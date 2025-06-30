https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-moderniziruyut-sistemu-zdravookhraneniya--chto-izmenitsya-1147599621.html

В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T20:11

2025-06-30T20:11

2025-06-30T20:11

юрий гоцанюк

саки

сакский район

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, добавил председатель совмина."Для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения региона", – уточнил Гоцанюк.И напомнил, что продолжается обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощиКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощи

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сакский район

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юрий гоцанюк, саки, сакский район, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе