Рейтинг@Mail.ru
Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/massovaya-draka-proizoshla-na-sportivnykh-sorevnovaniyakh-v-krymu-1151874867.html
Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
В селе Перово Симферопольского района на спортивных соревнованиях конфликт между двумя участниками перерос в массовую драку, нарушители привлечены к... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T12:25
2025-12-22T12:58
симферополь
происшествия
мвд по республике крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b54894a8be15b5461d3ce5e27bdcff19.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В селе Перово Симферопольского района на спортивных соревнованиях конфликт между двумя участниками перерос в массовую драку, нарушители привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В ситуацию оперативно вмешались сотрудники полиции, применив специальные средства. Правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок.В отношении нарушителя составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о привлечении организаторов мероприятия к административной ответственности по статье "Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_a002c003f7b491ee0bd9e6f6a578f82b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, крым
Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму

Под Симферополем на спортивных соревнованиях произошла массовая потасовка – МВД

12:25 22.12.2025 (обновлено: 12:58 22.12.2025)
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В селе Перово Симферопольского района на спортивных соревнованиях конфликт между двумя участниками перерос в массовую драку, нарушители привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В селе Перово при проведении спортивных соревнований произошел инцидент, где во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт. Впоследствии конфликт перерос в потасовку и с другими спортсменами", - говорится в сообщении.
В ситуацию оперативно вмешались сотрудники полиции, применив специальные средства. Правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок.
В отношении нарушителя составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о привлечении организаторов мероприятия к административной ответственности по статье "Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СимферопольПроисшествияМВД по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
13:27Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
13:21Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
13:06В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
13:04Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
12:53Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
12:45Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
12:25Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
12:19Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
12:10Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
11:41Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России
11:22В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
11:11В Севастополе подешевели яйца и курица
10:48Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
10:37Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
10:31Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Лента новостейМолния