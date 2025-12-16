Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны
крым, новости крыма, археология в крыму, археология, раскопки, история
В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
СИМФЕРОЛПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Западно-крымская экспедиция института археологии Крыма РАН нашла в центре поселка Черноморское на западе полуострова фортификационное сооружение периода, предшествовавшего Кучук-Кайнаржийскому мирному договору (1774г.), заключенного между Османской и Российской империями. Этот крупный фортификационный строительный объект находится в береговом урезе Черноморской бухты. Об этом с пресс-центре РИА Новости Крым рассказал глава экспедиции, заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов.
По его словам, работе непосредственно на объекте предшествовало длительное изучение карт, были также и небольшие предварительные раскопки.
"Они не дали основной даты времени сооружения, этой монументальной постройки, сопоставимой с лучшими образцами зодчества, в первую очередь фортификационного, на Крымском полуострове", - сказал Ланцов.
В кладке это очень крупное единое фортификационное сооружение, примерно 54 на 25 метров, прямоугольное, с круглыми башнями на углах. Одна из них сохранилась, ее диаметр - 8,5 метров. От постройка также отходят стены - одна длиной 17 метров, другая - 8 метров. Постройка сооружена из крупных блоков два метра длиной и шириной в метр. Ланцов отметил, что блоки, из которых она сложена, крупнее использовавшихся в подобных сооружениях в Херсонесе Таврическом и античных городах Керкинитиды.
Как отметил Ланцов, ученые предварительно пришли к выводу, что этот объект относится ко времени, предшествующему Кучук-Кайнаржийскому миру, вероятнее всего, был построен в период войны 1769-1774 года на основе средневековой крепости.
"Вот такая вот постройка, возвышающаяся прямо над водой, прямо уходит в море. Она использовалась в различные периоды, в том числе и графом Воронцовым, когда это было его имение, и в советское время там была пристань для кораблей, в которые по элеватору поступало зерно и перевозилось в разные страны Черноморского региона", - сказал археолог.
В настоящее время это сооружение, которое ранее и сейчас может увидеть любой желающий, начинают пристально изучать археологи.
Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
