В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики

2025-12-22

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В пресс-службе добавили, что отделение сможет принимать до 1500 пациентов в год. Сейчас там работают 12 новых специалистов.Отмечается, что раньше пациентам приходилось ездить на такие исследования в Симферополь или Краснодар.Ранее сообщалось, что больницу скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.

