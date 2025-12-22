Рейтинг@Mail.ru
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025" - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025" - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом сообщил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов в пресс-центре РИА Новости Крым.Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых. Победителем стал спортсмен из Бахчисарайского района Камиль Ферзуллаев."Республика Крым была достойно представлена. Мы забрали ровно половину наград. Всего в соревнованиях принимали участие 10 субъектов Российской Федерации. И вот половина наград осталась за Республикой Крым", - поделился Османов.Он отметил, что Камиль Ферзуллаев недавно стал чемпионом первенства мира по борьбе на поясах. Состязания проходили с 15 по 18 декабря 2025 года в Казани. В них приняли участие спортсмены из 25 стран. Ферзуллаев победил в весовой категории до 100 кг.По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, география соревнований постоянно расширяется. Национальный вид состязаний по борьбе на поясах куреш приобретает популярность во многих регионах страны."Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна. И подобные соревнования являются объединяющим фактором для всей России. Поэтому уровень этих соревнований очень высокий, не только с точки зрения спортивных мероприятий, но и с точки зрения политики многонациональности", - отметила министр.Как сообщалось ранее, в Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс.
спорт, борьба куреш, ольга торубарова, шериф османов, крым, новости крыма
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"

Крымские борцы забрали 4 золотых медали на Всероссийских соревнованиях "Куреш-2025"

13:27 22.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Всекрымский чемпионат по национальной борьбе «Куреш»
Всекрымский чемпионат по национальной борьбе «Куреш» - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом сообщил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых. Победителем стал спортсмен из Бахчисарайского района Камиль Ферзуллаев.
"Республика Крым была достойно представлена. Мы забрали ровно половину наград. Всего в соревнованиях принимали участие 10 субъектов Российской Федерации. И вот половина наград осталась за Республикой Крым", - поделился Османов.
Он отметил, что Камиль Ферзуллаев недавно стал чемпионом первенства мира по борьбе на поясах. Состязания проходили с 15 по 18 декабря 2025 года в Казани. В них приняли участие спортсмены из 25 стран. Ферзуллаев победил в весовой категории до 100 кг.
По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, география соревнований постоянно расширяется. Национальный вид состязаний по борьбе на поясах куреш приобретает популярность во многих регионах страны.
"Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна. И подобные соревнования являются объединяющим фактором для всей России. Поэтому уровень этих соревнований очень высокий, не только с точки зрения спортивных мероприятий, но и с точки зрения политики многонациональности", - отметила министр.
Как сообщалось ранее, в Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс.
СпортБорьба курешОльга ТорубароваШериф ОсмановКрымНовости Крыма
 
