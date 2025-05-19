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В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения
Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом заявил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T18:35
2025-05-19T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.Он добавил, что также ведется строительство 70 новых объектов здравоохранения. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, продолжается оформление лицензий для начала деятельности.Кроме того, в рамках нацпроекта планируется поставка больше 250 единиц современного медицинского оборудования, а также 46 автомобилей для нужд первичного звена. Это позволит повысить мобильность и оперативность оказания помощи.Всего же Крым в этом году получит порядка 18,5 миллиардов рублей на реализации нацпроектов. Это на 20% больше, чем в 2024-м. Больше всего средств выделяется на нацпроект "Инфраструктура для жизни" – около 8 миллиардов рублей. По словам начальника профильного управления, в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать 26 объектов дорожной инфраструктуры, установить 800 камер фото- и видеофиксации, благоустроить 77 общественных территорий, реконструировать объекты питьевого водоснабжения в Евпатории. Крым ждут изменения и в рамках нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети" и еще восьми программ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКрым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано
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новости крыма, юрий гоцанюк, саки, сакский район, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, фап, здоровье
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения

В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие и модернизацию первичного звена здравоохранения

18:35 19.05.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМедицинское обслуживание в Крыму
Медицинское обслуживание в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По его словам, средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.

"В рамках проекта запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки", – рассказал Гоцанюк.

Он добавил, что также ведется строительство 70 новых объектов здравоохранения. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, продолжается оформление лицензий для начала деятельности.
Кроме того, в рамках нацпроекта планируется поставка больше 250 единиц современного медицинского оборудования, а также 46 автомобилей для нужд первичного звена. Это позволит повысить мобильность и оперативность оказания помощи.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Машина скорой помощи
"Продолжается обеспечение пациентов необходимыми лекарствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и вирусного гепатита С, систем мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин", – уточнил председатель Совмина.
Всего же Крым в этом году получит порядка 18,5 миллиардов рублей на реализации нацпроектов. Это на 20% больше, чем в 2024-м. Больше всего средств выделяется на нацпроект "Инфраструктура для жизни" – около 8 миллиардов рублей. По словам начальника профильного управления, в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать 26 объектов дорожной инфраструктуры, установить 800 камер фото- и видеофиксации, благоустроить 77 общественных территорий, реконструировать объекты питьевого водоснабжения в Евпатории. Крым ждут изменения и в рамках нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети" и еще восьми программ.
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Новости КрымаЮрий ГоцанюкСакиСакский районКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеФАПЗдоровье
 
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