В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
2025-08-08T08:32
2025-08-08T08:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. При симферопольской горбольнице №7 до конца этого года планируют построить модульное приемное отделение для оказания экстренной медпомощи, стоимость госконтракта 686 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона отметил, что в отделении будут работать по модели "врач к пациенту". Все, что нужно для оказания экстренной медпомощи, разместят в одном здании. Речь, в том числе, о смотровых, двух операционных залах и палатах интенсивной терапии.Кроме того, в планах оснастить отделение рентген-аппаратом, КТ, УЗИ, а также эндоскопическим и хирургическим оборудованием – всего 180 единиц, добавил Аксенов.По его словам, появление такого объекта позволит повысить качество и доступность медпомощи, поможет спасти жизнь и здоровье пациенту в ситуации, когда нельзя терять ни минуты."Объект планируется возвести до конца текущего года в рамках нового федерального проекта "Совершенствование оказания экстренной помощи" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - добавил Аксенов.1 августа в региональном минздраве сообщали, что строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить до конца лета. Сейчас готовность объекта – 87 процентов. Ранее глава РК Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощиПодрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя
В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи

В Симферополе при горбольнице №7 до конца года появится отделение за 686 млн рублей

08:32 08.08.2025 (обновлено: 08:35 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. При симферопольской горбольнице №7 до конца этого года планируют построить модульное приемное отделение для оказания экстренной медпомощи, стоимость госконтракта 686 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Модульное приемное отделение нового типа для оказания экстренной медицинской помощи будет построено на территории Симферопольской городской клинической больницы № 7. Стоимость государственного контракта – 686 млн рублей. Общая площадь здания составит порядка 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в отделении будут работать по модели "врач к пациенту". Все, что нужно для оказания экстренной медпомощи, разместят в одном здании. Речь, в том числе, о смотровых, двух операционных залах и палатах интенсивной терапии.
Кроме того, в планах оснастить отделение рентген-аппаратом, КТ, УЗИ, а также эндоскопическим и хирургическим оборудованием – всего 180 единиц, добавил Аксенов.
По его словам, появление такого объекта позволит повысить качество и доступность медпомощи, поможет спасти жизнь и здоровье пациенту в ситуации, когда нельзя терять ни минуты.
"Объект планируется возвести до конца текущего года в рамках нового федерального проекта "Совершенствование оказания экстренной помощи" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - добавил Аксенов.
1 августа в региональном минздраве сообщали, что строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить до конца лета. Сейчас готовность объекта – 87 процентов. Ранее глава РК Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.
