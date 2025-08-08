https://crimea.ria.ru/20250808/v-simferopole-otkroyut-otdelenie-dlya-okazaniya-ekstrennoy-medpomoschi-1148574471.html

В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. При симферопольской горбольнице №7 до конца этого года планируют построить модульное приемное отделение для оказания экстренной медпомощи, стоимость госконтракта 686 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона отметил, что в отделении будут работать по модели "врач к пациенту". Все, что нужно для оказания экстренной медпомощи, разместят в одном здании. Речь, в том числе, о смотровых, двух операционных залах и палатах интенсивной терапии.Кроме того, в планах оснастить отделение рентген-аппаратом, КТ, УЗИ, а также эндоскопическим и хирургическим оборудованием – всего 180 единиц, добавил Аксенов.По его словам, появление такого объекта позволит повысить качество и доступность медпомощи, поможет спасти жизнь и здоровье пациенту в ситуации, когда нельзя терять ни минуты."Объект планируется возвести до конца текущего года в рамках нового федерального проекта "Совершенствование оказания экстренной помощи" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - добавил Аксенов.1 августа в региональном минздраве сообщали, что строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить до конца лета. Сейчас готовность объекта – 87 процентов. Ранее глава РК Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощиПодрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя

