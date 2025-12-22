https://crimea.ria.ru/20251222/chast-simferopolya-obestochena---chto-izvestno-1151882529.html
Часть Симферополя обесточена - что известно
Около десятка улиц Симферополя обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Около десятка улиц Симферополя обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения ФиолентаВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
