристы уже приезжают на полуостров. Но главное в подобном активном отпуске – не простая физическая работа без результатов, а личный интерес.Он поделился, что в институте уже есть специалист, который получает гранты на поведение археологического туризма. По словам Майко, она получила несколько президентских дотаций на базе экспедиций совместно с Крымским федеральным университетом.Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия. Выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.
Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях

В Крыму туристам предлагают участвовать в раскопках и археологических экспедициях

17:28 21.12.2025
 
© РИА Новости КрымРаскопки на городище Мирмекий в Керчи
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Археологи Крыма заинтересованы в развитии археологического туризма и приглашают туристов участвовать в раскопках. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.
По его словам, в каждой экспедиции всегда не хватает рабочих рук.

"Если человек воспринимает археологический туризм не только как обычный туризм, осмотр достопримечательностей, но и как погружение внутрь этих объектов, проводя раскопки, копая лопатой землю – мы только рады", – отметил собеседник.

Он добавил, что такие туристы уже приезжают на полуостров. Но главное в подобном активном отпуске – не простая физическая работа без результатов, а личный интерес.
"Возвращаясь к себе домой, они (туристы – ред.) рассказывают о том, что они увидели, и таким образом происходит популяризация нашей таинственной науки, которая требует очень большого внимания археологов", – рассказал археолог.
Он поделился, что в институте уже есть специалист, который получает гранты на поведение археологического туризма. По словам Майко, она получила несколько президентских дотаций на базе экспедиций совместно с Крымским федеральным университетом.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия. Выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.
17:28Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
