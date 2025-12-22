https://crimea.ria.ru/20251222/massovaya-draka-proizoshla-na-sportivnykh-sorevnovaniyakh-v-krymu-1151874867.html

Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму

Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму

2025-12-22T12:25

симферополь

происшествия

мвд по республике крым

новости крыма

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В селе Перово Симферопольского района на спортивных соревнованиях конфликт между двумя участниками перерос в массовую драку, нарушители привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В ситуацию оперативно вмешались сотрудники полиции, применив специальные средства. Правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок.В отношении нарушителя составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о привлечении организаторов мероприятия к административной ответственности по статье "Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".

симферополь

крым

