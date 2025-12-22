https://crimea.ria.ru/20251222/pozhar-na-atakovannom-vsu-tankere-v-portu-tamani-potushili-1151876496.html
Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
2025-12-22T12:45
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Пожар на одном из танкеров и на причале в порту Тамани Темрюкского района после атаки украинских беспилотников ликвидирован. Спасатели продолжают бороться с пламенем на подводящем трубопроводе с мазутом. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Произошли возгорания на площади от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м.Оперативные службы продолжают бороться с огнем на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь пожара - 1500 квадратных метров."Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. В работах задействованы 119 человек и 34 единицы техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – добавили в сообщении.Ситуацию на личном контроле держит губернатор Вениамин Кондратьев, подчеркнули в краевой администрации.В понедельник сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав КрымаКрымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в ФеодосииЧасть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
темрюкский район
краснодарский край
12:45 22.12.2025 (обновлено: 12:51 22.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Пожар на одном из танкеров и на причале в порту Тамани Темрюкского района после атаки украинских беспилотников ликвидирован. Спасатели продолжают бороться с пламенем на подводящем трубопроводе с мазутом. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.
Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Произошли возгорания на площади от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м.
"По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера, на одном из них произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также от падения обломков пострадали два резервуара", – сказано в сообщении.
Оперативные службы продолжают бороться с огнем на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь пожара - 1500 квадратных метров.
"Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. В работах задействованы 119 человек и 34 единицы техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – добавили в сообщении.
Ситуацию на личном контроле держит губернатор Вениамин Кондратьев, подчеркнули в краевой администрации.
В понедельник сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили
над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два – над акваторией Черного моря.
