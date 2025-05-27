Рейтинг@Mail.ru
Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250527/kak-idet-stroitelstvo-bolnitsy-skoroy-pomoschi-v-sevastopole-1146753817.html
Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
В больнице скорой помощи в Севастополе завершены монолитные работы, устанавливаются оконные блоки и начаты фасадные работы. Об ходе работ проинформировал... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T21:14
2025-05-27T21:14
севастополь
новости севастополя
здравоохранение в крыму и севастополе
михаил развожаев
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146755145_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_fac9b7012271ffe49410e12438767ea3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В больнице скорой помощи в Севастополе завершены монолитные работы, устанавливаются оконные блоки и начаты фасадные работы. Об ходе работ проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что на корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.Глава города также отметил, что по обоим проектам потребовалось внесение изменений и дополнительное согласование, в том числе из-за необходимости замены импортного оборудования.Новое оборудование уже согласовано Департаментом здравоохранения и Минздравом РФ, и после завершения экспертизы планируется ускорение темпов строительства.Губернатор добавил, что особое внимание было уделено сейсмоустойчивости зданий. Горожане, проезжающие по Камышовому шоссе, уже могли заметить металлические крестообразные конструкции на фасаде больницы скорой медицинской помощи – это демпферные балки, предусмотренные проектом для усиления устойчивости. На архитектурно-художественном совете ранее было принято решение оформить их декоративными панелями, что будет выполнено во время фасадных работ.Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе СакиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублейПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения
https://crimea.ria.ru/20250527/sistema-zdravookhraneniya-yubk-gotova-k-priemu-turistov-1146734373.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146755145_0:0:1090:817_1920x0_80_0_0_53b1864d1b033e46ab9bd91a9e3d25c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, михаил развожаев, больница
Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе

В Севастополе в больнице скорой помощи приступили к фасадным работам

21:14 27.05.2025
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В больнице скорой помощи в Севастополе завершены монолитные работы, устанавливаются оконные блоки и начаты фасадные работы. Об ходе работ проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Он добавил, что на корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.
Глава города также отметил, что по обоим проектам потребовалось внесение изменений и дополнительное согласование, в том числе из-за необходимости замены импортного оборудования.
"Изначально по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернативу нашли, но часть помещений пришлось перепроектировать под новые параметры оборудования", – пояснил Развожаев.
Новое оборудование уже согласовано Департаментом здравоохранения и Минздравом РФ, и после завершения экспертизы планируется ускорение темпов строительства.
Губернатор добавил, что особое внимание было уделено сейсмоустойчивости зданий. Горожане, проезжающие по Камышовому шоссе, уже могли заметить металлические крестообразные конструкции на фасаде больницы скорой медицинской помощи – это демпферные балки, предусмотренные проектом для усиления устойчивости. На архитектурно-художественном совете ранее было принято решение оформить их декоративными панелями, что будет выполнено во время фасадных работ.
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
Новые медицинские объекты в Севастополе
1 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство больницы скорой помощи в Севастополе
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
2 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
Новые медицинские объекты в Севастополе
3 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
Новые медицинские объекты в Севастополе
4 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
Новые медицинские объекты в Севастополе
5 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Новые медицинские объекты в Севастополе
Новые медицинские объекты в Севастополе
6 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство больницы скорой помощи в Севастополе
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
7 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
2 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
4 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
5 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
6 из 7
Новые медицинские объекты в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
7 из 7
Строительство больницы скорой помощи в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей
Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
08:15Радио "Спутник в Крыму"
Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
 
СевастопольНовости СевастополяЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМихаил РазвожаевБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
22:15Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
21:52Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
21:31Введет ли Трамп санкции против России – мнение
21:14Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
20:48Где любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос
20:28Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом
20:05Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
19:51На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
19:27"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России
19:10В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн
18:52Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
18:31Кремль: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров
18:10В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса
17:48Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
17:37На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
17:22Под Симферополем пять сел остались без света
17:11ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области
16:52Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП
16:31Экс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТП
Лента новостейМолния