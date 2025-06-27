https://crimea.ria.ru/20250627/kak-krym-preodolevaet-defitsit-kadrov-v-skoroy-pomoschi-1147515365.html
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T07:56
2025-06-27T07:56
2025-06-27T07:56
новости
радио "спутник в крыму"
сергей олефиренко
скорая помощь
крым
новости крыма
центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
центр медицины катастроф в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.По его словам, в Евпатории кадров практически хватает – укомплектованность службы скорой помощи близка к 100%. Стабильная ситуация также наблюдается в Феодосии и Керчи. Однако в Ялте уровень нехватки фельдшеров достигает 28-30%, а в Симферополе – порядка 20%.Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.Кроме того, с мая уже были предприняты шаги по повышению заработной платы – на 10 тысяч рублей. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки: от компенсаций аренды жилья до целевых выплат, особенно для сотрудников, работающих в сельской местности.В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистовКакие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости, сергей олефиренко, скорая помощь, крым, новости крыма, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, центр медицины катастроф в крыму
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
В Крыму разработан комплекс мер для привлечения фельдшеров на работу в "скорую помощь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Кадровый дефицит в системе скорой медицинской помощи Крыма остается проблемой, особенно в южных городах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.
По его словам, в Евпатории кадров практически хватает – укомплектованность службы скорой помощи близка к 100%. Стабильная ситуация также наблюдается в Феодосии и Керчи. Однако в Ялте уровень нехватки фельдшеров достигает 28-30%, а в Симферополе – порядка 20%.
"Там, где большая нагрузка на людей, где большое количество выездов регулярных, ежедневных, там есть текучка. Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы люди продолжили работать на скорой помощи, чтобы было финансовое преимущество им над другими коллегами", – отметил директор центра.
Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.
Кроме того, с мая уже были предприняты шаги по повышению заработной платы – на 10 тысяч рублей. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки: от компенсаций аренды жилья до целевых выплат, особенно для сотрудников, работающих в сельской местности.
"Для нас фельдшера – это наша главная боевая единица, наши главные силы. Мы все возможное делаем для того, чтобы их поддержать, мотивировать и оставить на работе", – подчеркнул Олефиренко.
В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.
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