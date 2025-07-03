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В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов
В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов - РИА Новости Крым, 03.07.2025
В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов
В Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T17:35
2025-07-03T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, ФАПы организуются в населенных пунктах с численностью более одной тысячи человек и обеспечивают местное население медико-санитарной помощью на постоянной основе.Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, и село Отрадное Бахчисарайского района.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
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новости, новости крыма, фап, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов

В Крыму построят шесть новых модульных ФАПов за счет дополнительных средств - Аксенов

17:35 03.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНовый фельшерско-акушерский пункт в Крыму
Новый фельшерско-акушерский пункт в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, среди объектов первичного звена есть такие, которые не подлежат ремонту, поэтому необходимо строить новые. Распространенная практика возведения модульных зданий на территории республики уже показала свою эффективность", – объяснил он.
Глава Крыма уточнил, ФАПы организуются в населенных пунктах с численностью более одной тысячи человек и обеспечивают местное население медико-санитарной помощью на постоянной основе.
Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, и село Отрадное Бахчисарайского района.
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.
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НовостиНовости КрымаФАПСергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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