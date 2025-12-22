Рейтинг@Mail.ru
Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/iz-goryaschey-kvartiry-v-sakakh-spasli-60-letnego-muzhchinu-1151881986.html
Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину
Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину
Из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке города Саки вспыхнул пожар, из горящего помещения спасли 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T14:31
2025-12-22T14:32
пожар
саки
крым
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке города Саки вспыхнул пожар, из горящего помещения спасли 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в главке МЧС России по Республике Крым.Возгорание произошло в понедельник утром на 5 этаже многоквартирного дома.Возгорание ликвидировали 11 огнеборцев и 4 единицы техники. Его площадь составила 15 "квадратов". Ранее сообщалось, что в Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуПожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушилиЭлектричка загорелась в Подмосковье
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, саки, крым, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым
Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину

МЧС: в Саках на пожаре в многоэтажке спасли 60-летнего мужчину

14:31 22.12.2025 (обновлено: 14:32 22.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке города Саки вспыхнул пожар, из горящего помещения спасли 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в главке МЧС России по Республике Крым.
Возгорание произошло в понедельник утром на 5 этаже многоквартирного дома.

"Во время разведки звеном ГДЗС 5-ого пожарно-спасательного отряда был спасен 60-летний мужчина и передан сотрудникам скорой помощи, уточнили спасатели. Кроме того, из соседней квартиры были эвакуированы трое взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали 11 огнеборцев и 4 единицы техники. Его площадь составила 15 "квадратов".
"По информации дознавателей МЧС России, причиной пожара стала неосторожность при курении", – добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
Электричка загорелась в Подмосковье
 
ПожарСакиКрымНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
16:50В России объявили войну старению
16:39Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в Белоруссии
16:26В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
16:12Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
16:02В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
15:51ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
15:42В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу
15:30Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
15:25ВТБ узнал, что россияне хотели бы изменить в новогодних подарках
15:10Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
15:00Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
14:51В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год
14:40Часть Симферополя обесточена - что известно
14:31Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину
14:12Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
14:05Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков
13:52Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Лента новостейМолния