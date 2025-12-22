https://crimea.ria.ru/20251222/krymskie-sportsmeny-zabrali-polovinu-nagrad-na-sorevnovaniyakh-kuresh-2025-1151878321.html
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025" - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T13:27
2025-12-22T13:27
2025-12-22T13:27
спорт
борьба куреш
ольга торубарова
шериф османов
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151878205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbc69edf242f3a438bd55d209e1831ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом сообщил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов в пресс-центре РИА Новости Крым.Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых. Победителем стал спортсмен из Бахчисарайского района Камиль Ферзуллаев."Республика Крым была достойно представлена. Мы забрали ровно половину наград. Всего в соревнованиях принимали участие 10 субъектов Российской Федерации. И вот половина наград осталась за Республикой Крым", - поделился Османов.Он отметил, что Камиль Ферзуллаев недавно стал чемпионом первенства мира по борьбе на поясах. Состязания проходили с 15 по 18 декабря 2025 года в Казани. В них приняли участие спортсмены из 25 стран. Ферзуллаев победил в весовой категории до 100 кг.По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, география соревнований постоянно расширяется. Национальный вид состязаний по борьбе на поясах куреш приобретает популярность во многих регионах страны."Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна. И подобные соревнования являются объединяющим фактором для всей России. Поэтому уровень этих соревнований очень высокий, не только с точки зрения спортивных мероприятий, но и с точки зрения политики многонациональности", - отметила министр.Как сообщалось ранее, в Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151878205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aabc0a55dcdd17f38a16f698ec32731a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, борьба куреш, ольга торубарова, шериф османов, крым, новости крыма
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
Крымские борцы забрали 4 золотых медали на Всероссийских соревнованиях "Куреш-2025"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом сообщил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых. Победителем стал спортсмен из Бахчисарайского района Камиль Ферзуллаев.
"Республика Крым была достойно представлена. Мы забрали ровно половину наград. Всего в соревнованиях принимали участие 10 субъектов Российской Федерации. И вот половина наград осталась за Республикой Крым", - поделился Османов.
Он отметил, что Камиль Ферзуллаев недавно стал чемпионом первенства мира по борьбе на поясах. Состязания проходили с 15 по 18 декабря 2025 года в Казани. В них приняли участие спортсмены из 25 стран. Ферзуллаев победил в весовой категории до 100 кг.
По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, география соревнований постоянно расширяется. Национальный вид состязаний по борьбе на поясах куреш приобретает популярность во многих регионах страны.
"Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна. И подобные соревнования являются объединяющим фактором для всей России. Поэтому уровень этих соревнований очень высокий, не только с точки зрения спортивных мероприятий, но и с точки зрения политики многонациональности", - отметила министр.
Как сообщалось ранее, в Крыму популярны
все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: