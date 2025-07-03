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В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов

В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов - РИА Новости Крым, 03.07.2025

В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов

В Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T17:35

2025-07-03T17:35

2025-07-03T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Крыму выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, ФАПы организуются в населенных пунктах с численностью более одной тысячи человек и обеспечивают местное население медико-санитарной помощью на постоянной основе.Новые учреждения будут размещены в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района, и село Отрадное Бахчисарайского района.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяКрым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателяВ Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, фап, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе