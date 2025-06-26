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Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя
Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя
В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымского... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T21:39
2025-06-26T21:39
2025-06-26T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымского медицинского колледжа" Аркадий Писарев.По его словам, проект направлен на решение одной из наиболее острых проблем системы здравоохранения – кадрового дефицита в службе скорой помощи.Суть проекта – подготовка специалистов по специальности "Лечебное дело" за счет центра медицины катастроф. Организация берет на себя оплату полного курса обучения, включая профессиональный цикл по неотложной медицинской помощи. При этом сами студенты, а также их родители, не несут финансовых затрат. Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе.По условиям договора, если студент будет отчислен по академическим причинам, он обязан будет компенсировать затраты на свое обучение. Это, по словам руководителя колледжа, создает дополнительный стимул к качественному усвоению программы."Так что хорошо учиться, это еще и выгодно", – отметил директор колледжа.В 2025 году планируется набрать 25 человек. Дополнительно рассматривается возможность перевода на аналогичные условия тех студентов, кто уже обучается на контрактной основе и закончил первый курс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощиВ Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млнВ медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
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РИА Новости Крым
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новости, медицина, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, скорая помощь
Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя
В Крыму стартовал проект - фельдшеров для скорой помощи будут обучать за счет работодателя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым.
В Крыму запускают пилотный проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор "Крымского медицинского колледжа" Аркадий Писарев.
По его словам, проект направлен на решение одной из наиболее острых проблем системы здравоохранения – кадрового дефицита в службе скорой помощи.
Суть проекта – подготовка специалистов по специальности "Лечебное дело" за счет центра медицины катастроф. Организация берет на себя оплату полного курса обучения, включая профессиональный цикл по неотложной медицинской помощи. При этом сами студенты, а также их родители, не несут финансовых затрат. Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе.
"Студент, который будет получать образование за счет средств центра медицины катастроф, должен будет три года там отработать. Такого массового опыта, когда работодатель оплачивает образование специалистов для работы в своей организации, я еще не слышал" – поделился Писарев.
По условиям договора, если студент будет отчислен по академическим причинам, он обязан будет компенсировать затраты на свое обучение. Это, по словам руководителя колледжа, создает дополнительный стимул к качественному усвоению программы.
"Так что хорошо учиться, это еще и выгодно", – отметил директор колледжа.
В 2025 году планируется набрать 25 человек. Дополнительно рассматривается возможность перевода на аналогичные условия тех студентов, кто уже обучается на контрактной основе и закончил первый курс.
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