В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
В севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В пресс-службе добавили, что отделение сможет принимать до 1500 пациентов в год. Сейчас там работают 12 новых специалистов.Отмечается, что раньше пациентам приходилось ездить на такие исследования в Симферополь или Краснодар.Ранее сообщалось, что больницу скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики

В Севастополе смогут выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях

16:02 22.12.2025
 
© Правительство СевастополяВ севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики
В севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Новое отделение со сканером ОФЭКТ/КТ сможет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Такая технология совмещает два современных медицинских сканера в одном аппарате и позволяет врачу не просто увидеть образование в теле, но и понять, что в нем происходит", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что отделение сможет принимать до 1500 пациентов в год. Сейчас там работают 12 новых специалистов.
Отмечается, что раньше пациентам приходилось ездить на такие исследования в Симферополь или Краснодар.
Ранее сообщалось, что больницу скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.
Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.
