https://crimea.ria.ru/20250627/kak-krym-preodolevaet-defitsit-kadrov-v-skoroy-pomoschi-1147515365.html

Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи

Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи

Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T07:56

2025-06-27T07:56

2025-06-27T07:56

новости

радио "спутник в крыму"

сергей олефиренко

скорая помощь

крым

новости крыма

центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

центр медицины катастроф в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.По его словам, в Евпатории кадров практически хватает – укомплектованность службы скорой помощи близка к 100%. Стабильная ситуация также наблюдается в Феодосии и Керчи. Однако в Ялте уровень нехватки фельдшеров достигает 28-30%, а в Симферополе – порядка 20%.Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.Кроме того, с мая уже были предприняты шаги по повышению заработной платы – на 10 тысяч рублей. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки: от компенсаций аренды жилья до целевых выплат, особенно для сотрудников, работающих в сельской местности.В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистовКакие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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