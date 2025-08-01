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В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория

В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория

Строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить в текущем месяце. Сейчас готовность объекта – 87%, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T22:25

2025-08-01T22:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить в текущем месяце. Сейчас готовность объекта – 87%, сообщили в республиканском минздраве.Стройплощадка уже полностью подготовлена к следующему этапу – началу благоустройства территории, включая устройство асфальтового покрытия и тротуаров.Возведение врачебной амбулатории реализуется за счет средств республиканского бюджета, стоимость выполнения работ – 125 миллионов рублей.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяПодрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице СимферополяВ России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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