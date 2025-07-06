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"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250706/snyal-protezy-i-pognal-v-krymu-igrayut-v-khokkey-sportsmeny-s-amputatsiey-1147733977.html
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией - РИА Новости Крым, 06.07.2025
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T19:31
2025-07-06T18:33
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спорт
хоккей
инвалидность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.Перед игрой в раздевалке суета. Парни шумно здороваются друг с другом и, приземляясь на лавку, надевают экипировку: щитки, шорты, налокотники, нагрудник, нашейник, шлем, краги. Снимая протезы, спортсмены смеются: "У нас все то же самое, что и у вертикальных хоккеистов. Только вместо коньков – сани: отстегнул ноги и погнали".Следж-хоккей, он же хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея. Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".Трус не играет в хоккей"Э, парни, у кого скотч есть?" – спрашивает один из хоккеистов. И тут же объясняет корреспонденту РИА Новости Крым, что в липкая лента в хоккее – это нормальная история, часть экипировки. Например, нагрудник укрепить, чтобы не ерзал.Валерий Мороз – так зовут хоккеиста, который обматывается липкой лентой – участник СВО. Сам донецкий, в Крым переехал с семьей – женой и тремя детьми – еще в 2014 году. Работал геодезистом. На фронт ушел добровольцем в 2023-м. Был снайпером. Травму получил на запорожском направлении – наступил на минно-взрывное устройство, оторвало ногу. Как в жизни, так и в хоккее выступает в роли защитника."Раньше занимался боксом, грамоты были, первый разряд. Теперь вот следж-хоккей. Очень нравится. Эти два вида спорта роднит агрессия и адреналин", – признается он.С тем, что хоккей – это игра эмоций и адреналина согласен и Олег Мальцев – в прошлом футболист, сборщик-монтажник ПВХ-изделий, в настоящем – ветеран спецоперации и голкипер."Как здесь оказался? Пришел на одно из мероприятий фонда "Защитники Отечества" и познакомился с ребятами, которые уже были в команде. Сыграл. Понравилось. Стал заниматься. После больших турниров вообще другим человеком возвращаешься", – говорит он, примащивая нагрудник.Мягкая сила девушки-тренераВсего в команде, которой руководит президент Федерации адаптивного хоккея Крыма Анна Лысенко, шесть игроков и два профессиональных хоккеиста-волонтера, которые помогают тренеру. Крымский клуб уже участвовал полным составом во Всероссийском турнире по адаптивному хоккею "Весна Победы", который проходил в мае в Ростове-на-Дону, и привез домой почетное серебро, уступив лишь хозяевам турнира, команде "Донской рубеж".– Анна, вы стали тренером мужской хоккейной команды. Как так получилось?– У нас тут все необычно. (Улыбается). Тренер в адаптивном спорте – это не всегда жесткий бородатый дядька, это прежде всего тот, кто увлечет, поможет поверить, что все получится. Здесь мягкая сила нужна.В адаптивный спорт Анна попала после того, как ее старшей дочке в трехлетнем возрасте диагностировали нарушение слуха. Узнала, что адаптивный хоккей является эффективным методом реабилитации детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Например, ментальные нарушения, ДЦП. Заинтересовалась, переквалифицировалась (до этого ее работа была связана с управлением и преподаванием) и стала президентом Федерации адаптивного хоккея Крыма.Кстати, в Крыму две хоккейные команды для детей с ментальными нарушениями (в Евпатории и Симферополе), и всего одна взрослая команда по следж-хоккею – это ее "Южные грифоны".Многие отказываются идти в адаптивный спорт – не верят в себя и боятся. И нужно постараться объяснить, что даже после травмы, если уж она случилась и ничего не изменить, качество жизни может не просто не ухудшиться, а стать в чем-то лучше. Можно просто прийти в клуб, посмотреть, как играют другие. И, возможно, остаться, добавляет тренер.Так, например, оказался в команде ветеран СВО Виталий Костюк, который, подорвавшись на мине под Крынками, потерял ногу. Позвонили из фонда "Защитники отечества", рассказали, что в Крыму появился следж-хоккей. Пришел, посмотрел и остался.Скорость и агрессия льдаНа лед два волонтера-ассистента тренера – профессиональные хоккеисты Денис Илюшкин и Никита Митрофанов – высыпают несколько десятков шайб. Один работает с полевыми игроками – оттачивает с нападающими и защитниками навыки ведения змейкой, организовал игровую распасовку. Второй занимается с вратарем. В "мягкую" отрабатывает на координацию и четкость ведение шайбы. Игровая практика будет в конце тренировки – тогда и шайба на поле останется всего одна."Олег суперкрутой! Он в феврале начал тренироваться, и уже через две недели мы поняли, что это вратарь. Он не боится шайбы, от нее не уклоняется, он ее видит и за ней следит", – говорит Анна, наблюдая за игрой у хоккейного борта.На катке три градуса мороза, она в летнем платьице и босоножках, но холода совсем не замечает, очень гордится своими подопечными."Мы за короткий срок продемонстрировали отличные результаты – съездили на два больших турнира и мало того, что наш голкипер достойно защищал ворота, он стал первым, кто загнал шайбу в чужие ворота", – поделилась тренер.Работа в воротах требует огромных энергозатрат и ответственности: вратарь то падает на лед, то мгновенно поднимается, прерывает опасные передачи. Его главная задача – не дать противнику поразить родные ворота."Среди всех олимпийских видов спорта у хоккея четвертая, самая высокая степень травмоопасности. Скорость немаленькая. Например, американец, который выступал на паралимпиаде в Сочи 10 лет назад, разогнался до 40 км/ч. У наших "грифонов" пока такой скорости нет, но все к тому идет", – рассказывает Анна как раз в тот момент, когда ее помощник дает свисток, чтобы игроки переключили на него свое внимание для последующих указаний.Морозное утро трижды в неделюТренируются парни из "ЮГ-следж" самозабвенно: в семь утра в субботу и воскресенье и в десять вечера в среду. Другого свободного времени у игроков команды, которые также являются студентами школы паралимпийских видов спорта и работают, нет. Даже министр спорта Крыма Ольга Торубарова, которую однажды пригласили на тренировку, сначала и не поверила, что на лед выходят так рано, думала шутят спортсмены.Когда-то его дедушка играл за "Челябинский трактор", эта любовь к хоккею передалась и внуку, который ступил на лед в шесть лет. На тренировки в Севастополь из Симферополя ездил трижды в неделю. Сейчас получает образование, чтобы полноправно тренировать команду, в которую уже привносит хоккейные традиции: в конце матча лучший игрок получает шапку, чтобы в следующий раз также передать ее тому, кто сегодня был сильнее.Сейчас "грифоны" ждут мастер-сани (с высоким уровнем маневренности – ред.), которые позволят им участвовать в чемпионатах России, на которые с тренировочными санками не пускают. Также "на подходе" новая экипировка, именные джерси.Достигать успехов спортсменам помогают не только регулярные тренировки и профессиональное "обмундирование", но и поддержка семьи. Жены игроков – это часть команды, уверяет Лысенко. Так, когда жена вратаря Олега выталкивает его на лед, матч обещает быть победным."В первую игру никак не провожала, и они проиграли, на вторую и третью, когда я его вытолкнула на лед – выиграли. С тех пор и выталкиваю, благословляю на игру, чтобы он не пропускал шайбы", – признается Инна, которая ждет мужа с тренировки.Еще вспоминает, как он переживал, когда лишился ноги, что жена его бросит (а она тем временем, думая, что у него парная ампутация, собиралась носить его на руках), как закрылся и захандрил, но все изменилось благодаря поддержке семьи и льду."У нас дома теперь только и разговоров, что о хоккее и шайбах! На тренировку он всегда едет в хорошем настроении, а если ленится, то заставляю, напоминаю, что нельзя пропускать, сложнее будет", – говорит она и помолчав, добавляет: "сейчас уже узнаю того Олега, который был до СВО".Жизнь на протезах может быть спортивнойВ инваспорте руководитель крымского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" Владимир Худоба давно. Обе ноги потерял в страшном ДТП, когда ему было семь лет. При этом, несмотря на высокую парную ампутацию, в доме никогда не было инвалидной коляски. Только протезы и тросточка. Он двухкратный чемпион России по пулевой стрельбе, двухкратный серебряный призер России, член национальной сборной по пулевой стрельбе. И его, старшего преподавателя кафедры гражданского арбитражного судопроизводства Российского госуниверситета правосудия, коллеги часто ставят в пример своим детям и друзьям. Не стоит, мол, с протянутой рукой, а работает и во всем добивается успеха."Эх, если бы "следж" появился в Крыму раньше, то в сторону пулевой стрельбы и не смотрел бы", – признается он, тем временем, с улыбкой.Поддерживая разговор, помощник тренера Митрофанов замечает, что за эти полгода Владимир сильно изменился. Если раньше "был на шайбе – куда шайба, туда и он", никого не видел и не слышал, то теперь он командный игрок, играет с холодной головой и слышит тренера.Давно в профессиональном инваспорте и экономист Сергей Новиков, он находится в резерве сборной России по сноуборду, и вообще любит экстрим: и "серфил", и на ледорубах поднимался по скалам."Ногу потерял еще в 1988 году. Мне было 15. Рак кости. Нередко люди, которые сталкиваются с ампутацией, замыкаются в себе, и только спорт дает возможность выбраться из этого состояния, стать крепче не только физически, но и психологически. Для меня спорт – это жизнь", – признается он.Новиков организует в Крыму мероприятия, на которых люди с ампутацией могут попробовать свои силы в спорте. Скоро планируют занятия на сапбордах (полая доска, на которой спортсмен располагается сидя или стоя и гребет одним веслом – ред.) и вейкбордах (специальная доска для катания на воде, которая используется в экстремальном виде спорта – ред.), катания на катамаране, чтобы те, кто не верит в себя, увидели огонь в глазах тех, кто уже в инваспорте, уверяет он....Тренировка по хоккею, которая длится час, заканчивается. Игроки выходят из ледового дворца с горящими глазами, смеются, пьют молочные коктейли. И вкусно, и после физической нагрузки помогает восстановить силы. Ведь сейчас им еще в спортзал, на силовую.– Не много ли за раз тренировок?– В самый раз. Ведь чтобы кататься, сила должна быть не дюжая. Первые разы после игры – язык на плече, отдышаться не можешь. И руки болят. А нам надо быть сильными, мы ведь на паралимпиаду собираемся!..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезы"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
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новости крыма, крым, спорт, хоккей, инвалидность
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией

В Крыму появилась хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией

19:31 06.07.2025
 
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
Перед игрой в раздевалке суета. Парни шумно здороваются друг с другом и, приземляясь на лавку, надевают экипировку: щитки, шорты, налокотники, нагрудник, нашейник, шлем, краги. Снимая протезы, спортсмены смеются: "У нас все то же самое, что и у вертикальных хоккеистов. Только вместо коньков – сани: отстегнул ноги и погнали".
Следж-хоккей, он же хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея. Около полугода назад в Крыму была сформирована первая такая команда хоккеистов. "ЮГ-следж" ("Южные грифоны-следж") состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора".
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией

Трус не играет в хоккей

"Э, парни, у кого скотч есть?" спрашивает один из хоккеистов. И тут же объясняет корреспонденту РИА Новости Крым, что в липкая лента в хоккее это нормальная история, часть экипировки. Например, нагрудник укрепить, чтобы не ерзал.
Валерий Мороз так зовут хоккеиста, который обматывается липкой лентой участник СВО. Сам донецкий, в Крым переехал с семьей женой и тремя детьми еще в 2014 году. Работал геодезистом. На фронт ушел добровольцем в 2023-м. Был снайпером. Травму получил на запорожском направлении наступил на минно-взрывное устройство, оторвало ногу. Как в жизни, так и в хоккее выступает в роли защитника.
"Раньше занимался боксом, грамоты были, первый разряд. Теперь вот следж-хоккей. Очень нравится. Эти два вида спорта роднит агрессия и адреналин", – признается он.
С тем, что хоккей это игра эмоций и адреналина согласен и Олег Мальцев в прошлом футболист, сборщик-монтажник ПВХ-изделий, в настоящем ветеран спецоперации и голкипер.
"Как здесь оказался? Пришел на одно из мероприятий фонда "Защитники Отечества" и познакомился с ребятами, которые уже были в команде. Сыграл. Понравилось. Стал заниматься. После больших турниров вообще другим человеком возвращаешься", – говорит он, примащивая нагрудник.

Мягкая сила девушки-тренера

Всего в команде, которой руководит президент Федерации адаптивного хоккея Крыма Анна Лысенко, шесть игроков и два профессиональных хоккеиста-волонтера, которые помогают тренеру. Крымский клуб уже участвовал полным составом во Всероссийском турнире по адаптивному хоккею "Весна Победы", который проходил в мае в Ростове-на-Дону, и привез домой почетное серебро, уступив лишь хозяевам турнира, команде "Донской рубеж".

"Серебро на "Весне Победы" стало нашим первым достижением как команды. Также мы заняли первое место в группе по количеству заброшенных шайб 20 за три игры. Этот результат был достигнут всего за три месяца работы", делится тренер.

© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
– Анна, вы стали тренером мужской хоккейной команды. Как так получилось?
– У нас тут все необычно. (Улыбается). Тренер в адаптивном спорте – это не всегда жесткий бородатый дядька, это прежде всего тот, кто увлечет, поможет поверить, что все получится. Здесь мягкая сила нужна.
В адаптивный спорт Анна попала после того, как ее старшей дочке в трехлетнем возрасте диагностировали нарушение слуха. Узнала, что адаптивный хоккей является эффективным методом реабилитации детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Например, ментальные нарушения, ДЦП. Заинтересовалась, переквалифицировалась (до этого ее работа была связана с управлением и преподаванием) и стала президентом Федерации адаптивного хоккея Крыма.
Кстати, в Крыму две хоккейные команды для детей с ментальными нарушениями (в Евпатории и Симферополе), и всего одна взрослая команда по следж-хоккею это ее "Южные грифоны".

"Это не просто команда для реабилитации – социальной и физической, это спорт высших достижений. Уже сейчас мне звонит главный тренер Ростовской области и просит игрока. О чем это говорит? О том, что у нас очень высокий уровень подготовки", – с гордостью говорит Лысенко.

Многие отказываются идти в адаптивный спорт не верят в себя и боятся. И нужно постараться объяснить, что даже после травмы, если уж она случилась и ничего не изменить, качество жизни может не просто не ухудшиться, а стать в чем-то лучше. Можно просто прийти в клуб, посмотреть, как играют другие. И, возможно, остаться, добавляет тренер.
Так, например, оказался в команде ветеран СВО Виталий Костюк, который, подорвавшись на мине под Крынками, потерял ногу. Позвонили из фонда "Защитники отечества", рассказали, что в Крыму появился следж-хоккей. Пришел, посмотрел и остался.
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией

Скорость и агрессия льда

На лед два волонтера-ассистента тренера профессиональные хоккеисты Денис Илюшкин и Никита Митрофанов высыпают несколько десятков шайб. Один работает с полевыми игроками оттачивает с нападающими и защитниками навыки ведения змейкой, организовал игровую распасовку. Второй занимается с вратарем. В "мягкую" отрабатывает на координацию и четкость ведение шайбы. Игровая практика будет в конце тренировки тогда и шайба на поле останется всего одна.
"Олег суперкрутой! Он в феврале начал тренироваться, и уже через две недели мы поняли, что это вратарь. Он не боится шайбы, от нее не уклоняется, он ее видит и за ней следит", – говорит Анна, наблюдая за игрой у хоккейного борта.
На катке три градуса мороза, она в летнем платьице и босоножках, но холода совсем не замечает, очень гордится своими подопечными.
"Мы за короткий срок продемонстрировали отличные результаты – съездили на два больших турнира и мало того, что наш голкипер достойно защищал ворота, он стал первым, кто загнал шайбу в чужие ворота", – поделилась тренер.
Работа в воротах требует огромных энергозатрат и ответственности: вратарь то падает на лед, то мгновенно поднимается, прерывает опасные передачи. Его главная задача – не дать противнику поразить родные ворота.
"Среди всех олимпийских видов спорта у хоккея четвертая, самая высокая степень травмоопасности. Скорость немаленькая. Например, американец, который выступал на паралимпиаде в Сочи 10 лет назад, разогнался до 40 км/ч. У наших "грифонов" пока такой скорости нет, но все к тому идет", рассказывает Анна как раз в тот момент, когда ее помощник дает свисток, чтобы игроки переключили на него свое внимание для последующих указаний.
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией

Морозное утро трижды в неделю

Тренируются парни из "ЮГ-следж" самозабвенно: в семь утра в субботу и воскресенье и в десять вечера в среду. Другого свободного времени у игроков команды, которые также являются студентами школы паралимпийских видов спорта и работают, нет. Даже министр спорта Крыма Ольга Торубарова, которую однажды пригласили на тренировку, сначала и не поверила, что на лед выходят так рано, думала шутят спортсмены.
"Для меня тренировать такую команду это новый опыт. Раньше помогал работать с детьми, у которых ментальные нарушения. Но с мужиками интереснее! У них желание прям большущее. Они очень стараются и много трудятся. А еще у них страха нет", признается помощник тренера Илюшкин.
Когда-то его дедушка играл за "Челябинский трактор", эта любовь к хоккею передалась и внуку, который ступил на лед в шесть лет. На тренировки в Севастополь из Симферополя ездил трижды в неделю. Сейчас получает образование, чтобы полноправно тренировать команду, в которую уже привносит хоккейные традиции: в конце матча лучший игрок получает шапку, чтобы в следующий раз также передать ее тому, кто сегодня был сильнее.
Сейчас "грифоны" ждут мастер-сани (с высоким уровнем маневренности – ред.), которые позволят им участвовать в чемпионатах России, на которые с тренировочными санками не пускают. Также "на подходе" новая экипировка, именные джерси.
Достигать успехов спортсменам помогают не только регулярные тренировки и профессиональное "обмундирование", но и поддержка семьи. Жены игроков – это часть команды, уверяет Лысенко. Так, когда жена вратаря Олега выталкивает его на лед, матч обещает быть победным.
"В первую игру никак не провожала, и они проиграли, на вторую и третью, когда я его вытолкнула на лед – выиграли. С тех пор и выталкиваю, благословляю на игру, чтобы он не пропускал шайбы", – признается Инна, которая ждет мужа с тренировки.
Еще вспоминает, как он переживал, когда лишился ноги, что жена его бросит (а она тем временем, думая, что у него парная ампутация, собиралась носить его на руках), как закрылся и захандрил, но все изменилось благодаря поддержке семьи и льду.
"У нас дома теперь только и разговоров, что о хоккее и шайбах! На тренировку он всегда едет в хорошем настроении, а если ленится, то заставляю, напоминаю, что нельзя пропускать, сложнее будет", – говорит она и помолчав, добавляет: "сейчас уже узнаю того Олега, который был до СВО".
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией

Жизнь на протезах может быть спортивной

В инваспорте руководитель крымского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" Владимир Худоба давно. Обе ноги потерял в страшном ДТП, когда ему было семь лет. При этом, несмотря на высокую парную ампутацию, в доме никогда не было инвалидной коляски. Только протезы и тросточка. Он двухкратный чемпион России по пулевой стрельбе, двухкратный серебряный призер России, член национальной сборной по пулевой стрельбе. И его, старшего преподавателя кафедры гражданского арбитражного судопроизводства Российского госуниверситета правосудия, коллеги часто ставят в пример своим детям и друзьям. Не стоит, мол, с протянутой рукой, а работает и во всем добивается успеха.
"Эх, если бы "следж" появился в Крыму раньше, то в сторону пулевой стрельбы и не смотрел бы", – признается он, тем временем, с улыбкой.
Поддерживая разговор, помощник тренера Митрофанов замечает, что за эти полгода Владимир сильно изменился. Если раньше "был на шайбе – куда шайба, туда и он", никого не видел и не слышал, то теперь он командный игрок, играет с холодной головой и слышит тренера.
Давно в профессиональном инваспорте и экономист Сергей Новиков, он находится в резерве сборной России по сноуборду, и вообще любит экстрим: и "серфил", и на ледорубах поднимался по скалам.
"Ногу потерял еще в 1988 году. Мне было 15. Рак кости. Нередко люди, которые сталкиваются с ампутацией, замыкаются в себе, и только спорт дает возможность выбраться из этого состояния, стать крепче не только физически, но и психологически. Для меня спорт – это жизнь", – признается он.
Новиков организует в Крыму мероприятия, на которых люди с ампутацией могут попробовать свои силы в спорте. Скоро планируют занятия на сапбордах (полая доска, на которой спортсмен располагается сидя или стоя и гребет одним веслом – ред.) и вейкбордах (специальная доска для катания на воде, которая используется в экстремальном виде спорта – ред.), катания на катамаране, чтобы те, кто не верит в себя, увидели огонь в глазах тех, кто уже в инваспорте, уверяет он.
...Тренировка по хоккею, которая длится час, заканчивается. Игроки выходят из ледового дворца с горящими глазами, смеются, пьют молочные коктейли. И вкусно, и после физической нагрузки помогает восстановить силы. Ведь сейчас им еще в спортзал, на силовую.
– Не много ли за раз тренировок?
– В самый раз. Ведь чтобы кататься, сила должна быть не дюжая. Первые разы после игры – язык на плече, отдышаться не можешь. И руки болят. А нам надо быть сильными, мы ведь на паралимпиаду собираемся!..
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© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
Хоккейная команда Южные грифоны-следж для спортсменов с ампутацией
© Фото предоставлено командой "ЮГ-следж"
Хоккейная команда "Южные грифоны-следж" для спортсменов с ампутацией
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