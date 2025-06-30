https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-moderniziruyut-sistemu-zdravookhraneniya--chto-izmenitsya-1147599621.html
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T20:11
2025-06-30T20:11
2025-06-30T20:11
юрий гоцанюк
саки
сакский район
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147224653_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6368d49f1e868154701ddecf62d352fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, добавил председатель совмина."Для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения региона", – уточнил Гоцанюк.И напомнил, что продолжается обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощиКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощи
саки
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147224653_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2ce7201658460792a701c35b82517544.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, саки, сакский район, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
В Крыму в 2025 году капитально отремонтируют 17 медучреждений – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"В этом году запланирован капремонт 17 медучреждений, включая пять врачебных амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники. На сегодняшний день работы завершены на двух объектах – поликлинике в городе Саки и амбулатории в селе Кольцово Сакского района", – сказано в сообщении.
Параллельно ведется оснащение медорганизаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, добавил председатель совмина.
"Для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения региона", – уточнил Гоцанюк.
И напомнил, что продолжается обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: