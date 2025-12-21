https://crimea.ria.ru/20251221/arkheologi-kryma-priglashayut-turistov-na-raskopki-i-uchastie-v-ekspeditsiyakh-1151858831.html

Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях

Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях

Археологи Крыма заинтересованы в развитии археологического туризма и приглашают туристов участвовать в раскопках. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T17:28

2025-12-21T17:28

2025-12-21T17:30

археология в крыму

новости крыма

вадим майко

крым

история

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148647992_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_c60e5e6f6b73e5a6cec3476dddf030fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Археологи Крыма заинтересованы в развитии археологического туризма и приглашают туристов участвовать в раскопках. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.По его словам, в каждой экспедиции всегда не хватает рабочих рук.Он добавил, что такие туристы уже приезжают на полуостров. Но главное в подобном активном отпуске – не простая физическая работа без результатов, а личный интерес.Он поделился, что в институте уже есть специалист, который получает гранты на поведение археологического туризма. По словам Майко, она получила несколько президентских дотаций на базе экспедиций совместно с Крымским федеральным университетом.Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия. Выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнениеВ Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войныРазвитие археологии Крыма: уникальные находки и перспективы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, новости крыма, вадим майко, крым, история, туризм в крыму