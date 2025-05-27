https://crimea.ria.ru/20250527/kak-idet-stroitelstvo-bolnitsy-skoroy-pomoschi-v-sevastopole-1146753817.html

Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе

Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе

В больнице скорой помощи в Севастополе завершены монолитные работы, устанавливаются оконные блоки и начаты фасадные работы. Об ходе работ проинформировал... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T21:14

2025-05-27T21:14

2025-05-27T21:14

севастополь

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больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В больнице скорой помощи в Севастополе завершены монолитные работы, устанавливаются оконные блоки и начаты фасадные работы. Об ходе работ проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что на корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.Глава города также отметил, что по обоим проектам потребовалось внесение изменений и дополнительное согласование, в том числе из-за необходимости замены импортного оборудования.Новое оборудование уже согласовано Департаментом здравоохранения и Минздравом РФ, и после завершения экспертизы планируется ускорение темпов строительства.Губернатор добавил, что особое внимание было уделено сейсмоустойчивости зданий. Горожане, проезжающие по Камышовому шоссе, уже могли заметить металлические крестообразные конструкции на фасаде больницы скорой медицинской помощи – это демпферные балки, предусмотренные проектом для усиления устойчивости. На архитектурно-художественном совете ранее было принято решение оформить их декоративными панелями, что будет выполнено во время фасадных работ.Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе СакиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублейПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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