https://crimea.ria.ru/20250519/v-krymu-vydelili-25-milliarda-na-razvitie-zdravookhraneniya-1146541485.html

В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения

В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения

Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом заявил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T18:35

2025-05-19T18:35

2025-05-19T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.Он добавил, что также ведется строительство 70 новых объектов здравоохранения. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, продолжается оформление лицензий для начала деятельности.Кроме того, в рамках нацпроекта планируется поставка больше 250 единиц современного медицинского оборудования, а также 46 автомобилей для нужд первичного звена. Это позволит повысить мобильность и оперативность оказания помощи.Всего же Крым в этом году получит порядка 18,5 миллиардов рублей на реализации нацпроектов. Это на 20% больше, чем в 2024-м. Больше всего средств выделяется на нацпроект "Инфраструктура для жизни" – около 8 миллиардов рублей. По словам начальника профильного управления, в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать 26 объектов дорожной инфраструктуры, установить 800 камер фото- и видеофиксации, благоустроить 77 общественных территорий, реконструировать объекты питьевого водоснабжения в Евпатории. Крым ждут изменения и в рамках нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети" и еще восьми программ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКрым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано

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новости крыма, юрий гоцанюк, саки, сакский район, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, фап, здоровье