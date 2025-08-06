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Какие виды спорта популярны в Крыму
Какие виды спорта популярны в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Какие виды спорта популярны в Крыму
В Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T22:03
2025-08-06T22:03
2025-08-06T22:03
спорт
ольга торубарова
минспорта крыма
новости крыма
единоборства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.По ее словам, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации. Кроме того, очень популярен у детей и молодежи бокс, а также самбо и дзюдо, каратэ и таэквондо, потому что это основа, в том числе, и навыков самообороны, выразила мнение министр. В числе популярных в Крыму контактных видов спорта Торубарова также назвала греко-римскую и вольную борьбу, федерации которых очень активно работают.Неолимпийские виды спорта также развиваются на полуострове: смешанные единоборства ММА, кикбоксинг, отметила министр.По ее словам, в Крыму для развития спорта проводится большая работа. Так, сборные полуострова полностью экипированы, и на соревнованиях у крымских спортсменов лучшая экипировка, также для сборных команд Республики Крым проезд, проживание, питание обеспечивается за счет регионального бюджета, и эта комплексная мера поддержки дает высокие результаты.При это она отметила, что в тяжелой атлетике, которая имеет славные традиции, на сегодняшний день недостаточное количество спортсменов. Сложившаяся ситуация обусловлена модой, которая, в свою очередь, является цикличной, и с тем тренерско-преподавательским составом училища Олимпийского резерва, в котором открыто отделение тяжелой атлетики, безусловно, спортсменов-тяжелоатлетов станет больше, выразила уверенность Торубарова.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
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спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, новости крыма, единоборства
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым
. В Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов – ред.), а также бокс. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.
"У нас все виды единоборств очень популярны. Огромное количество поколений спортсменов приводит в спорт своих детей, внуков. У нас одинаково популярны все виды борьбы, в том числе и национальный вид спорта куреш – это борьба на поясах", – сказала министр.
По ее словам, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации. Кроме того, очень популярен у детей и молодежи бокс, а также самбо и дзюдо, каратэ и таэквондо, потому что это основа, в том числе, и навыков самообороны, выразила мнение министр. В числе популярных в Крыму контактных видов спорта Торубарова также назвала греко-римскую и вольную борьбу, федерации которых очень активно работают.
Неолимпийские виды спорта также развиваются на полуострове: смешанные единоборства ММА, кикбоксинг, отметила министр.
По ее словам, в Крыму для развития спорта проводится большая работа. Так, сборные полуострова полностью экипированы, и на соревнованиях у крымских спортсменов лучшая экипировка, также для сборных команд Республики Крым проезд, проживание, питание обеспечивается за счет регионального бюджета, и эта комплексная мера поддержки дает высокие результаты.
"В будущем спортсменов, которые занимаются единоборствами, контактными видами спорта, всеми видами борьбы, будет намного больше", – уверена министр.
При это она отметила, что в тяжелой атлетике, которая имеет славные традиции, на сегодняшний день недостаточное количество спортсменов. Сложившаяся ситуация обусловлена модой, которая, в свою очередь, является цикличной, и с тем тренерско-преподавательским составом училища Олимпийского резерва, в котором открыто отделение тяжелой атлетики, безусловно, спортсменов-тяжелоатлетов станет больше, выразила уверенность Торубарова.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил
, что спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок.
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