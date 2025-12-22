https://crimea.ria.ru/20251222/krymskie-sportsmeny-zabrali-polovinu-nagrad-na-sorevnovaniyakh-kuresh-2025-1151878321.html

Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"

Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"

2025-12-22T13:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Об этом сообщил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов в пресс-центре РИА Новости Крым.Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых. Победителем стал спортсмен из Бахчисарайского района Камиль Ферзуллаев."Республика Крым была достойно представлена. Мы забрали ровно половину наград. Всего в соревнованиях принимали участие 10 субъектов Российской Федерации. И вот половина наград осталась за Республикой Крым", - поделился Османов.Он отметил, что Камиль Ферзуллаев недавно стал чемпионом первенства мира по борьбе на поясах. Состязания проходили с 15 по 18 декабря 2025 года в Казани. В них приняли участие спортсмены из 25 стран. Ферзуллаев победил в весовой категории до 100 кг.По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, география соревнований постоянно расширяется. Национальный вид состязаний по борьбе на поясах куреш приобретает популярность во многих регионах страны."Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна. И подобные соревнования являются объединяющим фактором для всей России. Поэтому уровень этих соревнований очень высокий, не только с точки зрения спортивных мероприятий, но и с точки зрения политики многонациональности", - отметила министр.Как сообщалось ранее, в Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

