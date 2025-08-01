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В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория
В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория
Строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить в текущем месяце. Сейчас готовность объекта – 87%, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить в текущем месяце. Сейчас готовность объекта – 87%, сообщили в республиканском минздраве.Стройплощадка уже полностью подготовлена к следующему этапу – началу благоустройства территории, включая устройство асфальтового покрытия и тротуаров.Возведение врачебной амбулатории реализуется за счет средств республиканского бюджета, стоимость выполнения работ – 125 миллионов рублей.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяПодрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице СимферополяВ России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
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крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, симферопольский район, минздрав крыма
В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория

В селе Мирное Симферопольского района до конца лета достроят амбулаторию

22:25 01.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнастасия Старцева, врач-педиатр Урожайновской врачебной амбулатории
Анастасия Старцева, врач-педиатр Урожайновской врачебной амбулатории - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить в текущем месяце. Сейчас готовность объекта – 87%, сообщили в республиканском минздраве.
"Степень строительной готовности объекта составляет 87%. На сегодняшний день модульная конструкция здания установлена, выполнены все внутренние отделочные работы, поставлена мебель и оборудование", – сказано в сообщении.
Стройплощадка уже полностью подготовлена к следующему этапу – началу благоустройства территории, включая устройство асфальтового покрытия и тротуаров.
"Завершение строительно-монтажных работ запланировано на август текущего года, далее будут проводиться мероприятия по сдаче объекта в эксплуатацию и его лицензированию", – добавили в сообщении.
Возведение врачебной амбулатории реализуется за счет средств республиканского бюджета, стоимость выполнения работ – 125 миллионов рублей.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.
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