"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
В Крыму появилась хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
Перед игрой в раздевалке суета. Парни шумно здороваются друг с другом и, приземляясь на лавку, надевают экипировку: щитки, шорты, налокотники, нагрудник, нашейник, шлем, краги. Снимая протезы, спортсмены смеются: "У нас все то же самое, что и у вертикальных хоккеистов. Только вместо коньков – сани: отстегнул ноги и погнали".
Следж-хоккей, он же хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея. Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Трус не играет в хоккей
"Э, парни, у кого скотч есть?" – спрашивает один из хоккеистов. И тут же объясняет корреспонденту РИА Новости Крым, что в липкая лента в хоккее – это нормальная история, часть экипировки. Например, нагрудник укрепить, чтобы не ерзал.
Валерий Мороз – так зовут хоккеиста, который обматывается липкой лентой – участник СВО. Сам донецкий, в Крым переехал с семьей – женой и тремя детьми – еще в 2014 году. Работал геодезистом. На фронт ушел добровольцем в 2023-м. Был снайпером. Травму получил на запорожском направлении – наступил на минно-взрывное устройство, оторвало ногу. Как в жизни, так и в хоккее выступает в роли защитника.
"Раньше занимался боксом, грамоты были, первый разряд. Теперь вот следж-хоккей. Очень нравится. Эти два вида спорта роднит агрессия и адреналин", – признается он.
С тем, что хоккей – это игра эмоций и адреналина согласен и Олег Мальцев – в прошлом футболист, сборщик-монтажник ПВХ-изделий, в настоящем – ветеран спецоперации и голкипер.
"Как здесь оказался? Пришел на одно из мероприятий фонда "Защитники Отечества" и познакомился с ребятами, которые уже были в команде. Сыграл. Понравилось. Стал заниматься. После больших турниров вообще другим человеком возвращаешься", – говорит он, примащивая нагрудник.
Мягкая сила девушки-тренера
Всего в команде, которой руководит президент Федерации адаптивного хоккея Крыма Анна Лысенко, шесть игроков и два профессиональных хоккеиста-волонтера, которые помогают тренеру. Крымский клуб уже участвовал полным составом во Всероссийском турнире по адаптивному хоккею "Весна Победы", который проходил в мае в Ростове-на-Дону, и привез домой почетное серебро, уступив лишь хозяевам турнира, команде "Донской рубеж".
"Серебро на "Весне Победы" стало нашим первым достижением как команды. Также мы заняли первое место в группе по количеству заброшенных шайб – 20 за три игры. Этот результат был достигнут всего за три месяца работы", – делится тренер.
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
– Анна, вы стали тренером мужской хоккейной команды. Как так получилось?
– У нас тут все необычно. (Улыбается). Тренер в адаптивном спорте – это не всегда жесткий бородатый дядька, это прежде всего тот, кто увлечет, поможет поверить, что все получится. Здесь мягкая сила нужна.
В адаптивный спорт Анна попала после того, как ее старшей дочке в трехлетнем возрасте диагностировали нарушение слуха. Узнала, что адаптивный хоккей является эффективным методом реабилитации детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Например, ментальные нарушения, ДЦП. Заинтересовалась, переквалифицировалась (до этого ее работа была связана с управлением и преподаванием) и стала президентом Федерации адаптивного хоккея Крыма.
Кстати, в Крыму две хоккейные команды для детей с ментальными нарушениями (в Евпатории и Симферополе), и всего одна взрослая команда по следж-хоккею – это ее "Южные грифоны".
"Это не просто команда для реабилитации – социальной и физической, это спорт высших достижений. Уже сейчас мне звонит главный тренер Ростовской области и просит игрока. О чем это говорит? О том, что у нас очень высокий уровень подготовки", – с гордостью говорит Лысенко.
Многие отказываются идти в адаптивный спорт – не верят в себя и боятся. И нужно постараться объяснить, что даже после травмы, если уж она случилась и ничего не изменить, качество жизни может не просто не ухудшиться, а стать в чем-то лучше. Можно просто прийти в клуб, посмотреть, как играют другие. И, возможно, остаться, добавляет тренер.
Так, например, оказался в команде ветеран СВО Виталий Костюк, который, подорвавшись на мине под Крынками, потерял ногу. Позвонили из фонда "Защитники отечества", рассказали, что в Крыму появился следж-хоккей. Пришел, посмотрел и остался.
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Скорость и агрессия льда
На лед два волонтера-ассистента тренера – профессиональные хоккеисты Денис Илюшкин и Никита Митрофанов – высыпают несколько десятков шайб. Один работает с полевыми игроками – оттачивает с нападающими и защитниками навыки ведения змейкой, организовал игровую распасовку. Второй занимается с вратарем. В "мягкую" отрабатывает на координацию и четкость ведение шайбы. Игровая практика будет в конце тренировки – тогда и шайба на поле останется всего одна.
"Олег суперкрутой! Он в феврале начал тренироваться, и уже через две недели мы поняли, что это вратарь. Он не боится шайбы, от нее не уклоняется, он ее видит и за ней следит", – говорит Анна, наблюдая за игрой у хоккейного борта.
На катке три градуса мороза, она в летнем платьице и босоножках, но холода совсем не замечает, очень гордится своими подопечными.
"Мы за короткий срок продемонстрировали отличные результаты – съездили на два больших турнира и мало того, что наш голкипер достойно защищал ворота, он стал первым, кто загнал шайбу в чужие ворота", – поделилась тренер.
Работа в воротах требует огромных энергозатрат и ответственности: вратарь то падает на лед, то мгновенно поднимается, прерывает опасные передачи. Его главная задача – не дать противнику поразить родные ворота.
"Среди всех олимпийских видов спорта у хоккея четвертая, самая высокая степень травмоопасности. Скорость немаленькая. Например, американец, который выступал на паралимпиаде в Сочи 10 лет назад, разогнался до 40 км/ч. У наших "грифонов" пока такой скорости нет, но все к тому идет", – рассказывает Анна как раз в тот момент, когда ее помощник дает свисток, чтобы игроки переключили на него свое внимание для последующих указаний.
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Морозное утро трижды в неделю
Тренируются парни из "ЮГ-следж" самозабвенно: в семь утра в субботу и воскресенье и в десять вечера в среду. Другого свободного времени у игроков команды, которые также являются студентами школы паралимпийских видов спорта и работают, нет. Даже министр спорта Крыма Ольга Торубарова, которую однажды пригласили на тренировку, сначала и не поверила, что на лед выходят так рано, думала шутят спортсмены.
"Для меня тренировать такую команду – это новый опыт. Раньше помогал работать с детьми, у которых ментальные нарушения. Но с мужиками интереснее! У них желание прям большущее. Они очень стараются и много трудятся. А еще у них страха нет", – признается помощник тренера Илюшкин.
Когда-то его дедушка играл за "Челябинский трактор", эта любовь к хоккею передалась и внуку, который ступил на лед в шесть лет. На тренировки в Севастополь из Симферополя ездил трижды в неделю. Сейчас получает образование, чтобы полноправно тренировать команду, в которую уже привносит хоккейные традиции: в конце матча лучший игрок получает шапку, чтобы в следующий раз также передать ее тому, кто сегодня был сильнее.
Сейчас "грифоны" ждут мастер-сани (с высоким уровнем маневренности – ред.), которые позволят им участвовать в чемпионатах России, на которые с тренировочными санками не пускают. Также "на подходе" новая экипировка, именные джерси.
Достигать успехов спортсменам помогают не только регулярные тренировки и профессиональное "обмундирование", но и поддержка семьи. Жены игроков – это часть команды, уверяет Лысенко. Так, когда жена вратаря Олега выталкивает его на лед, матч обещает быть победным.
"В первую игру никак не провожала, и они проиграли, на вторую и третью, когда я его вытолкнула на лед – выиграли. С тех пор и выталкиваю, благословляю на игру, чтобы он не пропускал шайбы", – признается Инна, которая ждет мужа с тренировки.
Еще вспоминает, как он переживал, когда лишился ноги, что жена его бросит (а она тем временем, думая, что у него парная ампутация, собиралась носить его на руках), как закрылся и захандрил, но все изменилось благодаря поддержке семьи и льду.
"У нас дома теперь только и разговоров, что о хоккее и шайбах! На тренировку он всегда едет в хорошем настроении, а если ленится, то заставляю, напоминаю, что нельзя пропускать, сложнее будет", – говорит она и помолчав, добавляет: "сейчас уже узнаю того Олега, который был до СВО".
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Жизнь на протезах может быть спортивной
В инваспорте руководитель крымского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" Владимир Худоба давно. Обе ноги потерял в страшном ДТП, когда ему было семь лет. При этом, несмотря на высокую парную ампутацию, в доме никогда не было инвалидной коляски. Только протезы и тросточка. Он двухкратный чемпион России по пулевой стрельбе, двухкратный серебряный призер России, член национальной сборной по пулевой стрельбе. И его, старшего преподавателя кафедры гражданского арбитражного судопроизводства Российского госуниверситета правосудия, коллеги часто ставят в пример своим детям и друзьям. Не стоит, мол, с протянутой рукой, а работает и во всем добивается успеха.
"Эх, если бы "следж" появился в Крыму раньше, то в сторону пулевой стрельбы и не смотрел бы", – признается он, тем временем, с улыбкой.
Поддерживая разговор, помощник тренера Митрофанов замечает, что за эти полгода Владимир сильно изменился. Если раньше "был на шайбе – куда шайба, туда и он", никого не видел и не слышал, то теперь он командный игрок, играет с холодной головой и слышит тренера.
Давно в профессиональном инваспорте и экономист Сергей Новиков, он находится в резерве сборной России по сноуборду, и вообще любит экстрим: и "серфил", и на ледорубах поднимался по скалам.
"Ногу потерял еще в 1988 году. Мне было 15. Рак кости. Нередко люди, которые сталкиваются с ампутацией, замыкаются в себе, и только спорт дает возможность выбраться из этого состояния, стать крепче не только физически, но и психологически. Для меня спорт – это жизнь", – признается он.
Новиков организует в Крыму мероприятия, на которых люди с ампутацией могут попробовать свои силы в спорте. Скоро планируют занятия на сапбордах (полая доска, на которой спортсмен располагается сидя или стоя и гребет одним веслом – ред.) и вейкбордах (специальная доска для катания на воде, которая используется в экстремальном виде спорта – ред.), катания на катамаране, чтобы те, кто не верит в себя, увидели огонь в глазах тех, кто уже в инваспорте, уверяет он.
...Тренировка по хоккею, которая длится час, заканчивается. Игроки выходят из ледового дворца с горящими глазами, смеются, пьют молочные коктейли. И вкусно, и после физической нагрузки помогает восстановить силы. Ведь сейчас им еще в спортзал, на силовую.
– Не много ли за раз тренировок?
– В самый раз. Ведь чтобы кататься, сила должна быть не дюжая. Первые разы после игры – язык на плече, отдышаться не можешь. И руки болят. А нам надо быть сильными, мы ведь на паралимпиаду собираемся!..
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© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
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