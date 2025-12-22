https://crimea.ria.ru/20251222/iz-goryaschey-kvartiry-v-sakakh-spasli-60-letnego-muzhchinu-1151881986.html
Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину
2025-12-22T14:31
2025-12-22T14:31
2025-12-22T14:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке города Саки вспыхнул пожар, из горящего помещения спасли 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в главке МЧС России по Республике Крым.Возгорание произошло в понедельник утром на 5 этаже многоквартирного дома.Возгорание ликвидировали 11 огнеборцев и 4 единицы техники. Его площадь составила 15 "квадратов". Ранее сообщалось, что в Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуПожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушилиЭлектричка загорелась в Подмосковье
