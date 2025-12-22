Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя обесточена - что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Часть Симферополя обесточена - что известно
Часть Симферополя обесточена - что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Часть Симферополя обесточена - что известно
Около десятка улиц Симферополя обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Около десятка улиц Симферополя обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций.
Часть Симферополя обесточена - что известно

Часть Симферополя обесточена из-за аварии на сетях - Крымэнерго

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Около десятка улиц Симферополя обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городcком округе Симферополь. Без света улицы: Стрелковая, Никанорова, Болгарская, Куйбышева, Камская, Киевская, Ростовская и прилегающие к ним улицы и переулки", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
 
