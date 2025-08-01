В селе Мирное под Симферополем к осени появится амбулатория
В селе Мирное Симферопольского района до конца лета достроят амбулаторию
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнастасия Старцева, врач-педиатр Урожайновской врачебной амбулатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района планируют закончить в текущем месяце. Сейчас готовность объекта – 87%, сообщили в республиканском минздраве.
"Степень строительной готовности объекта составляет 87%. На сегодняшний день модульная конструкция здания установлена, выполнены все внутренние отделочные работы, поставлена мебель и оборудование", – сказано в сообщении.
Стройплощадка уже полностью подготовлена к следующему этапу – началу благоустройства территории, включая устройство асфальтового покрытия и тротуаров.
"Завершение строительно-монтажных работ запланировано на август текущего года, далее будут проводиться мероприятия по сдаче объекта в эксплуатацию и его лицензированию", – добавили в сообщении.
Возведение врачебной амбулатории реализуется за счет средств республиканского бюджета, стоимость выполнения работ – 125 миллионов рублей.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, селе Отрадное Бахчисарайского района.
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