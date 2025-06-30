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В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T20:11
2025-06-30T20:11
юрий гоцанюк
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сакский район
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, добавил председатель совмина."Для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения региона", – уточнил Гоцанюк.И напомнил, что продолжается обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощиКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощи
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, саки, сакский район, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

В Крыму в 2025 году капитально отремонтируют 17 медучреждений – власти

20:11 30.06.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВрачи в операционной
Врачи в операционной
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"В этом году запланирован капремонт 17 медучреждений, включая пять врачебных амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. На сегодняшний день работы завершены на двух объектах – поликлинике в городе Саки и амбулатории в селе Кольцово Сакского района", – сказано в сообщении.
Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, добавил председатель совмина.
"Для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения региона", – уточнил Гоцанюк.
И напомнил, что продолжается обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.
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Юрий ГоцанюкСакиСакский районНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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