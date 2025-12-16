https://crimea.ria.ru/20251216/v-krymu-nashli-fortifikatsitsionnye-sooruzheniya-perioda-russko-turetskoy-voyny-1151707699.html

В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны

В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны

В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны

16.12.2025

СИМФЕРОЛПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Западно-крымская экспедиция института археологии Крыма РАН нашла в центре поселка Черноморское на западе полуострова фортификационное сооружение периода, предшествовавшего Кучук-Кайнаржийскому мирному договору (1774г.), заключенного между Османской и Российской империями. Этот крупный фортификационный строительный объект находится в береговом урезе Черноморской бухты. Об этом с пресс-центре РИА Новости Крым рассказал глава экспедиции, заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов.По его словам, работе непосредственно на объекте предшествовало длительное изучение карт, были также и небольшие предварительные раскопки."Они не дали основной даты времени сооружения, этой монументальной постройки, сопоставимой с лучшими образцами зодчества, в первую очередь фортификационного, на Крымском полуострове", - сказал Ланцов.Как отметил Ланцов, ученые предварительно пришли к выводу, что этот объект относится ко времени, предшествующему Кучук-Кайнаржийскому миру, вероятнее всего, был построен в период войны 1769-1774 года на основе средневековой крепости."Вот такая вот постройка, возвышающаяся прямо над водой, прямо уходит в море. Она использовалась в различные периоды, в том числе и графом Воронцовым, когда это было его имение, и в советское время там была пристань для кораблей, в которые по элеватору поступало зерно и перевозилось в разные страны Черноморского региона", - сказал археолог.В настоящее время это сооружение, которое ранее и сейчас может увидеть любой желающий, начинают пристально изучать археологи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворецОни изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребенийВ древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты

