Рейтинг@Mail.ru
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250627/kak-krym-preodolevaet-defitsit-kadrov-v-skoroy-pomoschi-1147515365.html
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T07:56
2025-06-27T07:56
новости
радио "спутник в крыму"
сергей олефиренко
скорая помощь
крым
новости крыма
центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
центр медицины катастроф в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.По его словам, в Евпатории кадров практически хватает – укомплектованность службы скорой помощи близка к 100%. Стабильная ситуация также наблюдается в Феодосии и Керчи. Однако в Ялте уровень нехватки фельдшеров достигает 28-30%, а в Симферополе – порядка 20%.Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.Кроме того, с мая уже были предприняты шаги по повышению заработной платы – на 10 тысяч рублей. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки: от компенсаций аренды жилья до целевых выплат, особенно для сотрудников, работающих в сельской местности.В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистовКакие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_7f869d618b125a328bd19d912ce5be18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей олефиренко, скорая помощь, крым, новости крыма, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, центр медицины катастроф в крыму
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи

В Крыму разработан комплекс мер для привлечения фельдшеров на работу в "скорую помощь"

07:56 27.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.
По его словам, в Евпатории кадров практически хватает – укомплектованность службы скорой помощи близка к 100%. Стабильная ситуация также наблюдается в Феодосии и Керчи. Однако в Ялте уровень нехватки фельдшеров достигает 28-30%, а в Симферополе – порядка 20%.
"Там, где большая нагрузка на людей, где большое количество выездов регулярных, ежедневных, там есть текучка. Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы люди продолжили работать на скорой помощи, чтобы было финансовое преимущество им над другими коллегами", – отметил директор центра.
Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.
Кроме того, с мая уже были предприняты шаги по повышению заработной платы – на 10 тысяч рублей. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки: от компенсаций аренды жилья до целевых выплат, особенно для сотрудников, работающих в сельской местности.
"Для нас фельдшера – это наша главная боевая единица, наши главные силы. Мы все возможное делаем для того, чтобы их поддержать, мотивировать и оставить на работе", – подчеркнул Олефиренко.
В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиСергей ОлефиренкоСкорая помощьКрымНовости КрымаЦентр экстренной медицинской помощи и медицины катастрофЦентр медицины катастроф в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Мошенники создали фейковую страницу главы МЧС Крыма
08:42Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку
08:31Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится
07:56Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
07:33Сколько детей мигрантов допустили к тестированию в школах Севастополя
07:1339 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
06:43Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
06:24Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентября
06:06Крымский мост - обстановка после открытия движения
01:00Крымский мост открыли для проезда транспорта
00:11ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
00:06Крымский мост закрыли для проезда
00:01+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
23:01Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова
22:44Олег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео
22:33Обмен пленными и деньги на Крым и Севастополь: главное за день
21:47Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины
21:39Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя
21:15При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
Лента новостейМолния