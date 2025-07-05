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Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя

Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя

В Симферополе подрядчик отстает от графика выполнения капитального ремонта хирургического отделения №2 в Клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Об... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T10:49

2025-07-05T10:49

2025-07-05T10:49

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симферополь

юрий гоцанюк

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здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе подрядчик отстает от графика выполнения капитального ремонта хирургического отделения №2 в Клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Об этом по итогам проверки хода работ сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк подчеркнул, что перед исполнителем поставлена задача закончить все работы в установленный срок.Он отметил, что в обновленном хирургическом отделении будут созданы комфортные условия для работы врачей и пребывания пациентов.В конце июня Гоцанюк сообщил, что в Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство больницы скорой помощи в СевастополеВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияДетская поликлиника в Керчи открылась после капремонта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, юрий гоцанюк, капремонт, больница, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма