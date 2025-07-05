Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя
В Симферополе подрядчик отстает от графика капремонта хирургии на два месяца – власти
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВход в Симферопольскую клиническую больницу скорой медпомощи №6
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе подрядчик отстает от графика выполнения капитального ремонта хирургического отделения №2 в Клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Об этом по итогам проверки хода работ сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Подрядная организация отстает от графика на два месяца. Дано поручение оперативно устранить все выявленные недочеты. Необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы – как рабочих, так и техники – и в кратчайшие сроки значительно увеличить темпы работ", - написал он в Telegram.
Гоцанюк подчеркнул, что перед исполнителем поставлена задача закончить все работы в установленный срок.
"Завершить работы по первому этапу – к 1 сентября, а второй этап – к октябрю 2025 года", - акцентировал глава правительства Крыма.
Он отметил, что в обновленном хирургическом отделении будут созданы комфортные условия для работы врачей и пребывания пациентов.
В конце июня Гоцанюк сообщил, что в Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием.
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