Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
В Севастополе в больнице скорой помощи приступили к фасадным работам
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В больнице скорой помощи в Севастополе завершены монолитные работы, устанавливаются оконные блоки и начаты фасадные работы. Об ходе работ проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Он добавил, что на корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.
Глава города также отметил, что по обоим проектам потребовалось внесение изменений и дополнительное согласование, в том числе из-за необходимости замены импортного оборудования.
"Изначально по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернативу нашли, но часть помещений пришлось перепроектировать под новые параметры оборудования", – пояснил Развожаев.
Новое оборудование уже согласовано Департаментом здравоохранения и Минздравом РФ, и после завершения экспертизы планируется ускорение темпов строительства.
Губернатор добавил, что особое внимание было уделено сейсмоустойчивости зданий. Горожане, проезжающие по Камышовому шоссе, уже могли заметить металлические крестообразные конструкции на фасаде больницы скорой медицинской помощи – это демпферные балки, предусмотренные проектом для усиления устойчивости. На архитектурно-художественном совете ранее было принято решение оформить их декоративными панелями, что будет выполнено во время фасадных работ.
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
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Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство больницы скорой помощи в Севастополе
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Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
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Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
4 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
5 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
6 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство больницы скорой помощи в Севастополе
7 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
2 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
4 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
5 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
6 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
7 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки
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